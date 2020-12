Les joueurs de la NFL pensent que la saison peut être terminée à temps sans que la ligue ne se transforme en une version d’une bulle d’après-saison comme d’autres sports, à condition que tout le monde suive les règles déjà en place pour empêcher la propagation du jeu. coronavirus.

Le président de la NFLPA JC Tretter et le directeur exécutif DeMaurice Smith ont tenu une conférence de presse virtuelle mardi pour discuter des défis que les joueurs ont ressentis en jouant cette saison pendant une pandémie mondiale et de la façon dont les choses vont changer à l’avenir.

Tretter et Smith ont tous deux déclaré que les règles existantes exigeant que les joueurs et le personnel soient testés quotidiennement, portent des masques, socialisent la distance et disposent de traceurs de contacts ont aidé à empêcher la propagation du virus.

Ils estiment que si tout le monde adhère à ces règles pour les deux prochains mois, il n’est pas nécessaire que les équipes s’isolent dans les hôtels pour éviter tout contact avec le public.

Si nous suivons tous les protocoles, ils fonctionneront et fonctionneront bien, a déclaré Tretter. La localisation des contacts, qui permet à toute personne susceptible d’être exposée de sortir du bâtiment, permet d’arrêter la propagation du virus. Tout dépend de la façon dont nous suivons ces protocoles et nous continuerons à développer ces protocoles au besoin. Nous savons qu’ils fonctionnent et nous devons nous assurer que nous sommes conformes à 100% pour clôturer la saison.

Tretter et Smith n’ont pas exclu la possibilité que les conditions puissent changer si les taux de contamination dans les communautés environnantes continuent d’augmenter, mais ont déclaré que la situation dans le football est différente avec des effectifs beaucoup plus importants que ceux de la NBA, de la LNH et de la Major League Baseball.

Smith a également déclaré que les épidémiologistes qui ont consulté le syndicat affirment que le passage dans une bulle avec un calendrier aussi long comporte ses propres risques, car il peut propager le virus encore plus si quelqu’un l’attrape.

Tretter, un centre sur les Browns de Cleveland, a déclaré qu’il y avait aussi un aspect humain à considérer.

Nos joueurs ont des femmes et des enfants à la maison qu’ils veulent voir, a-t-il déclaré. Ce fut une année difficile du point de vue de la santé mentale pour nos joueurs. Le sentiment d’isolement parce que vous ne pouvez pas voir les gens, leurs amis et leur famille. Demander aux garçons de rester à l’écart de leurs jeunes enfants et de leur famille pendant six semaines est une forte demande et a des implications au-delà du football.

La ligue et le syndicat ont publié les derniers résultats des tests montrant que le pourcentage de tests positifs est passé de 0,20% la semaine dernière à 0,11% et le nombre d’incidents est passé de 1,35% à 0,74%.

Au total, il y a eu 18 nouveaux tests positifs confirmés parmi les joueurs et 27 parmi les autres membres du personnel la semaine dernière, portant le nombre à 173 joueurs et 297 employés depuis le 1er août.

Le porte-parole de l’Union, George Atallah, a déclaré que 90% des joueurs dont le test était positif le faisaient dans les cinq jours suivant l’exposition. Par conséquent, le syndicat et le syndicat ont décidé d’isoler les contacts étroits à haut risque pendant une période de cinq jours pour s’assurer qu’ils continuent de subir un test négatif.

Cela a conduit à un certain nombre de problèmes, tels que Denver a été contraint de jouer un match contre la Nouvelle-Orléans sans quart-arrière au cours de la semaine 12 après que le remplaçant Jeff Driskel ait été testé positif et que les trois autres QB de l’équipe étaient considérés comme des contacts étroits à haut risque. après qu’ils aient tous été exposés ensemble. lors d’une séance de cinéma.

Ce jour-là de ce match n’a pas été déplacé, tandis que d’autres l’ont été quand on craignait que le virus puisse encore se propager dans une équipe, ce qui rend le jeu plus risqué.

Nous étions dans un monde où tout ne sera pas parfait, a déclaré Smith. Nous devons prendre des décisions sur les informations et les données dont nous disposons à l’époque.

