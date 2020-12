La NFL a décidé d’étaler son avant-dernier rôle de saison régulière de la saison 2020 au cours de ce week-end de quatre jours, en commençant par un bas de Noël le jour de Noël, suivi de trois autres cadeaux samedi.

Avec un quart des matchs de la semaine 16 terminés – fournissant plus de clarté au terrain des séries éliminatoires dans la liste de dimanche (tout en faisant sans aucun doute des ravages avec les émotions des propriétaires de football fantastique qui auraient probablement dû se concentrer sur des choses plus importantes dans leur vie) – il semblait que C’est un bon moment pour explorer les premiers gagnants et les perdants des quatre concours dans les livres.

Gagnants

Boucaniers de Tampa Bay: Ils vont en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2007 après avoir officiellement annulé la plus longue absence en séries éliminatoires de la NFC – et c’est en grande partie parce qu’ils ressemblaient finalement au mastodonte potentiel que beaucoup avaient prévu après la signature du QB Tom Brady pendant l’intersaison. Il a lancé pour 348 verges et connecté pour les touchés avec toutes ses armes de premier plan – TE Rob Gronkowski et les WR Mike Evans, Chris Godwin et Antonio Brown – avant la mi-temps dans une éruption 47-7 Bucs.

Brady: Ajoutez ceci à sa longue liste de réalisations dans la NFL: il est le premier joueur à être membre de 12 équipes éliminatoires consécutives … j’espère que cela vous réconfortera, New Englanders. TB12 est également maintenant 9-0 dans les matchs de samedi – alors, prenez note, les programmateurs des séries éliminatoires de la NFL.

Livre des records de Bucs: Les 36 passes TD de Brady en 2020 sont un record d’une saison à Tampa Bay. Les 13 prises d’Evans cette année sont également un standard des Buccaneers. Samedi était la première fois que l’équipe marquait 34 points en une demie. Des notes de club ont également été établies pour les verges gagnées (588), les passes de TD dans un match (6) et les premiers essais effectués (30).

«FitzTua»: Vous vous souvenez de «Woodstrock», cet entraîneur du Hall of Fame hybride de quart-arrière, Don Shula, utilisé dans les années 1980 avant le début de Marin, lorsque les Dolphins ont décroché des victoires avec une combinaison du jeune David Woodley et du renfort vétéran Don Strock? Il semble que l’actuel entraîneur de Miami, Brian Flores, emprunte la même voie avec le débutant recrue Tua Tagovailoa et l’ancien partant Ryan Fitzpatrick, qui en est maintenant à sa 16e saison dans la NFL. Samedi soir, Flores a tiré Tua pour Fitz et les Fins ont remporté une victoire miraculeuse avec Fitzpatrick passant pour 182 verges et un touché en relief tout en préparant le panier gagnant – avec une longue passe alors qu’il se tordait la tête autour par une pénalité de masque critique. Encore une victoire, et Miami est en phase éliminatoire pour la deuxième fois au cours des 12 dernières saisons. Fitzpatrick n’est jamais apparu en séries éliminatoires.

Saints de la Nouvelle-Orléans: Cela a pris quelques semaines de plus qu’ils ne l’auraient souhaité, mais ils ont finalement mis un arc sur leur quatrième titre consécutif NFC Sud et restent en vie pour le congé du premier tour de la conférence.

Amazone: À moins que vous ne viviez dans la région de la baie ou dans la région de Phoenix, vous deviez vous connecter – ou peut-être acheter si vous n’aviez pas déjà payé les frais de livraison gratuits pour les colis livrés à domicile – au service vidéo du géant de l’Internet pour regarder 49ers vs Cardinaux samedi après-midi. Amazon a sûrement profité de beaucoup plus de globes oculaires de la part des fans purs et durs qu’il n’en obtient habituellement des simulcasts qu’il fait avec Fox et NFL Network, pendant que la ligue continue de compiler des données sur la façon dont son produit principal est consommé lors de sa prochaine ronde de négociations de diffusion.

Ours de Chicago: Il semble que cinq minutes se soient écoulées depuis qu’ils étaient en proie à une séquence de six défaites consécutives et se précipitaient vers la non-pertinence. Mais après la défaite de l’Arizona samedi, tout ce que Da Bears doit faire pour atteindre les séries éliminatoires est de battre les Jaguars et les Packers.

Anciennes stars des Hawkeyes: San Francisco QB CJ Beathard (3 passes TD) et TE George Kittle (4 attrapés, 92 verges au retour d’une blessure au pied) – ils étaient également coéquipiers de l’Iowa – ont aidé les 49ers à porter un coup potentiellement mortel aux espoirs des séries éliminatoires des Cardinals. .

Anciens QB Mizzou: Les remplaçants Blaine Gabbert (Bucs) et Chase Daniel (Lions) ont combiné pour 229 verges par la passe et deux touchés en relève samedi. Allez, Tigres.

