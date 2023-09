NFL Stock Watch : le O flamboyant des Dolphins, l’histoire d’amour de Travis Kelce, les luttes de Zach Wilson

Geoff Schwartz Analyste des paris sportifs FOX

Près de trois semaines de la saison 2023 sont terminées et comme chaque week-end de la NFL, celui-ci était quelque chose de complètement imprévisible. Plusieurs équipes aux performances offensives impressionnantes, près de 13–point outsider gagnant à deux chiffres, une histoire d’amour Arrowhead et bien plus encore.

Voici mon rapport de hausse et de baisse de stock après un autre solide week-end d’action de football.

STOCKER

Infractions de haut vol

Les Dolphins de Miami ont marqué 70 points lors d’un match de la NFL. Oui, c’est exact – 70 points ! C’était contre les Broncos de Denver dimanche. Les Dolphins en avaient 35 à la mi-temps, 56 après un jeu au quatrième quart, puis deux scores tardifs avec des remplaçants pour terminer le match. Tua Tagovailoa était 16 sur 16 en première mi-temps avec 206 verges et deux touchés, dont l’un était une passe de pelle super cool sans regard au porteur de ballon recrue De’Von Achane, qui, au fait, a terminé avec 233 verges au total. et quatre touchés. Lorsque l’offensive des Dolphins se déroule ainsi, aucune défense dans la NFL ne peut les arrêter. Ils ont trop d’options, trop de vitesse (Voir : Tyreek Hill et Achane) et un quart-arrière précis qui comprend parfaitement le but et le but de chaque jeu. Les Dolphins sont actuellement la meilleure équipe de la NFL.

Les Buffalo Bills ont connu des difficultés lors du week-end d’ouverture, marquant seulement 13 points lors d’une défaite contre les Jets. Depuis, les Bills ont marqué 38 points et 37 points en deux matchs, ce dernier venant ce week-end contre les Commanders de Washington. Le succès offensif des Bills est assez simple. Si Josh Allen ne retourne pas le ballon, il n’y a pas beaucoup de façons d’arrêter Buffalo. Ajoutez à cela une attaque précipitée des Bills qui a pris vie, et nous avons vu quel devrait être tout le potentiel de cette attaque des Bills.

Chargeurs de Los Angeles

Les Chargers ont remporté un match de football, leur premier de la saison, après avoir perdu les deux premiers de la campagne. Les Chargers ont été pressés par les Vikings 28-24, avec Justin Herbert lançant pour 405 verges et trois touchés et aucune interception. Il a été fantastique dimanche, ressemblant au quart-arrière que les Chargers ont payé pour être l’un des meilleurs de la NFL. Les Chargers ont remporté la bataille du turnover 2-1 et ont maintenu les Vikings à 4 sur 14 au troisième essai… et pourtant ils avaient besoin d’un turnover avec les Vikings sur la ligne des six verges parce que l’entraîneur-chef des Chargers, Brandon Staley, n’est pas très bon dans son travail.

Mark Sanchez et Kevin Kugler se joignent à Dave Helman pour récapituler la victoire des Chargers contre les Vikings

Avec un peu moins de deux minutes de refaire, les Chargers avaient le ballon sur leur propre ligne de 24 verges, ayant besoin d’un mètre pour se convertir au quatrième essai pour terminer le match. Les Chargers auraient pu choisir de dégager, laissant les Vikings avec le ballon, deux temps morts et la majeure partie du terrain entre eux et la zone des buts. Les Chargers ont visé la gloire en choisissant de tenter une course au quatrième essai. Au lieu d’appeler un QB furtif à pourcentage élevé ou une passe de poche, ils ont appelé un plongeon arrière qui a fini par être bourré sans gain. Les Vikings ont récupéré le ballon en ayant besoin de 24 mètres pour gagner le match. Si les Vikings terminaient le match avec un touché, Staley risquait probablement d’être renvoyé. Cela aurait été trois défaites consécutives de trois points depuis qu’il a perdu une avance de 27 points en seconde période lors d’un match wild card contre les Jaguars l’année dernière.

Travis Kelce

Travis Kelce est un si gros chien qu’il a pu tirer sur la plus grande pop star d’une génération, et c’est ainsi que Taylor Swift s’est retrouvée dans une loge au Arrowhead Stadium vêtue de l’équipement des Chiefs alors qu’elle était assise à côté de Donna Kelce, la célèbre maman. des frères Kelce. Après que Kelce ait capté sept passes pour 69 verges et un touché – semblant en meilleure santé après la contusion osseuse qu’il a subie avant le premier match des Chiefs – il a été vu quitter la salle familiale de l’équipe avec la popstar, ne faisant qu’alimenter les spéculations avec lesquelles le duo pourrait sortir ensemble. Le quart-arrière Patrick Mahomes a déclaré à propos du deuxième touché de Kelce en autant de matchs : « Je pense qu’il voulait entrer dans la zone des buts autant que les Swifties le voulaient. » Le temps nous dira si Kelce joue Roméo dans Juliette de Swift.

