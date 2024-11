NFL WAG Kelly Stafford admet que l’attention de Taylor Swift et Travis Kelce l’a rendue « jalouse »

Il n’y a pas de mauvais sang entre Kelly Stafford et Taylor Swift.

Le NFL WAG, 35 ans, a admis au podcast « The Morning After » auditeurs jeudi qu’elle a laissé la jalousie obscurcir son jugement sur Swift, 34 ans, après avoir ombragé la romance du chanteur avec Travis Kelce en mai.

Avant la saison 2024 de la NFL, Stafford s’est plainte qu’elle ne « voulait pas voir encore quatre mois de couverture de Taylor Swift et Travis Kelce » – ce qu’elle admet maintenant était enraciné dans l’envie.

« J’ai l’impression qu’il y a juste ce… nuage qui plane sur ce truc de Taylor Swift. Maintenant, je n’ai jamais dit une seule fois que je n’aimais pas Taylor Swift, jamais », a-t-elle déclaré à son co-animateur Hank Winchester dans le dernier épisode.

Kelly Stafford a répondu à ses commentaires passés sur Taylor Swift et Travis Kelce sur son podcast jeudi. Le lendemain média/YouTube

Swifties est venue pour le NFL WAG en mai après avoir déclaré qu’elle ne voulait pas voir encore quatre mois de couverture de Taylor Swift et Travis Kelce. Getty Images

La podcasteuse, mariée à la star des Rams de Los Angeles, Matthew Stafford, a expliqué qu’elle était « un peu fatiguée » des projecteurs incessants de la NFL sur le chanteur – ce qui, selon elle, n’est pas la faute de Swift.

« Peut-elle faire quelque chose à ce sujet ? Non, elle ne peut pas », a concédé Kelly.

Même si Kelly a admis que « c’était une bonne décision commerciale pour la NFL », elle a estimé que la couverture médiatique incessante « éclipsait les matchs ».

Cependant, Stafford a admis qu’elle était simplement « jalouse ». Getty Images

« J’étais un peu jalouse du fait qu’ils recevaient toute cette attention et que tout d’un coup, le match de football était devenu un spectacle secondaire », a-t-elle déclaré à propos de la romance très médiatisée du couple. Images du GC

« Je pense que c’est ce qui m’a dérangé », a-t-elle poursuivi. « J’étais un peu jaloux du fait qu’ils recevaient toute cette attention et tout d’un coup, le match de football était devenu un spectacle secondaire. Alors oui, peut-être que je laisse la jalousie prendre le dessus sur moi.

Ailleurs dans l’épisode, Kelly a expliqué qu’elle devait prendre du recul et traiter ses émotions avant de découvrir la racine de ses problèmes.

«Je me suis dit : «Pourquoi est-ce que je me sentais ainsi ?» Et c’était vraiment le cas, j’avais des problèmes de jalousie du fait qu’elle soit tout d’un coup devenue la vedette du football de la NFL… ou de leur relation », a-t-elle expliqué.

Stafford avait l’impression que son mari, Matthew Stafford, et les autres joueurs de la NFL étaient négligés en raison de l’accent mis sur la relation entre Swift et Kelce. PA

Cependant, la mère de quatre enfants a insisté sur le fait qu’elle a toujours « aimé » Swift et qu’elle sait qu’elle n’a pas de contrôle sur la couverture médiatique de la NFL. PA

« Et je regarde mon mari travailler d’arrache-pied et je regarde tous ces gars qui jouent pour la ligue travailler d’arrache-pied et tout d’un coup, ils sont comme le spectacle », a-t-elle ajouté. « C’est donc de là que vient ce genre de chose. »

Malgré sa réaction saccadée face à la situation, Kelly a insisté sur le fait qu’elle avait toujours « aimé » la musique du chanteur de « Quinzaine » et qu’elle en était une grande fan depuis le tout début.

« J’étais fan d’elle quand elle était une star de la country parce qu’elle et moi avons le même âge donc j’ai grandi en écoutant sa musique », a-t-elle expliqué, notant que cela a eu une influence « positive » sur sa vie.

«J’ai grandi en écoutant sa musique», a-t-elle déclaré aux auditeurs. Getty Images

Les quatre filles des Stafford sont de grandes Swifties. kbstafford89/Instagram

Kelly a transmis son amour de la musique de Swift à ses quatre filles : les jumeaux Sawyer et Chandler, 7 ans, Hunter, 6 ans et Tyler, 4 ans.

En fait, Kelly et Matthew ont emmené leurs filles voir Swift en concert à la Nouvelle-Orléans. le week-end dernier, après le match du quart-arrière jeudi soir contre les Vikings du Minnesota.

La mère de quatre enfants a déclaré qu’elle était « très reconnaissante » envers Swift d’avoir augmenté l’audience féminine et fait en sorte que ses filles « aiment davantage le football en sachant qu’elle y est adjacente ».

Le couple a surpris leurs filles en leur rendant visite à l’Eras ​​Tour à la Nouvelle-Orléans le week-end dernier. kbstafford89/Instagram

Ils ont transporté les filles dans un avion privé sur le thème de Swift. kbstafford89/Instagram

Le jet était décoré de ballons, de kits de bracelets d’amitié et d’autres cadeaux. kbstafford89/Instagram

« Je pense honnêtement que mes filles sont plus fières de leur père parce qu’il pratique un sport que Taylor Swift adore », a-t-elle déclaré. « Donc, en fin de compte, je suis reconnaissant pour tout cela. »

Les Stafford ont surpris leurs filles avec un voyage au Eras Tour le week-end dernier, décorant un avion privé avec des bracelets d’amitié, des tenues scintillantes, des ballons, des friandises et, bien sûr, une playlist de chansons strictement de Swift.

« Mais ce concert, putain de merde », a déclaré Kelly, le qualifiant plus tard de « l’expérience d’une vie ».