NFL Stock Watch : les Bills remportent la bataille des AFC Beasts ; Les perspectives de repêchage des Bears augmentent

Geoff Schwartz Analyste des paris sportifs FOX

L’offensive de haut vol des Dolphins a trouvé son match, les Bears ont fini par gagner en perdant un match (Voir : Caleb Williams), tandis que Mac Jones et les Patriots ont connu une performance difficile à Dallas lors d’une semaine 4 mouvementée.

Voici mon rapport de hausse et de baisse de stock après un week-end amusant de football.

STOCKER

Billets de buffle

Les Buffalo Bills sont arrivés au stade aujourd’hui, prêts à éliminer les Dolphins de Miami lors d’un match crucial de l’AFC Est en début de saison. Les Bills ont remporté une victoire de 48-20 contre Miami, une semaine seulement après que les Dolphins aient accroché 70 points aux Broncos de Denver. L’équipe de Sean McDermott a joué plus vite, plus physiquement et avec plus de confiance que les Dolphins dimanche. Les deux équipes ont échangé des touchés pour les cinq premières possessions avant que la défense des Bills n’oblige des punts consécutifs, un échappé, un autre botté de dégagement, une interception et termine avec trois entraînements consécutifs à Miami se terminant après une conversion ratée du quatrième essai. La défense des Bills a terminé avec cinq sacs, six plaqués pour une défaite et beaucoup de pression sur le quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa.

L’offensive des Bills a été fantastique en elle-même, gagnant 24 premiers essais, avec une moyenne de 7,4 verges par jeu et convertissant 50 pour cent des troisièmes essais. Nous avons vu le meilleur de Josh Allen dimanche. Il a joué avec calme et a profité au maximum des opportunités sur le terrain. Cette version de Josh Allen est un quarterback de calibre vainqueur du Super Bowl. Les fans des Bills devraient être ravis de la production offensive des trois derniers matchs – 38, 36 et 48 points sont le signe d’une attaque sur une lancée

Ours de Chicago‘ Projet de perspectives

Oui, le titre des Bears a augmenté malgré une avance de 28-7 contre les Broncos avant de perdre 31-28, une fin embarrassante.–le match s’est effondré face à une équipe de Denver qui avait un score de 0-3 et qui ne jouait pas un bon football dimanche. Avec cette défaite, les Bears possèdent actuellement le premier choix ET le deuxième choix du repêchage de la NFL 2024, résultat de l’échange du premier choix global de cette année dans un échange avec les Panthers (qui ont sélectionné Bryce Young). Ainsi, même si la défaite de dimanche rapproche le personnel du licenciement et Justin Fields de l’agence libre, cela donne de l’espoir pour l’avenir des Bears.

Le premier choix de ce prochain repêchage est le choix le plus convoité depuis le repêchage d’Andrew Luck. Caleb Williams de l’USC, vainqueur en titre du Heisman, est aussi bon qu’annoncé. C’est un talent spécial qui changera immédiatement la fortune d’une franchise de la NFL. Si les Bears remportent le tirage au sort Williams, ils peuvent échanger leur deuxième choix contre une équipe qui veut un autre quart-arrière vanté, Drake Maye. L’échange de ce choix rapportera plus de choix au repêchage, dont une équipe des Bears dépourvue de talent a désespérément besoin. Il y a un argument selon lequel le front office actuel ne sera pas celui qui fera ces choix, mais c’est pour un autre jour. Nous savons que les Bears auront probablement un nouvel entraîneur, et j’espère que c’est quelqu’un qui est prêt à emmener Caleb Williams sur la lune.

Match MONSTER 6 TD de Caleb Williams de l’USC contre le Colorado

Brock Purdy

Il est temps d’admettre que Brock Purdy est meilleur qu’on ne le pense. Brock Purdy est-il un lanceur de football naturellement doué, comme une poignée des meilleurs passeurs de la NFL ? Non… mais tout ce qu’il fait, c’est diriger l’offensive des 49ers de San Francisco exactement comme l’entraîneur-chef et appelant Kyle Shanahan l’a établi, ce qui, en fin de compte, est son travail. Purdy a débuté neuf matchs de saison régulière en tant que quart-arrière des Niners et son équipe a une fiche de 9-0 lors de ces départs, dont 20 sur 21 de dimanche pour 283 verges et une performance de touché contre les Cardinals de l’Arizona. Purdy fait juste ce qu’on attend de lui dans cette infraction. Il trouve le receveur ouvert et lance une passe précise. Purdy est capable de lire les couvertures et de comprendre les schémas de pression, ce qui lui permet de trouver de l’espace sur le terrain pour que ses receveurs puissent attraper le ballon. Il ne retourne pas non plus le ballon, ce qui aide l’offensive invaincue des 49ers à rester sur la bonne voie.

