Bienvenue à la semaine 9 de la saison 2023 de la NFL. La date limite des échanges est arrivée, c’est presque la mi-saison et il est temps de vérifier comment se situe la ligue.

Les Eagles de Philadelphie (7-1) ont le meilleur bilan de la NFL, il y a quatre équipes espoirs en séries éliminatoires avec un bilan de 6-2, et de nombreuses équipes ont été contraintes de changer (ou ont volontairement changé) leur stratège.

Ci-dessous, nous avons mis à jour le classement et nos journalistes de NFL Nation ont partagé un rapport d’avancement sur les performances de chaque équipe au poste de quart-arrière jusqu’à présent cette saison. Certaines équipes ont du mal à produire des points, et d’autres ont perdu leurs quarts partants à cause d’une blessure, alors où en est la situation de chaque équipe au QB à ce jour ?

Voici le classement mis à jour, en commençant par une nouvelle équipe n°1 pour la deuxième semaine consécutive !

Notre panel composé de plus de 80 écrivains, rédacteurs et personnalités de la télévision évalue les performances des équipes de la NFL les unes par rapport aux autres, en les classant de 1 à 32.

Classements précédents : Pré-saison | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8

Accédez à une équipe :

ARI | ATL | BAL | BUF | VOITURE | CHI | CIN

CLÉ | DAL | DEN | DET | FR | OU | INDIANA

JAX | KC | BAC | LAR | BT | MIA | MINIMUM

NE | NON | NYG | NYJ | PHI | FOSSE | SF

MER | tuberculose | DIX | WSH

Classement de la semaine 8: 2

Équipe QBR : 65,6 (7e en NFL)

Jalen Hurts vient sans doute de réaliser sa meilleure performance de la saison au cours de laquelle il a complété 76,3% de ses lancers et lancé quatre passes de touché pour pousser les Eagles devant les Commanders de Washington. Cela n’a pas été des plus faciles jusqu’à présent – ​​il joue avec une douleur au genou gauche et a déjà lancé huit interceptions cette année après avoir été éliminé seulement six fois la saison dernière. Mais il a réalisé un certain nombre de jeux éblouissants et a tendance à se démarquer dans les moments cruciaux, guidant les Eagles vers le meilleur bilan du football. – Tim McManus

Classement de la semaine 8 : 4

Équipe QBR : 66,7 (6ème)

Tua Tagovailoa mène la NFL pour les verges par la passe (2 416) et les touchés par la passe (8) en huit matchs, ce qui le place fermement dans la course au MVP de la NFL. Son entraînement de jiu-jitsu hors saison a porté ses fruits jusqu’à présent : il n’a pas été souvent touché, mais lorsqu’il est contacté, il a été capable de se protéger des blessures. C’est le genre d’année qui devrait mener à un contrat important cette intersaison – tant qu’il reste en bonne santé et que les Dolphins continuent de gagner. — Marcel Louis-Jacques

Classement de la semaine 8 : 1

Équipe QBR : 73,8 (3e)

Cela pourrait s’avérer être la pire saison statistique de La carrière de Patrick Mahomes. Il est à égalité en tête de la ligue avec huit interceptions – ce qui est sur la bonne voie pour 17 interceptions, et cela dépasserait facilement le pire de sa carrière (13). Avec 15 passes de touché, Mahomes est sur la bonne voie pour atteindre un ratio touché/interception inférieur à 2 pour 1, ce qui serait également le pire en carrière. Mahomes a toujours été au-dessus de cette barre, certaines saisons bien au-delà. –Adam Teicher

jouer 1h40 Foxworth veut que tout le monde se « détende » après la défaite des Chiefs Domonique Foxworth et Dan Orlovsky expliquent pourquoi les Chiefs s’en sortiront bien malgré une défaite de 24-9 contre les Broncos.

