NFL Wild Card round games à parier avant que les lignes ne bougent

Les éliminatoires de la NFL sont officiellement fixées.

Avec cela, des lignes de paris ont été publiées pour les six matchs de wild card.

Afin d’en profiter et d’obtenir les meilleures cotes possibles, je vous recommande de placer vos paris en début de semaine. C’est particulièrement le cas pour quelques jeux de jokers différents.

Jetons un coup d’œil aux cotes pour les six matchs, puis je décomposerai trois matchs sur lesquels vous devriez parier le plus tôt possible.

Cotes NFL Wild Card

Dauphins +10,5 contre Bills

Il y a deux matchs ce week-end qui impliquent un quart-arrière qui est discutable à jouer. Dans celui-ci, les cotes de paris actuelles indiquent que les parieurs pensent que Tua Tagovailoa ne jouera pas car il est toujours dans le protocole de commotion cérébrale.

N’oublions pas que ces deux équipes ont joué lors de la semaine 15 à Buffalo et que les Bills étaient les favoris à 7 points. Je m’attendrais à une ligne similaire si les parieurs supposaient que Tua allait jouer.

Alors, pariez ce jeu en conséquence. Si vous avez la moindre idée que Tua sera sous le centre des Dolphins cette semaine, pariez sur les Dolphins maintenant avant qu’une annonce ne soit faite. Si vous pensez que Tua restera sur la touche, pariez sur les Bills et espérez qu’ils iront avec Skylar Thompson.

Étant donné que la ligne bougera probablement davantage si Tua est annoncé comme partant plutôt que comme absent, je recommanderais de prendre les Dolphins maintenant à +10,5.

Bengals -6,5 contre Ravens

L’autre match impliquant un quart-arrière dont le statut est en ondes est le match AFC North entre les Bengals de Cincinnati et les Ravens de Baltimore.

Ces deux équipes viennent de jouer la semaine dernière à Cincinnati et les Bengals étaient les favoris à 11,5 points. Avec la ligne de cette semaine fixée à 6,5, cela me dit que les paris sportifs pensent que Lamar Jackson pourrait enfin être de retour dans la programmation.

Pour cette raison, je parierais sur les Bengals. Si Jackson est annoncé comme partant, la ligne peut se déplacer d’un point ou deux. Mais, si vous annoncez qu’Anthony Brown sera de retour au poste de quart-arrière, attendez-vous à ce que cette ligne explose au-delà du nombre magique de sept et s’installe dans les deux chiffres.

Attrapez les Bengals sous un touché pendant que vous le pouvez encore.

—

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.