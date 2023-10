NFL Stock Watch : NFC bondé en tête avec la victoire des Lions ; Browns D reste dominant

Geoff Schwartz Analyste des paris sportifs FOX

Il n’y a plus d’équipes invaincues dans la NFL après les défaites des 49ers de San Francisco et des Eagles de Philadelphie, laissant les Lions de Détroit – oui les Lions ! — à égalité pour la première place du NFC.

Plongez dans cela et plus encore dans mon rapport de hausse et de baisse des stocks pour la semaine 6.

STOCKER

Lions de Détroit

Les Lions ont une fiche de 5-1, à égalité au sommet de la NFC avec les Eagles de Philadelphie et les 49ers de San Francisco. Les Lions ont un différentiel de +55 points, bon pour la deuxième place de la conférence. Ils gagnent parce qu’ils savent qui ils sont et jouent en conséquence. L’offensive des Lions est dirigée par leur ligne O mutilante, tandis que le coordinateur offensif Ben Johnson compose les bons lancers pour le quart-arrière Jared Goff. Les Lions ont développé leurs compétences au fil des ans et chaque match porte ses fruits. Goff répartit le ballon et maintient les défenses déséquilibrées. La défense des Lions avait besoin de nouveaux joueurs après une faible performance la saison dernière et les ajouts via le repêchage, comme le demi défensif recrue Brian Branch, en plus des signatures d’agents libres, ont porté leurs fruits. Détroit a également une ruée vers les passes qui s’améliore grâce à la star de deuxième année en devenir, Aiden Hutchinson. Il a 4,5 sacs mais son impact est bien plus que son nombre de sacs. Les Lions reprennent la route pour affronter les Ravens de Baltimore le week-end prochain, puis accueilleront les Raiders de Las Vegas avant leur semaine de congé. Un départ 6-2 avec deux matchs chacun contre les Bears de Chicago et les Vikings du Minnesota au programme pourrait permettre aux Lions de remporter des victoires à deux chiffres.

CJ Stroud

Le quart-arrière recrue des Houston Texans a désormais une fiche de 3-3 lors de ses six premiers départs dans la NFL et semble être de loin le meilleur QB de sa catégorie. Stroud était une évaluation difficile en provenance de l’Ohio State en raison de son dernier match dans le football universitaire. Il a été fabuleux contre la Géorgie lors du match de demi-finale du CFP des Buckeyes, réalisant une performance que nous n’avions pas vue de sa part dans sa carrière dans l’Ohio State tout en totalisant cinq touchés. Il a utilisé sa mobilité pour prolonger les jeux. Il a montré son bras lors de ses déplacements. Dans presque tous les autres départs au cours de son séjour à Columbus, il ne sortait pas aussi souvent de sa poche. Il ne dansait pas dans sa poche pour gagner plus de temps. Donc, si vous étiez une équipe qui rédigeait Stroud, quel gars choisiriez-vous ? Il est clair que les Texans ont la confiance dans la version géorgienne de Stroud

Stroud a une précision extrême et une libération rapide qui lui permet de trouver des récepteurs ouverts en rythme. Il ne complète que 60 pour cent des passes, mais il ne retourne pas le ballon. Il a neuf touchés pour une interception. À chaque départ, vous voyez la confiance dans ce qu’il peut faire sur un terrain de la NFL. Il ne fera que s’améliorer avec plus de répétitions. J’ai été impressionné par lui.

Browns de Cleveland la défense

La défense des Browns est fantastique et vient d’ouvrir la voie à l’équipe pour battre les 49ers auparavant invaincus dimanche. Les Browns ont harcelé la ligne offensive des 49ers et en prolongation Brock Purdy pendant 60 minutes. L’offensive des 49ers avait marqué 30 points en huit matchs consécutifs de saison régulière, mais n’en avait marqué que 17 contre les Browns. L’un de ces touchés s’est produit sur un terrain court après une interception de PJ Walker. Purdy n’était que 12 sur 27 pour seulement 125 verges et une interception. Les 49ers n’ont gagné que 15 troisièmes essais, ne convertissant que 25 pour cent de ces tentatives.

La défense des Browns a accordé le moins de verges après cinq matchs dans l’histoire de la NFL depuis 1971. Ils réalisent quatre des cinq meilleures performances défensives de cette saison 2023. Les Browns ont remplacé les coordinateurs défensifs pendant l’intersaison par Jim Schwartz et il a dynamisé cette unité. Tout commence par une ligne défensive ancrée par Myles Garrett mais dotée d’un tableau à deux profondeurs qui est l’un des meilleurs de la ligue. Le secondaire des Browns regorge de choix de haut niveau qui ont toujours eu du talent mais qui jouent beaucoup plus vite dans un schéma simplifié sous Schwartz.