RÉDUCTION DE STOCK

Broncos de Denver

Les Broncos ont une fiche de 0-3 après avoir perdu par 50 points contre les Dolphins dimanche. L’ère Sean Payton a connu un début difficile et son équipe n’avait tout simplement pas l’air inspirée pour jouer la majeure partie du match. Les tacles en défense étaient inexistants et le plan de jeu était horrible. Tua Tagovailoa n’a pas été dérangé pendant tout le match et les Broncos n’ont pas pu arrêter la course. Même si je n’aime jamais remettre en question les efforts des joueurs de la NFL, il faut se demander à quel point son équipe a joué en seconde période. Russell Wilson avait parfois l’air bien, mais la tendance à une mauvaise attaque dans la seconde moitié des matchs se poursuit. Cela me montre que Wilson est bien meilleur dans la partie scénarisée du plan de jeu au début de la compétition, mais a du mal à s’adapter aux jeux avec lesquels il n’est pas aussi familier (mais qui sont dans le plan de jeu) lorsqu’il est appelé plus tard dans la partie. Il semble très probable que ce soit la seule saison où Sean Payton et Russell Wilson travailleront ensemble.

Équipes de tanking

Le grand public a une incompréhension sur le fonctionnement du tanking dans la NFL, car c’est beaucoup plus silencieux qu’en NBA. En NBA, les équipes peuvent choisir de laisser de côté leurs meilleurs joueurs et, en ne les affrontant pas, elles se mettent en position de perdre ce match. La NFL ne fonctionne pas de cette façon. Si vous êtes sur la liste, que vous êtes payé et en bonne santé, vous jouez le jour du match. Si vous êtes entraîneur dans le staff, vous entraînez toute la semaine en essayant de gagner. Les joueurs et les entraîneurs jouent chaque match pour gagner. Les deux parties obtiennent la gloire et, plus important encore, l’argent en gagnant. Plus vous gagnez en tant que joueur, plus vous êtes souvent considéré favorablement en agence libre, et il en va de même pour les entraîneurs. Gagnez et vous obtenez de meilleurs emplois. Donc, pour être clair : les joueurs et les entraîneurs de la NFL tentent de gagner chaque match auquel ils jouent. La façon dont les équipes tankent dans la NFL est d’avoir une mauvaise liste et/ou un horrible quart-arrière. Vous tankez pendant l’intersaison avec vos décisions d’alignement.

Cela nous amène aux Cardinals de l’Arizona, qui, par tous leurs mouvements hors saison, ont montré tous les signes d’une équipe prête à tanker. Ils ont échangé des joueurs talentueux. Ils roulent avec un quarterback qui n’a pas fait ses preuves… et pourtant le jour du match, ils se cassent les fesses pour gagner des matchs. Ils ont finalement remporté dimanche leur première victoire de la saison contre ce qui semblait être une équipe puissante des Cowboys de Dallas. L’Arizona avait mené à la mi-temps lors de ses deux matchs précédents, mais n’a pas conclu l’affaire. Ils l’ont fait avec style dimanche.

Faits saillants complets des Cowboys contrariés des Cardinals

Zach Wilson

Mettons cela de côté : Wilson n’est pas doué pour jouer le quart-arrière dans la NFL et s’il n’était pas le deuxième choix au classement général du repêchage de la NFL 2021, il ne débuterait pas actuellement dans la NFL. Lors de la défaite de dimanche contre les Patriots, Wilson a eu du mal à terminer 18 sur 16 pour 157 verges et aucun touché pour un QBR de 17,9. Les Jets sont coincés à cause de la blessure d’Aaron Rodgers, et j’étais favorable à ce qu’ils essaient Wilson pendant quelques matchs. Mais ça n’en vaut plus la peine. N’importe qui d’autre leur donnerait une meilleure opportunité de gagner et donnerait potentiellement à cette équipe de niveau championnat une chance de succès.

J’ai une certaine sympathie pour Wilson parce que ce n’était pas son choix d’être repêché à un niveau aussi élevé. Il n’était clairement pas prêt ou assez compétent pour cette place au repêchage, mais le fait d’être le deuxième choix du repêchage entraîne des attentes plus élevées que quelqu’un comme le quart-arrière des 49ers Brock Purdy, qui était septième.–pioche ronde.

Geoff Schwartz est un analyste NFL pour FOX Sports. Il a joué huit saisons dans la NFL pour cinq équipes différentes. Il a débuté au poste de bloqueur droit pour l’Université de l’Oregon pendant trois saisons et a été sélectionné dans la deuxième équipe All-Pac-12 lors de sa dernière année. Suivez-le sur Twitter @Geoff Schwartz.