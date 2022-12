NFL Sunday Ticket et YouTube : 8 choses que les fans de football doivent savoir

NFL Sunday Ticket se dirige vers YouTube. Après des mois de spéculation, la ligue et Google ont annoncé un partenariat pour diffuser tous les matchs de football hors marché aux États-Unis, à partir de la prochaine saison de football, à l’automne 2023. Les matchs pourront être visionnés sur Télévision YouTube et le service Primetime Channels de YouTube.

C’est une grande nouvelle, mais en tant que fan de football, vous avez probablement beaucoup de questions sur ce partenariat et ce qu’il signifiera. Nous n’avons pas encore toutes les informations, mais essayons maintenant de répondre à certaines des plus grandes questions.

NFL Sunday Ticket sera-t-il gratuit sur YouTube ?

Il ne sera pas gratuit ou simplement inclus dans le forfait YouTube TV de base de 65 $ par mois. La NFL et Google n’ont pas annoncé combien coûtera Sunday Ticket la saison prochaine, mais vous devrez payer un certain type de frais d’abonnement. Dans le communiqué de presse annonçant l’accord, la ligue indique que Sunday Ticket sera disponible en tant que “forfait complémentaire sur YouTube TV et autonome à la carte sur les chaînes YouTube Primetime”.

Il appartient à YouTube de déterminer le prix des deux options. Combien coûtera l’un ou l’autre reste incertain.

Combien coûte le billet du dimanche maintenant ?

DirecTV, qui propose Sunday Ticket depuis sa création en 1994, a facturé environ 300 $ pour le forfait de base Sunday Ticket la saison dernière. Une version “Max” qui offrait une version spécifique à DirecTV de RedZone et permettait plusieurs flux coûtait 400 $ pour la saison.

Dois-je m’abonner à YouTube TV pour obtenir Sunday Ticket ?

Non. Google proposera Sunday Ticket de deux manières. L’un sera un module complémentaire pour YouTube TV, l’actuel de l’entreprise service de streaming TV en direct qui coûte actuellement 65 $ par mois et est conçu pour coupe-cordons qui ne sont pas abonnés à la télévision par câble.

Si vous ne souhaitez pas vous inscrire à YouTube TV, vous pourrez toujours obtenir Sunday Ticket via les chaînes YouTube Primetime.

Que sont les chaînes YouTube Primetime ?

Les chaînes YouTube Primetime, qui lancé en novembre, vous permet de vous abonner à des services tels que Starz, Showtime et Paramount Plus et de les regarder directement sur YouTube sans avoir à passer d’une application à l’autre. Chacun nécessite des frais mensuels. Avec Primetime Channels, vous pourrez vous inscrire seul à Sunday Ticket, probablement moyennant des frais, sans avoir à débourser également pour YouTube TV.



Que comprend le billet du dimanche ? Puis-je regarder mon équipe locale de la NFL ?

Sunday Ticket n’a pas tous les matchs de la NFL. Il vous permet de regarder tous les matchs de la NFL “hors marché” le dimanche diffusés sur CBS et Fox. Les jeux diffusés sur votre station locale CBS ou Fox, ainsi que les jeux nationaux sur CBS, Fox, NBC, ESPN, NFL Network ou des services de streaming comme Amazon et ESPN Plus, ne sont pas inclus. Au lieu de cela, ils sont masqués sur le service.

Sunday Ticket n’inclut pas non plus les séries éliminatoires de la NFL et le Super Bowl, qui sont tous télévisés à l’échelle nationale.

Si vous payez pour YouTube TV, l’alternative au câble de Google à 65 $ par mois, ces chaînes CBS, Fox, ESPN et NFL Network sont déjà incluses, vous pourrez donc regarder toute l’action NFL qui n’est pas liée à un streaming service comme Prime Video d’Amazon ou ESPN Plus.

Si vous vous abonnez via les chaînes YouTube Primetime, vous devrez probablement toujours vous inscrire à un autre service de streaming TV en direct ou à un bouquet de câbles pour obtenir les chaînes traditionnelles et les émissions locales, y compris les jeux diffusés sur votre station CBS ou Fox locale.

YouTube TV dispose-t-il toujours de RedZone ?

Oui. YouTube TV propose le réseau NFL et la chaîne RedZone – la chaîne de la ligue qui rebondit entre les matchs le dimanche – depuis 2020 en tant que module complémentaire de 11 $ par mois.

La ligue a déclaré aujourd’hui que “dans le cadre de la relation élargie, l’accord de transport a été prolongé”.

Quand commencera cette offre Sunday Ticket ?

L’accord commencera avec la saison régulière de la NFL 2023, qui devrait débuter l’automne prochain. NFL Sunday Ticket pour le reste de la saison régulière 2022 de la NFL, qui doit se terminer le 8 janvier 2023, restera exclusif à DirecTV.

Combien Google paie-t-il pour NFL Sunday Ticket ?

Google et la NFL n’ont pas révélé les termes de leur accord, mais Le Wall Street Journal a rapporté jeudi que l’accord de Google avec la NFL verra le géant de la technologie payer à la ligue “environ” 2 milliards de dollars par an pendant sept ans. Il dit que le coût, cependant, pourrait encore augmenter “si certains repères sont atteints”.