Christian McCaffrey marque son quatrième touché lors de la victoire contre les Cardinals aussi

RÉDUCTION DE STOCK

Bengals de Cincinnati

Les Bengals sont actuellement dans une mauvaise passe après avoir perdu 27-3 contre les Titans du Tennessee. La défaite a fait chuter leur bilan à 1-3 après le premier mois de la saison. Les équipes ont commencé 1-3 et ont connu des saisons réussies, mais l’offensive des Bengals joue moins bien que leur record. Les Bengals n’ont réussi que trois touchés offensifs en quatre matchs. Leurs malheurs offensifs s’expliquent par le fait que le quart-arrière Joe Burrow est incapable de jouer comme lui avec un mollet blessé à la jambe droite. Burrow s’est blessé au mollet au camp d’entraînement et est revenu jouer au cours de la première semaine. Il l’a à nouveau peaufiné une semaine plus tard et a essayé de survivre sans la capacité de bouger ou de chasser sa jambe pour obtenir de la puissance lors des lancers.

Des quarts jouant avec des blessures au bas de la jambe qui entravent leur mobilité dans la poche se produisent chaque année, donc Burrow ne fait ni ne joue rien qu’aucun autre joueur n’a fait auparavant. Le problème n’est pas tant que Burrow ne soit pas capable de bouger, mais plutôt que les Bengals n’ont pas du tout modifié leur attaque pour l’aider à jouer du mieux possible. C’est la même attaque avec des formations prévisibles pour diriger le football. Ajoutez une ligne offensive qui n’a pas très bien protégé les passes à certains moments et l’offensive est complètement au point mort. Les Bengals doivent soit asseoir Burrow les deux prochaines semaines contre les Cardinals et les Seahawks avant la semaine de congé, soit corriger l’offensive pour qu’elle corresponde aux limites de Burrow en ce moment. Sinon, leur saison se terminera rapidement. Après le bye, les Bengals récupèrent les 49ers et les Bills, suivis d’un voyage à Baltimore quelques semaines plus tard. Une luge difficile.

Que signifie la blessure de Joe Burrow pour l’avenir des Bengals ?

Mac Jones

Il est juste moyen, au mieux. Et c’est OK. J’espérais que Mac Jones entame sa troisième saison et qu’avec un véritable coordinateur offensif, il puisse améliorer son jeu par rapport à la saison dernière. Il semble de plus en plus probable que sa saison recrue, où il a complété près de 68 pour cent des passes pour 3 800 verges, sera sa meilleure saison en tant que professionnel. Il complète 63,7 pour cent des passes cette saison avec cinq touchés et quatre interceptions, après avoir lancé le ballon à deux reprises aux défenseurs des Cowboys dimanche. Oui, il est juste de mentionner que ses options de réception ne sont pas idéales et que sa ligne offensive a du mal à faire passer le ballon, mais il est difficile de regarder le jeu de Jones et de penser que les caractéristiques du quart-arrière de la franchise attendent juste d’être débloquées un jour.

La défense des Cowboys DOMINE avec deux touchés lors de la victoire contre les Patriots

Une statistique résume où en est Jones après 35 départs : ses Patriots ont une fiche de 0-11 en tant qu’opprimés dans les matchs qu’il a commencés. Jones n’élève pas son jeu contre de meilleures équipes. Il ne les veut pas à la victoire. Si la défense des Patriots n’est pas excellente dans un match, l’offensive des Patriots ne prendra pas le relais.

Panthères de la Caroline

Les Panthers ont désormais une fiche de 0-4, l’une des deux équipes avec un bilan sans victoire après un mois de football. Les Panthers ont été compétitifs pendant une partie des quatre matchs, mais au quatrième quart de la défaite de dimanche contre les Vikings du Minnesota, auparavant sans victoire, il était clair qu’ils ne constituaient pas une bonne équipe de football en ce moment. Les Panthers ont échangé contre le quart-arrière Bryce Young et lui ont donné les clés de la franchise. Bien qu’il soit injuste de le noter ou de le comparer aux autres après seulement trois départs (il a raté la semaine 3 en raison d’une blessure), il est remarquable de voir à quel point son compatriote recrue CJ Stroud des Texans, qui a été repêché une place après Young, joue après un mois de football. Oui, les Panthers n’ont pas les meilleures options de réception et leur ligne O est fragile, mais ce n’est pas comme si Stroud jouait avec une carte de profondeur offensive souhaitable.

Décomposer la performance de la recrue des Panthers QB Bryce Young

Les Panthers ont besoin de voir certains de leurs jeunes joueurs, en particulier sur la ligne offensive, continuer à devenir une unité digne de confiance. Les Panthers ne possèdent pas leur choix de première ronde l’année prochaine, ni d’autres choix futurs en raison de l’échange contre Young, ils seront donc plus limités dans l’ajout de talents autour de Young dans les prochains repêchages.

Geoff Schwartz est un analyste NFL pour FOX Sports. Il a joué huit saisons dans la NFL pour cinq équipes différentes. Il a débuté au poste de bloqueur droit pour l’Université de l’Oregon pendant trois saisons et a été sélectionné dans la deuxième équipe All-Pac-12 lors de sa dernière année. Suivez-le sur Twitter @Geoff Schwartz.