Classement de la semaine 8 : 5

Équipe QBR : 59,4 (12e)

Lamar Jackson respecte le contrat de 260 millions de dollars sur cinq ans qu’il a signé cette intersaison. À sa première année dans l’offensive de Todd Monken, Jackson est plus précis que jamais, complétant 70,5 % de ses passes (troisième meilleur de la NFL). Il reste dangereux avec ses jambes, qu’il s’agisse de prolonger les jeux ou de réaliser de gros gains sur le terrain. Ses 380 verges au sol dépassent tous les quarts-arrières. La capacité de meneur de jeu de Jackson est la raison pour laquelle Baltimore est à égalité pour le meilleur bilan de l’AFC et détient une avance d’un match et demi dans l’AFC Nord. — Jamison Hensley

Classement de la semaine 8 : 7

Équipe QBR : 65,0 (8e)

Dak Prescott a intensifié son jeu au cours des deux derniers matchs, et il a fait plus avec ses jambes, pas seulement avec sa course, mais aussi en gagnant du temps hors de sa poche pour effectuer des jeux hors script. Au fur et à mesure qu’il se sent plus à l’aise avec Mike McCarthy en tant que playcaller, il a pu trouver son chemin dans certaines situations. Prescott a disputé trois matchs cette année au cours desquels il a complété au moins 80 % de ses passes, mais une partie de cela était due à des lancers rapides et plus courts. Contre les Rams dimanche, il a réalisé 7 sur 9 pour 133 verges et trois touchés sur des passes de 10 verges aériennes ou plus en première mi-temps. Lorsque Prescott termine plus de la moitié de ses lancers de 10 mètres ou plus, les Cowboys ont une fiche de 4-0 cette année, selon ESPN Stats & Information. -Todd Archer

Classement de la semaine 8 : 6

Équipe QBR : 62,4 (10e)

Les statistiques de Trevor Lawrence ne sont peut-être pas impressionnantes en tête de la ligue – 1 935 verges, 9 touchés, 4 INT – mais il joue toujours un bon football. Il a eu une note de passeur d’au moins 90 ou plus au cours de ses cinq derniers matchs (une séquence record en carrière) et a affiché une note de passeur de 90 ou plus dans six des huit matchs de l’équipe. Il commet encore certaines de ces erreurs de jeune quart-arrière, comme son interception dans la zone des buts sur un ballon qu’il aurait dû lancer, et il essaie de maintenir les jeux en vie trop longtemps (une raison majeure de ses six échappés), mais Doug Pederson a loué le leadership de Lawrence. , sa robustesse (il joue avec une entorse au genou gauche) et les lancers et jeux d’embrayage qu’il a réalisés lors de la séquence de 5-0 des Jaguars en octobre. -Michael DiRocco

Classement de la semaine 8 : 3

Équipe QBR : 74,0 (2e)

Dans l’ensemble, le quart-arrière des 49ers Brock Purdy a fait plus de bien que de mal cette saison. Il a réussi 2 033 verges par la passe, 12 touchés et un pourcentage de réussite de 68,3 % avec deux touchés au sol. Purdy a été le meneur idéal au cours des cinq premières semaines, distribuant le ballon à ses meneurs de jeu, effectuant occasionnellement des jeux hors calendrier et, surtout, prenant soin du ballon. Bien que ces deux premiers attributs se soient maintenus, la sécurité du ballon de Purdy s’est détériorée avec ses cinq interceptions cette saison, dont quatre sur le territoire adverse, au cours des trois dernières semaines. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si les Niners ont perdu leurs trois matchs. – Nick Waggoner

jouer 1:28 Quel est le problème avec les 49ers ? Rex Ryan, Dan Orlovsky et Domonique Foxworth discutent de leurs inquiétudes avec les 49ers au cours de leur séquence de défaites actuelle.

Classement de la semaine 8 : 9

Équipe QBR : 67,6 (5ème)

Goff est au milieu de l’une des meilleures séquences de sa carrière avec les Lions au sommet du classement NFC Nord. Le directeur général des Lions, Brad Holmes, a entouré l’ancien choix n ° 1 de nombreux nouveaux joueurs, dont l’ailier rapproché recrue Sam LaPorta et le porteur de ballon Jahmyr Gibbs. Goff compte 2 174 verges par la passe et 12 touchés pour cinq interceptions au cours des huit premiers matchs. Il a déclaré que son jeu avait évolué avec plus de répétitions et en mûrissant en tant que joueur depuis son arrivée à Détroit en 2021. — Éric Woodyard

Classement de la semaine 8 : dix

Équipe QBR : 77.1 (1er)

