NFL : Travis Kelce pourrait revenir pour les Chiefs de Kansas City contre les Jaguars de Jacksonville ce week-end | Nouvelles de la NFL

L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, fait des progrès, déclare l’entraîneur-chef Andy Reid

L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, pourrait revenir pour le match de son équipe contre les Jaguars de Jacksonville dimanche.

Kelce s’est fait une hyperextension du genou à l’entraînement la semaine dernière et a raté la défaite 21-20 des champions en titre du Super Bowl contre les Lions de Détroit, mais l’entraîneur-chef Andy Reid affirme que la forme physique du joueur de 33 ans s’améliore.

Reid a déclaré: « Travis va mieux. Nous verrons comment il va le reste de la journée ou demain et nous partirons de là. »

En l’absence de Kelce contre les Lions, les ailiers rapprochés Noah Gray et Blake Bell se sont combinés pour capter cinq passes pour 43 verges.

Faits saillants de la victoire des Lions de Détroit contre les Chiefs de Kansas City lors de la première semaine de la saison de la NFL.

Kadarius Toney, quant à lui, a réalisé plusieurs des huit abandons des receveurs du Kansas.

Reid a ajouté : « Nous nous occuperons de la réception. Je me sens bien avec les récepteurs que nous avons.

« Nous ne sommes normalement pas des gars qui lâchent le ballon, mais nous l’avons fait et nous devons y remédier. Je pense qu’il y a des talents qui continueront à s’améliorer à mesure qu’ils continuent de jouer. Je les ai déjà vus le faire. Je pense que nous y parviendrons. ça a marché.

« Nous devons tous faire mieux. C’est ce que j’ai retenu de ce match. Qu’il s’agisse de l’entraînement, du jeu, de la ligne O, de la ligne D, nous pouvons tous retirer quelque chose de ce match et nous améliorer. .

« Il y a eu des moments bons et des moments moins bons, et nous étions en position de gagner le match. Normalement, nous faisons cela et nous ne l’avons pas fait. »

