NFL : Von Miller des Buffalo Bills ratera les quatre premiers matchs de la nouvelle saison | Nouvelles de la NFL

Le secondeur des Buffalo Bills, Von Miller, entre sur le terrain pour s’échauffer avant un match préparatoire de la NFL contre les Colts d’Indianapolis à Orchard Park plus tôt ce mois-ci (AP Photo/Gary McCullough)

Von Miller manquera au moins les quatre premiers matchs de la saison, les Bills de Buffalo ayant décidé de ne pas le retirer de la liste des incapables physiques (PUP) avant la date limite de mardi, selon les informations.

Le passeur de 34 ans s’est blessé au LCA droit lors de la victoire 28-25 des Bills contre les Lions de Détroit lors de Thanksgiving dernier et restera désormais sur la liste PUP jusqu’en septembre, ce qui signifie qu’il pourrait faire son retour dans la NFL à Londres le 8 octobre. .

Le huit fois sélectionné au Pro Bowl et trois fois All-Pro a déclaré en juin qu’il serait prêt pour le match d’ouverture de la saison contre les Jets de New York le 11 septembre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La légende de la NFL, Tom Brady, s’est rendu dans un pub de Birmingham pour rejoindre les fans avant son premier match à domicile en tant que propriétaire minoritaire du club. La légende de la NFL, Tom Brady, s’est rendu dans un pub de Birmingham pour rejoindre les fans avant son premier match à domicile en tant que propriétaire minoritaire du club.

ESPN a rapporté que Miller manquerait cette compétition ainsi que les matchs contre les Raiders de Las Vegas, les Commanders de Washington et les Dolphins de Miami – avec le choc du 8 octobre contre les Jaguars de Jacksonville à Londres comme première date de retour.

Miller a enregistré huit sacs et 21 plaqués tout en forçant un échappé en 11 matchs (tous départs) la saison dernière, son premier depuis la signature d’un contrat de 120 millions de dollars sur six ans.

Il a totalisé 123,5 sacs, 561 plaqués, 27 échappés provoqués et neuf échappés récupérés en 161 matchs en carrière (tous départs) avec les Broncos de Denver, les Rams de Los Angeles et les Bills.

Miller faisait partie des équipes gagnantes du Super Bowl à Denver et à Los Angeles.

Hamlin fait partie de la liste des Bills alors que le retour remarquable de la NFL approche

La sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, s’échauffe lors de l’entraînement au camp d’entraînement de l’équipe de la NFL en juillet

La sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, a été retenue, selon plusieurs rapports aux États-Unis.

Le réseau NFL a rapporté pour la première fois la nouvelle concernant Hamlin, dont la tentative de reprendre sa carrière de footballeur est presque terminée après son expérience de mort imminente lors d’un match à Cincinnati en janvier.

Bien que le directeur général Brandon Beane ait souligné que des changements pourraient encore être apportés à l’effectif avant que les Bills n’ouvrent leur saison contre les Jets de New York le 11 septembre, ce qui est indéniable, c’est le courage dont Hamlin a fait preuve en franchissant cette étape de son retour en récupérant un rôle de remplaçant. derrière les partants Micah Hyde et Jordan Poyer.

Ce qui a commencé comme un thème national de « Prières pour Hamlin » s’est transformé en éloge pour Hamlin, qui a mis de côté les allusions à l’inquiétude à chaque étape de son rétablissement. C’est un parcours qui a conduit le joueur de 25 ans, depuis qu’il a été placé dans un coma médicalement provoqué après un arrêt cardiaque et a dû être réanimé sur le terrain, jusqu’à son retour sur le terrain pour encaisser et délivrer des coups à pleine vitesse pendant l’entraînement et trois apparitions lors de matchs préparatoires dans l’un des sports professionnels les plus violents d’Amérique du Nord.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Gabe Davis pense que le rétablissement de son coéquipier des Buffalo Bills, Damar Hamlin, a été une bénédiction de Dieu et a rapproché l’équipe. Gabe Davis pense que le rétablissement de son coéquipier des Buffalo Bills, Damar Hamlin, a été une bénédiction de Dieu et a rapproché l’équipe.

« J’ai fait le choix que je voulais jouer, vous savez, ce n’était le choix de personne d’autre que le mien », a déclaré Hamlin à propos de son approche après une sortie de trois plaqués lors de la victoire d’ouverture de la pré-saison de Buffalo contre Indianapolis il y a trois semaines. « Donc, quand vous verrez mes crampons lacés, mon casque et mes épaulettes, il n’y aura aucune hésitation. »

Une semaine plus tard, dans sa ville natale de Pittsburgh, Hamlin a été sélectionné pour entrer sur le terrain en tant que capitaine pour le tirage au sort avant le match des Bills contre les Steelers.

« C’était vraiment spécial, comme un moment de hasard, comme si la boucle de la vie était bouclée pour moi », a-t-il déclaré après le match qui s’est terminé avec trois autres plaqués. « C’est juste quelque chose d’indescriptible. »

Dans l’ensemble, Hamlin a terminé la pré-saison avec neuf plaqués en solo et une passe décisive tout en jouant 80 clichés défensifs et 19 autres sur les équipes spéciales.

Regardez en direct sur Sky Sports le début de la saison de la NFL tard dans la nuit du jeudi 7 septembre, alors que les Lions de Détroit affrontent les Chiefs de Kansas City à partir de 1h10 sur Sky Sports Action ; Les Buffalo Bills joueront leur premier match tard lundi soir alors qu’ils affronteront Aaron Rodgers et les Jets de New York en direct sur Sky Sports Action et Main Event à partir de 1h15.