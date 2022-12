NFL Sunday Ticket va sur YouTube dans le cadre d’un contrat annuel de 2 milliards de dollars

La Ligue nationale de football a annoncé jeudi que son forfait d’abonnement Sunday Ticket irait à la télévision YouTube de Google à partir de la saison prochaine, marquant le deuxième accord de droits médias de la ligue avec un service de streaming.

YouTube TV paiera environ 2 milliards de dollars par an pour les droits du package Sunday Ticket, selon des personnes proches du dossier.

Au début de la saison 2023-24, Sunday Ticket sera disponible de deux manières : en tant que package complémentaire sur YouTube TV et en tant qu’option autonome à la carte sur les chaînes YouTube Primetime, ce qui vous permet de vous abonner à un streaming individuel. services et chaînes ainsi que regarder des films. Le prix n’a pas encore été annoncé.

“Depuis un certain nombre d’années, nous nous concentrons sur une distribution numérique accrue de nos jeux et ce partenariat est un autre exemple de notre regard tourné vers l’avenir et de la construction de la prochaine génération de fans de la NFL”, a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans l’annonce de jeudi.

DirecTV détient les droits de Sunday Ticket depuis sa création en 1994, payer 1,5 milliard de dollars par an pour eux depuis le dernier renouvellement en 2014. Il n’a pas fait d’offre pour maintenir son contrat. Pourtant, le fournisseur de télévision par satellite était ouvert à continuer à proposer les jeux pour les établissements commerciaux, tels que les bars et les restaurants, similaires à son accord avec Amazon pour “Thursday Night Football”, selon des personnes proches du dossier.

L’accord avec YouTube TV n’inclut pas les droits commerciaux, ce qui pourrait augmenter la valeur du package, et la NFL est toujours en train de régler cela, selon l’une des personnes.

Un produit uniquement aux États-Unis, Sunday Ticket est le seul moyen pour les fans de regarder en direct les matchs de la NFL le dimanche après-midi en dehors de leurs marchés locaux sur les stations de diffusion CBS et Fox.

C’est le dernier package de la NFL à obtenir un renouvellement des droits médias. L’année dernière, Primordial de CBS, Renard et Comcast NBC a accepté de payer plus de 2 milliards de dollars par an pour des forfaits de 11 ans, tandis que Disney paie environ 2,7 milliards de dollars par an pour Monday Night Football, avait précédemment rapporté CNBC.

Amazone a obtenu les droits de “Thursday Night Football”, ce qui en fait la première plate-forme de streaming uniquement pour diffuser des matchs de la NFL, payant environ 1 milliard de dollars par an.

La ligue était en négociation depuis un certain temps pour trouver un nouveau propriétaire pour Sunday Ticket. Pomme Amazon et de Disney ESPN figurait parmi les soumissionnaires intéressés par le package à un moment ou à un autre, avait précédemment rapporté CNBC.

YouTube TV est un ensemble Internet de réseaux de diffusion et de câble qui reflète un opérateur de télévision payante linéaire traditionnel. Son plan de base coûte 64,99 $ par mois. En juillet, Google a annoncé que YouTube TV avait dépassé les 5 millions de clients, y compris les abonnements d’essai.

YouTube Primetime Channels, qui sera l’option à la carte pour Sunday Ticket, est une plateforme de distribution similaire à l’abonnement aux réseaux et aux services de streaming via les Prime Channels d’Amazon.

Pour comparer, Apple a récemment signé un accord de 10 ans pour les droits de diffusion des matchs de la Major League Soccer. Le géant de la technologie a récemment annoncé que le Season Pass MLS serait lancé en février et serait disponible pour les fans sur l’application Apple TV pour 14,99 $ par mois et par saison. Pour les abonnés de son service de streaming, Apple TV+, qui paient déjà 4,99 $ par mois, ils peuvent s’inscrire pour 12,99 $ par mois.

Au cours des derniers mois, YouTube TV est apparu comme un concurrent sérieux pour les droits, étant donné qu’il pourrait fournir une grande partie de ce que la ligue espérait réaliser avec un nouveau partenaire Sunday Ticket – une plate-forme technologique avec un bilan important et une portée mondiale, et le capacité à prendre en charge la télévision héritée groupée.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déclaré que la ligue faisait pression pour que Sunday Ticket se retrouve sur un service de streaming. “Je pense que c’est mieux pour les consommateurs à ce stade”, avait précédemment déclaré Goodell à CNBC.

Pendant un certain temps, il a semblé qu’Apple était sur le point d’obtenir les droits. La société a étendu son empreinte sportive pour son service de streaming Apple TV +. Il a récemment signé un contrat de 10 ans avec la Major League Soccer qui commence en 2023, et l’année dernière a commencé à diffuser les matchs de la Major League Baseball le vendredi soir.

Cependant, les discussions ont échoué en raison des restrictions existantes concernant les droits du Sunday Ticket, et Apple souhaitait plus de flexibilité quant à la manière de distribuer le package, avait précédemment rapporté CNBC.

Amazon avait également été considéré comme un autre concurrent de premier plan, étant donné qu’il diffuse déjà des jeux “Thursday Night Football” et qu’il s’agit d’une plate-forme de streaming uniquement.

Alors que ces concours sont principalement diffusés sur Prime, DirecTV distribue les jeux commercialement, dans les bars, les restaurants, les hôtels et les détaillants. Les deux ont conclu un accord pluriannuel avant le début de la saison. DirecTV est intéressé à proposer des jeux Sunday Ticket dans une capacité similaire, ont déclaré des personnes proches du dossier.