NFL Stock Watch : les Cowboys et la NFC East brillent, tandis que les Chargers faiblissent à nouveau

La saison de la NFL a démarré dimanche, avec des performances dominantes, des finitions sauvages, des équipes pleines d’espoir en séries éliminatoires qui ont encore du mal à faire avancer les choses et des entraîneurs sur la sellette. Jetons un coup d’œil à mon rapport de hausse et de baisse des stocks de la semaine 2.

STOCKER

Chefs de Kansas City la défense

La défense des Chiefs joue un excellent football, et si elle peut jouer même près de ce niveau en séries éliminatoires, elle se qualifiera pour le Super Bowl. Il est clair que ce jeune noyau s’est amélioré avec plus de répétitions, et jouer au moins cinq recrues la saison dernière a porté ses fruits en début d’année. La défense des Chiefs n’a accordé que 14 points aux Lions lors de la première semaine et contre les Jaguars dimanche, ce n’était que neuf points. Les Jaguars ont réalisé 12 entraînements offensifs et seulement deux d’entre eux se sont terminés par des points, dont un qui a débuté sur un terrain court après un turnover des Chiefs. La défense contre la course des Chiefs n’a accordé que 3,3 verges à Travis Etienne et a limogé le quart-arrière Trevor Lawrence quatre fois. Chris Jones a été fantastique en pressant le passeur après avoir rejoint l’équipe cette semaine suite à la rupture de son contrat. Les Chiefs ont eu besoin de cet effort défensif pour compenser les problèmes offensifs qu’ils ont connus au cours des deux premiers matchs. L’offensive finira par le comprendre, et si la défense peut continuer à bien jouer, elle est prête.

Bête NFC

La NFC Est a une fiche de 7-1 après deux week-ends, prouvant une fois contre qu’elle pourrait être la meilleure division de la NFL. Les Eagles de Philadelphie ont gagné jeudi soir pour débuter la saison 2-0. La barre pour le succès offensif des Eagles est haute, et même s’ils ont remporté leurs deux matchs, l’offensive – surtout lors des passes – ne semble pas encore tout à fait correcte. Les Eagles s’adaptent à un nouveau coordinateur offensif et cela pourrait prendre un certain temps pour se sentir à l’aise. De plus, Jalen Hurts a été beaucoup trop touché jeudi soir et cela doit changer. Un quart-arrière ne survit pas à la saison en étant touché aussi souvent. Une fois de plus, la course aux passes des Eagles semble perturbatrice et donnera à chaque unité bloquant les passes un test difficile.

Les Cowboys de Dallas sont 2-0 après battre les Jets de New York sans Aaron Rodgers. Les bonnes équipes s’occupent des affaires contre les équipes pauvres, et bien que les Jets soient d’élite en défense, ils ont Zach Wilson comme quart-arrière. Wilson a donné le ballon aux Cowboys à trois reprises tandis que la ligne défensive des Cowboys contrôlait le match. L’offensive des Cowboys a été bonne contre la solide défense des Jets. Nous avons vu les Cowboys vivre ces moments de grand succès la saison dernière, et peut-être que je parle au nom de beaucoup d’entre nous, mais je veux juste les voir jouer des matchs contre des équipes éliminatoires avant de porter mon jugement sur cette équipe. Leur début est néanmoins impressionnant.

La défense des Cowboys peut-elle les propulser vers un Super Bowl ?

Les Commanders de Washington ont une fiche de 2-0, ce à quoi je ne m’attendais pas. Leur calendrier était bien défini, avec une équipe de Cardinals épuisée et une équipe de Broncos dirigée par Russell Wilson. Vous ne pouvez jouer que contre les équipes qui vous conviennent et les commandants l’écrasent. Le quart-arrière de deuxième année, Sam Howell, est toujours en pleine forme, et je ne suis pas sûr que vous puissiez encore lui faire confiance. Mais les commandants jouent dur, jouent physiquement en défense et s’ils obtiennent ce jeu continu de Howell, ils seront difficiles.

À la mi-temps du match Giants-Cardinals, les G-Men avaient été dominés 60-0 en six quarts de football. Tout a changé après la mi-temps, les Giants marquant 31 points et ressemblant à l’offensive de la saison dernière. Daniel Jones frappait les receveurs dans la foulée et utilisait ses jambes pour prolonger les jeux. L’offensive ressemblait davantage à ce qu’elle aurait dû être. Défensivement, ils ont simplement mieux joué. Le tacle s’est amélioré. Précipiter le passeur s’est amélioré. Ces choses seront importantes alors qu’ils affronteront les 49ers jeudi, suivis des Seahawks, des Dolphins et des Bills.