RÉDUCTION DE STOCK

Panthères de la Caroline

Ils puent, et j’imagine qu’après six matchs, ils ne s’attendaient pas à être la dernière équipe sans victoire de la NFL. Les Panthers sont passés du n°9 au n°1 lors du repêchage de 2023 afin de sélectionner Bryce Young. Il pourrait éventuellement être bon avec plus d’expérience, de meilleures armes autour de lui et une ligne offensive plus compétente. Mais cela vaut la peine de se demander pourquoi les Panthers ne l’ont pas entouré de meilleures armes ? La ligne offensive des Panthers a du talent et devrait être bien meilleure, mais ce n’est pas le cas. Le manque de développement offensif pendant six semaines est alarmant. La défense des Panthers n’a pas été terrible mais n’a pas aussi bien joué ces deux dernières semaines. Ils ont accordé 42 points au cours des semaines consécutives avec un talent de ce côté du ballon qui ne devrait pas accorder autant de points.

Il est impossible que les Panthers aient imaginé, lorsqu’ils ont échangé leur choix de première ronde de 2024 contre le droit de repêcher Young, qu’ils seraient en pole position pour le prochain repêchage. Leur choix au repêchage appartient désormais aux Bears, les Panthers ont donc un choix de moins pour aider l’équipe à s’améliorer. La Caroline est la pire équipe de la NFL.

Des équipes invaincues

Faites sauter ces bouchons de champagne. Les Dolphins de 1972 resteront la seule équipe invaincue de l’histoire de la NFL pendant encore un an. Les 49ers et les Eagles, 5-0, ont été contrariés sur la route dimanche. Les 49ers ont perdu 19-17 contre les Browns et les Eagles ont été battus par les Jets de New York, 20-14. Les Niners étaient tenus de jouer ce match après avoir reçu tout le battage médiatique suite à leur domination sur les Cowboys de Dallas la semaine dernière. Bien qu’ils aient joué de manière bâclée et que cela leur ait coûté contre les Browns, je ne change pas mon opinion à leur sujet car chaque équipe de la NFL peut avoir un clunker.

Les Eagles avaient hâte de subir une défaite après avoir disputé leurs cinq premiers matchs pas à la hauteur de la saison dernière. Il est clair que l’offensive des Eagles n’est pas aussi puissante cette année avec le nouveau coordinateur offensif Brian Johnson qui dirige les jeux. Les Eagles ont perdu le bloqueur droit Lane Johnson sur blessure dimanche et son remplaçant a connu une sortie difficile. Il y a juste une fissure qui commence à apparaître chez les Eagles et il est peut-être temps de réévaluer ce que nous pensons de leur évolution. Si les Niners jouent à leur potentiel, les Eagles gagneront-ils ce match ? Et les Aigles et les Lions ? Je veux en voir plus de l’offensive des Eagles après avoir élevé la barre la saison dernière.

Blessures

Il y a un taux de blessures de 100 % dans la NFL, et la semaine 6 n’a épargné personne. Le quart-arrière des Bears Justin Fields s’est luxé le pouce de sa main de lancement. Le duo vedette des 49ers composé de Christian McCaffrey et Deebo Samuel a quitté le match tôt pour des IRM, qui, espérons-le, se révéleront n’être que des examens de précaution. Le quart-arrière des Raiders Jimmy Garoppolo a été vu quitter le stade pour se rendre à l’hôpital après une blessure au cou. Le quart-arrière des Titans Ryan Tannehill était avec des béquilles. Le plaqueur droit des Eagles, Lane Johnson, semblait s’être foulé la cheville. La liste continue à partir d’une semaine 6 physique. Plus vous jouez, plus votre corps est susceptible de se blesser en raison de l’usure. Vous n’êtes pas aussi fort, mobile et puissant lorsque des coups et des contusions vous ralentissent. C’est pourquoi l’entraînement hors saison est important. Construire votre corps pour résister à la nature physique de la NFL. C’est pourquoi la nutrition est primordiale, car certains aliments peuvent aider à réduire l’inflammation. À partir de là, il est possible d’utiliser certains appareils pour se préparer à jouer chaque semaine. Le travail de prévention et de rééducation des blessures ne s’arrête jamais.

Geoff Schwartz est un analyste NFL pour FOX Sports. Il a joué huit saisons dans la NFL pour cinq équipes différentes. Il a débuté au poste de bloqueur droit pour l’Université de l’Oregon pendant trois saisons et a été sélectionné dans la deuxième équipe All-Pac-12 lors de sa dernière année. Suivez-le sur Twitter @Geoff Schwartz.