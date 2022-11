NFL Thanksgiving: Hannah Wilkes choisit ses choses pour être reconnaissante avant le triple en-tête de jeudi | Nouvelles de la NFL

Les Cowboys de Dallas jouent traditionnellement à Thanksgiving et accueilleront les Giants de New York cette année

Hannah Wilkes de Sky Sports donne un aperçu du triple en-tête de Thanksgiving Day de la NFL jeudi et choisit quelques choses pour lesquelles être reconnaissante avant la fête du football…

1) La course folle qu’est la saison 2022

Bien sûr, nous pense on sait qui jouera encore fin janvier (les Chiefs de Kansas City, toujours) mais une semaine les Vikings du Minnesota (8-2) battent les Bills de Buffalo (7-3) en LE-JEU-DE-LA-SAISON, et le lendemain, ils marquent les trois points à Dallas et sont déchiquetés à hauteur de 40 par les Cowboys (7-3). Les Eagles de Philadelphie (9-1) semblaient imparables et ont ensuite été dûment ramenés sur terre par les Washington Commanders (6-5). Les Packers de Green Bay (4-7) sont pratiquement exclus des séries éliminatoires, tandis que les Lions de Detroit (4-6) sont sur une séquence de trois victoires consécutives. Folie.

Il y a eu une fin folle du match entre les Bills de Buffalo et les Vikings du Minnesota avec la défense des Bills qui a retenu l'attaque des Vikings sur la ligne de but, avant de leur offrir un touché avec un échappé, puis de forcer les prolongations!

La parité dans la ligue se joue match contre match aussi : par Recherche NFL à l’approche de la semaine 12, il y a eu 72 matchs décidés par un touché ou moins (c’est le plus de l’histoire de la ligue) et 39 matchs ont été décidés par un score gagnant dans les deux dernières minutes du temps réglementaire ou des prolongations. Nos ongles peuvent être mâchés jusqu’à la mèche, mais ne sommes-nous pas complètement et complètement amusés ? !

2) ‘La saison n’a pas encore vraiment commencé’*

C’est ce que dit l’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, qui a déclaré que c’est après Thanksgiving que la saison commence vraiment.

La recrue des Patriots Marcus Jones a renvoyé un botté de dégagement des Jets pour un touché sauvage de 84 verges pour le gagner pour les hôtes avec cinq secondes à faire lors de leur affrontement de la semaine 11

Bonne nouvelle pour ses Patriots alors, qui ont commencé la saison 1-3 mais sont revenus pour s’asseoir 6-4 et troisième dans l’ultra-compétitif AFC Est où tout le monde est toujours dans le mélange des séries éliminatoires (théoriquement). C’est aussi un rappel pour les Eagles et les Vikings que même s’ils ont établi des records impressionnants jusqu’à présent, ils doivent garder le pied sur l’accélérateur et rester en bonne santé pendant encore sept semaines.

Je dirais que c’est aussi une bonne nouvelle pour les Bills qui ont heurté un obstacle sur la route exactement au moment où une «équipe de fenêtre du Super Bowl» le veut; en novembre. Tâchez vos clichés, lancez quelques interceptions et perdez des matchs serrés maintenant afin que les leçons soient apprises bien avant les séries éliminatoires en janvier / février.

*non applicable au Fantasy Football

3) Les Cowboys de Dallas

Ok, je l’ai dit. Je sais. Mais “l’équipe de l’Amérique” joue bien, c’est bon pour les affaires, c’est bon pour le jeu et c’est bon pour leurs fans toujours confiants qui ont enfin des preuves à l’appui.

Un aperçu des meilleurs jeux offensifs des Cowboys de Dallas de la saison 2022 jusqu'à présent

Le quart-arrière Dak Prescott a l’air bien là-bas. Le porteur de ballon Tony Pollard est imparable. Le receveur large CeeDee Lamb continue de s’améliorer. Et la défense est féroce ! Cela ressemble également à un tirage au sort entre eux et les Giants de New York pour signer l’agent libre superstar Odell Beckham Jr. Ils montent au moment optimal et, à ce moment précis, pourraient bien être mon choix NFC Super Bowl. .. YIKES !

Retour sur la capture à une main emblématique d'Odell Beckham Jr contre les Cowboys d'il y a huit ans

Voici une pépite de Thanksgiving pour vous (ou peut-être une boule de farce ?!); les Cowboys en ont remporté sept et ont récolté en moyenne 25,1 points par match lors de leurs 10 premiers matchs, avec deux QB différents. C’est de la constance face à l’adversité. Et un tel record les place aux côtés d’équipes gagnantes du Super Bowl comme les Raiders de 1980, les Dolphins de 1972 et les Chiefs de 1969.

Leur match de Thanksgiving contre les Giants est crucial, les deux équipes étant assises 7-3 et se battant pour la deuxième place dans la NFC East derrière les Eagles. Il y a une faiblesse flagrante pour les deux équipes; leur défense contre la course. Un peu ahurissant que Dallas puisse être premier contre la passe mais 26e contre la course, mais cela témoigne du talent suprême du demi défensif star Trevon Diggs. Les Giants, quant à eux, sont 25e contre la course et au niveau intermédiaire contre la passe, donc si vous avez Saquon Barkley, Pollard ou Ezekiel Elliott dans votre équipe Fantasy, vous pouvez vous attendre à vous régaler jeudi soir.

Regardez les meilleurs moments forts du porteur de ballon des Giants de New York Saquon Barkley jusqu'à présent cette saison

4) John Madden

Le légendaire entraîneur et diffuseur de la NFL est décédé en décembre dernier et ce Thanksgiving est la première “John Madden Thanksgiving Celebration”, avec tous les diffuseurs américains rendant hommage à une icône du jeu. Le logo John Madden figurera également sur chaque terrain et sur tous les casques portés par les joueurs.

John Madden, qui est devenu synonyme de Thanksgiving dans la NFL en tant que diffuseur, est malheureusement décédé en décembre de l’année dernière

Il y a des gens bien plus qualifiés que moi pour parler de sa grandeur, mais quand il s’agit de la relation spéciale entre le football et Thanksgiving, il n’y a peut-être personne qui l’a résumé plus parfaitement :

“Il y a juste certaines choses qui vont ensemble; la dinde, la famille, la tradition, le football … et nous avons tout aujourd’hui”, a déclaré Madden.

Profitez de chaque seconde du triple en-tête du jeudi de Thanksgiving en direct sur Sky Sports, laissez-vous tenter par la bonne bouffe et, surtout, imprégnez-vous de faire partie de la famille du football. Joyeux Thanksgiving à tous !

Regardez le triple en-tête du jeudi de Thanksgiving – Bills @ Lions, Giants @ Cowboys et Patriots @ Vikings – en direct sur Sky Sports NFL à partir de 17h30, jeudi