RÉDUCTION DE STOCK

Bengals de Cincinnati

Les Bengals ont une fiche de 0-2 après une défaite 27-24 à domicile contre les Ravens de Baltimore, le même record que les Bengals ont commencé en 2022. Cependant, ces deux défaites semblent différentes car le quart-arrière Joe Burrow n’a pas raison pour le moment. Burrow a raté une grande partie du camp d’entraînement en raison d’une blessure au mollet, qu’il a semblé se blesser à nouveau dimanche. Burrow est beaucoup moins mobile dans la poche et cela zappe son meilleur attribut en tant que quarterback. Le mollet de Burrow a entravé sa capacité à utiliser ses jambes pour guider les passes et il a été beaucoup moins précis à cause de tout cela. La ligne offensive des Bengals n’a pas réussi à lancer le jeu de course, ils n’opèrent donc tout simplement pas à leur plus haut niveau.

La défense des Bengals a été entaillée dimanche, ce qui est surprenant par la façon dont ils peuvent jouer, ainsi que par le jeu offensif de haut en bas des Ravens au cours de la semaine 1. Ce n’est que la semaine 2 de la nouvelle attaque des Ravens dirigée par Todd Monkin et les Bengals ont offert peu de résistance. L’offensive des Ravens a réalisé 26 premiers essais et a terminé 9 sur 14 au troisième essai. Les Ravens ont couru 4,8 verges par tentative, dont 6,5 verges par course de Gus Edwards. Les Bengals bénéficient d’une légère pause dans le calendrier avec les Rams, les Titans et les Cardinals au cours des trois prochaines semaines, mais à moins que le mollet de Joe Burrow ne soit guéri, il y a lieu de s’inquiéter pour cette équipe.

Le travail de Brandon Staley

Je n’ai jamais encouragé quiconque à perdre son emploi, mais nous approchons du point où les Chargers de Los Angeles doivent trouver un meilleur leadership, car cette équipe continue d’échouer dans la partie la plus importante du travail de Staley… gagner. Staley a été ramené pour cette saison malgré que ses Chargers aient raté une seconde de 27 points–moitié d’avance dans une défaite contre les Jaguars pour terminer la saison dernière. Les Chargers ont désormais une fiche de 0-2 pour débuter la saison 2023. Staley est un entraîneur défensif dont la défense n’est tout simplement pas bonne. Les Chargers ont accordé 36 points et un milliard de verges par la passe aux Dolphins lors du premier match, puis contre une mauvaise attaque des Titans, ils ont cédé 27 points. Les Titans contrôlaient la ligne de mêlée, ce qui continue d’être un problème pour les Chargers des deux côtés du ballon. Le quart-arrière des Chargers Justin Herbert a lancé 300 verges sans revirements ni plusieurs touchés, et ce n’est tout simplement pas suffisant. On a toujours l’impression qu’ils peuvent tirer un peu plus de profit de l’offensive à chaque défaite.

Broncos de Denver

Roulons… à 0-2 cette saison pour les Broncos. Les Broncos menaient 21-3 tôt contre les Commanders et il semblait que Russell Wilson était revenu à son ancien moi. Il a lancé plusieurs de ses marques haut de gamme–des passes profondes en arc de cercle qui ont atterri magnifiquement dans les bras en attente de ses receveurs. Puis ça s’est arrêté. Les Broncos n’ont marqué que trois points entre les neuf minutes du deuxième quart-temps et le dernier jeu du match, où ils se sont connectés sur un Je vous salue Marie pour marquer un touché avant de ne pas réussir à convertir la conversion de deux points qui a égalisé le match. Wilson avait l’air vieux. Il avait l’air mal à l’aise dans la poche. Il avait l’air lent. Ce ne sont pas des problèmes nouveaux pour Wilson, mais c’est frappant quand cela se produit après avoir bien joué en début de match. La défense des Broncos mérite également d’être blâmée, permettant aux commandants dirigés par Sam Howell de faire ce qu’ils voulaient dans la seconde moitié de ce match. Les Broncos ne sont tout simplement pas une bonne équipe de football.

Geoff Schwartz est un analyste NFL pour FOX Sports. Il a joué huit saisons dans la NFL pour cinq équipes différentes. Il a débuté au poste de bloqueur droit pour l’Université de l’Oregon pendant trois saisons et a été sélectionné dans la deuxième équipe All-Pac-12 lors de sa dernière année. Suivez-le sur Twitter @Geoff Schwartz.