Cela a été des hauts et des bas pour Josh Allen et, par conséquent, pour l’offensive des Bills, mais Allen est en tête de la ligue en termes de pourcentage d’achèvement (71,7 %), quatrième pour les verges par la passe (2 165) et troisième pour les touchés (17), et reste l’un des meilleurs quarts-arrière de la NFL. Allen a parfois ressemblé à un candidat MVP – en particulier, au cours d’une séquence de trois matchs entre les semaines 2 et 4, lorsqu’il a complété 76,6% de ses passes et réalisé huit touchés pour une interception. À d’autres moments, Allen a semblé désynchronisé, notamment des semaines 5 à 7 (pourcentage d’achèvement de 65,8 %, six touchés de passe pour trois interceptions). Allen et les Bills font un effort pour réduire les coups sûrs, et contre les Buccaneers jeudi dernier, Allen s’est précipité sept fois pour 41 verges et un touché dans une performance offensive améliorée. –Alaina Getzenberg

Jalen fait mal, Patrick Mahomes et Brock Purdy ESPN

Classement de la semaine 8 : 11

Équipe QBR : 59,7 (11e)

Geno Smith a commencé la saison en faisant preuve de la précision et de l’efficacité qui ont caractérisé la première moitié de sa saison du Pro Bowl en 2022, mais il a depuis traversé une période difficile. Après avoir retourné le ballon une seule fois au cours des quatre premiers matchs, il a lancé cinq interceptions au cours des trois dernières semaines, soit une de plus que le nombre de touchés qu’il a lancés au cours de cette période. Il n’était peut-être pas le coupable de l’une des interceptions, puisque DK Metcalf s’est arrêté sur sa route. Un autre était un choix malchanceux qui a été projeté haut dans les airs. Mais deux d’entre eux sont arrivés dans la zone rouge sur lancers forcés. Smith a toujours sa précision caractéristique et réalise quelques lancers « wow » à chaque match, mais il peut jouer plus proprement. – Brady Henderson

Classement de la semaine 8 : 13

Équipe QBR : 50,3 (18e)

Joe Burrow s’est remis d’une blessure au mollet droit en pré-saison et a semblé franchir le cap lors d’une victoire de la semaine 8 contre les 49ers. Burrow a connu son pourcentage d’achèvement de match le plus élevé (87,5 %) et l’offensive a connu sa journée la plus explosive de la saison contre l’une des meilleures défenses de la NFL. Burrow a réalisé en moyenne 7,82 verges par recul, ce qui représente une augmentation par rapport à sa moyenne de 4,56 pour les six premières semaines. Le travail que Burrow a consacré pendant l’intersaison à améliorer son agilité et son accélération a été démontré contre San Francisco. Le QBR total de 89,4 de Burrow était le deuxième plus élevé de sa carrière. — Ben bébé

Classement de la semaine 8 : 8

Équipe QBR : 31,8 (32e)

Ce n’est pas ce que les Browns envisageaient lorsqu’ils ont accordé à Deshaun Watson un contrat entièrement garanti de 230 millions de dollars. Cette saison, Watson n’a disputé que trois matchs complets. Lorsqu’il est sur le terrain, il n’a pas bien joué (41,4 QBR). Watson continue de soigner la tension de la coiffe des rotateurs sur son épaule de lancement, et sa date de retour reste incertaine. Le remplaçant PJ Walker a joué vaillamment à sa place, menant les Browns sur des victoires consécutives contre les 49ers et les Colts. Mais dimanche, ses trois revirements se sont avérés coûteux lors d’une défaite à Seattle. –Jake Trotter

jouer 0:35 La situation du QB des Browns devrait-elle effrayer les managers fantastiques de David Njoku ? Daniel Dopp explique à quel point les managers de Fantasy devraient être confiants en plaçant David Njoku dans leur alignement.

Classement de la semaine 8 : 16

Équipe QBR : 36,1 (29e)

Les Jets ont reçu une main cruelle, perdant Aaron Rodgers face à un Achille déchiré lors du quatrième jeu de la saison. Non seulement ce fut un coup dur émotionnel pour l’équipe, mais les Jets ont dû réinventer leur attaque pour le remplaçant Zach Wilson. Cela n’a pas été joli – les Jets sont 27e pour les scores (126) et 31e pour le total de verges (1 913) – mais ils ont réussi à en gagner quatre…