Alvin Kamara: Il a égalé le record de la ligue de 91 ans du Hall of Famer Ernie Nevers en se précipitant pour six touchés à Noël, tout en portant un crampon rouge et un vert. (Et Kamara aurait vraiment pu atteindre la zone des buts sept fois si l’entraîneur des Saints Sean Payton l’avait laissé essayer.) Il s’est également précipité pour un sommet en carrière de 155 verges (en seulement 22 courses) et a pris la tête de la NFL avec 21 touchés au total cette saison. , qui représente un record de la Nouvelle-Orléans.

Les GM fantastiques de Kamara: Dans la plupart des ligues standards de points par réception, la star des Saints a représenté 56,2 points en vertu de sa demi-douzaine de touchés, trois attrapés et 172 verges de la mêlée. Difficile de croire que quiconque avec Kamara sur leur liste jouant toujours dans un Super Bowl fantastique ne rapportait pas le matériel et les gains « durement gagnés » une fois la semaine 16 terminée.

Perdants

Les GM fantastiques de Kamara: Bien sûr, beaucoup de ceux qui ont repêché Kamara se sont fanés au cours des dernières semaines de la saison alors que le remplaçant des Saints, le quart Taysom Hill, a largement échoué à l’utiliser dans le jeu de passes. Qu’il suffise d’en dire quelques-uns qui se sont appuyés sur Kamara – laissez-moi parler un peu de notre estimé collègue, le fantasme Hall of Famer de USA TODAY Sports, Steve Gardner – a souffert en silence … ou a craché de viles explosions au milieu de la frénésie de points de Yuletide d’AK41.

Défense des Raiders: Les Silver and Black avaient pratiquement le match de samedi soir dans le sac … jusqu’à ce qu’un D qui a échoué à cette équipe toute la saison porte un double coup fatal – sous la forme d’un achèvement impardonnable et de la pénalité de masque facial qui a permis à Miami de lancer un match- but gagnant avec une seconde à gauche. La défaite a éliminé Las Vegas des éliminatoires.

Ravens de Baltimore: Imaginez les montagnes russes émotionnelles sur lesquelles ils se trouvaient avant de regarder les Dolphins s’imposer à Vegas – un résultat qui jette soudainement le doute sur les espoirs des séries éliminatoires des Ravens.

Browns de Cleveland: Ils peuvent mettre fin à la plus longue sécheresse des séries éliminatoires de la ligue – celle qui s’étend jusqu’en 2002 – dimanche en battant les Jets (1-13) et en obtenant de l’aide. Cependant, cette tâche est devenue plus difficile samedi lorsque les Browns ont été forcés de placer six joueurs, y compris leurs quatre meilleurs receveurs, sur la liste de réserve / COVID-19 – tout cela se produisant alors que leur vol vers la région métropolitaine de New York était retardé tandis que la NFL suivi des contacts.

Défense des boucaniers: Ils n’ont pas été crédités d’un blanchissage à Motown samedi … parce que l’équipe de dégagement a cédé un TD à l’as de retour des Lions Jamal Agnew au troisième quart.

Darrell Bevell: Vous devez ressentir pour l’entraîneur intérimaire des Lions, qui a finalement eu au moins une opportunité limitée de montrer ce qu’il pouvait faire sous le gros casque. Mais au lieu de patrouiller sur la ligne de touche samedi, Bevell et quatre de ses assistants ont regardé Detroit se faire marteler alors qu’ils étaient confinés en quarantaine COVID-19. Et le pauvre Bevell – il a également dû manquer Noël et son 28e anniversaire alors qu’il était enfermé dans une chambre d’hôtel. Et aggraver les choses? Les entraîneurs auraient pu revenir si le match avait été joué dimanche.

Cardinaux de l’Arizona: Ils ont abandonné le contrôle de leur sort en séries éliminatoires tout en regardant le quart battu Kyler Murray sortir du terrain après avoir perdu – et souvent sans vie – face à une équipe de Niners déjà éliminée de la compétition.

Vikings du Minnesota: Ils ont été officiellement éliminés de la course éliminatoire … après avoir dû s’envoler pour la Nouvelle-Orléans la veille de Noël … juste pour pouvoir se faire botter les fesses le jour de Noël … alors qu’ils auraient pu donner la pire performance défensive de 60 ans d’histoire de la franchise. Qu’est-ce qui rime avec #Skol? Charbon.

Mike Zimmer: L’entraîneur des Vikes, un gourou défensif réputé, a vu son unité vraiment au fond – le Minnesota a été entaillé pour une franchise de 583 verges par la Nouvelle-Orléans – à la fin d’une saison qui a vu ce D dépouillé par une agence libre, COVID-19 désabonnement et les blessures. « C’est une mauvaise défense – la pire que j’aie jamais eue », a déclaré Zimmer, un vétéran de 27 saisons dans la NFL, vendredi soir.

