NFL Stock Watch : Joe Burrow ressemble à lui-même, les Patriots de Bill Belichick ont ​​l’air perdus

Geoff Schwartz Analyste des paris sportifs FOX

L’offensive des Bengals est revenue au rythme, les Patriots de Bill Belichick semblent perdus et les Cowboys ne sont peut-être pas les prétendants que nous pensions tous qu’ils étaient.

Voici mon rapport de hausse et de baisse de stock pour la semaine 5.

STOCKER

Mike Tomlin

La victoire 17-10 des Steelers contre les Ravens de Baltimore dimanche est la raison pour laquelle l’entraîneur-chef de Pittsburgh n’a jamais connu de saison perdante en portant le noir et or. Les Steelers n’ont semblé à aucun moment être la meilleure équipe dimanche, mais ils ont suffisamment gâché le match pour remporter la victoire. Pittsburgh a marqué sur trois buts sur le terrain, une sécurité sur un botté de dégagement bloqué et un touché offensif sans convertir la tentative de deux points. Après que les Steelers se soient inclinés 10-0, ils ont forcé un échappé des Ravens alors qu’ils tentaient d’augmenter leur avance. Après cela, les Corbeaux n’ont plus marqué. Les Steelers ont forcé deux autres revirements, limogé Lamar Jackson quatre fois et ont maintenu les Ravens à 5 sur 16 au troisième essai. L’offensive des Steelers est souvent coincée dans la boue et chaque mètre semble difficile à gagner, mais à la fin, Kenny Pickett a réussi une passe de 41 verges à George Pickens pour son seul touché. J’espère que cette victoire ne troublera pas les décisions concernant l’offensive qui nécessite un changement pour qu’ils continuent de gagner le reste de la saison.

Chefs de Kansas City

Les Kansas City ont une fiche de 4-1 après cinq matchs, partageant le meilleur bilan de l’AFC avec les Dolphins de Miami. Les Chiefs ont une fiche de 4-1 sans que leur attaque ne ressemble à ce dont ils sont capables. Il manque un élément à l’offensive des Chiefs et c’est un joueur que je n’aurais jamais imaginé qu’il manquerait autant. Il leur manque JuJu Smith Shuster, ou un receveur similaire qui peut patrouiller au milieu du terrain dans le jeu de passes court à intermédiaire. JuJu avait 101 cibles la saison dernière pour les Chiefs et a capté 78 de ces passes, dont 47 pour un premier essai. Lorsque la défense regarde Travis Kelce, Patrick Mahomes a besoin d’un receveur en qui il a confiance. Les Chiefs espèrent qu’un de leurs jeunes joueurs comme Skyy Moore, Kadarius ou la recrue Rashee Rice pourra être ce type. Sur la base des cibles, il semble que Rice reçoive le premier tir. Il a le deuxième plus grand nombre de cibles de l’équipe et a réussi à entrer dans la zone des buts sur un parcours incliné dimanche. C’est ce dont l’offensive des Chiefs a besoin pour atteindre son plein potentiel. Quand ils le font, faites attention à la NFL car ils ont enfin une bonne défense en début de saison. Les Chiefs n’ont pas accordé plus de 20 points offensifs dans un match cette saison. Ils font pression et gagnent en couverture médiatique. Performance impressionnante pour cette unité jusqu’à présent cette saison.

Offensive des Bengals de Cincinnati

Voilà l’offensive des Bengals que nous attendions de voir. Le quart-arrière Joe Burrow souffre d’une blessure au mollet droit qui a entravé sa capacité – et celle de l’offensive – à déplacer le ballon avec efficacité. Jusqu’au match des Cardinals dimanche, les Bengals n’avaient pas encore marqué de touché en première mi-temps. Ce n’est qu’un exemple de la mauvaise performance de l’offensive jusqu’à dimanche après-midi en Arizona. Dès le début du match, il était clair que Burrow bougeait mieux, et cela a déclenché l’offensive. Burrow était 36 ​​sur 46 pour 317 verges. Quinze de ces réussites et 192 de ces verges sont allées à leur receveur superstar, Ja’Marr Chase. Le porteur de ballon Joe Mixon a ajouté plus de 80 verges au sol et les Bengals ont marqué 27 points en attaque, leur total le plus élevé de la saison. Ce jeu va donner à l’offensive la confiance qu’elle peut à nouveau exécuter à un niveau élevé. Les Bengals accueilleront les Seahawks de Seattle le week-end prochain avant leur semaine de congé. Une autre victoire et ils doivent se sentir bien là où ils en sont après six semaines étant donné que la blessure de Burrow les a ralentis.

Joe Burrow sur sa santé et la victoire des Bengals sur les Cardinals : « Je suis excité d’en être là »

RÉDUCTION DE STOCK

Bill Belichick

Les New England Patriots sont une mauvaise équipe de football. Après avoir perdu 38-3 contre les Cowboys de Dallas le week-end dernier, ils ont enchaîné avec une défaite 34-0 à domicile contre les Saints de la Nouvelle-Orléans pour tomber à 1-4. Au début de ce match, les Saints avaient marqué quatre touchés offensifs lors de leurs quatre derniers matchs. On peut pardonner que la défense des Patriots ait eu un peu de mal sans leur meilleur passeur et leur meilleur cornerback, mais leur performance offensive n’a aucune excuse. C’est horrible. Mac Jones a régressé et il est probable qu’il reviendra sur le banc assez bientôt. Tout ce manque de succès incombe à Bill Belichick. Il est en charge du personnel et l’effectif n’est pas bon, surtout au niveau du quart-arrière. L’équipe n’a pas d’options de réception explosives. Il manque de profondeur dans la liste. Tout dépend de Belichick.

L’héritage de Bill Belichick a-t-il été touché par les luttes en cours des Patriots ?

Rien de tout cela ne ternit l’héritage de la meilleure dynastie de l’histoire du sport et je rejette l’argument selon lequel Belichick n’a été un gagnant que grâce à Tom Brady. Ils avaient tous deux besoin l’un de l’autre pour remporter six Super Bowls. Cependant, il devient de plus en plus clair que Brady a aidé à dissimuler les problèmes de personnel provoqués par les mauvaises acquisitions de talents de Belichick. C’est tout à fait juste de frapper Belichick, et soit il doit laisser quelqu’un d’autre constituer l’équipe la saison prochaine, soit il va perdre son emploi.

Géants de New York

Les Giants sont en lice pour devenir la pire équipe de la NFL après une autre défaite embarrassante dimanche. Les Giants ont perdu 31-16 contre les Dolphins de Miami, et ce n’était pas si serré. Les Dolphins ont gagné plus de 500 verges en attaque et, alors que le match se jouait encore avec des partants sur le terrain, ils ont réalisé en moyenne plus de 10 verges par jeu. Les Giants n’ont marqué aucun touché offensif et ils ont marqué 0,0,6,3 et 3 points en attaque dans la première moitié des matchs cette saison. Cela montre que les Giants et le quart-arrière Daniel Jones n’exécutent pas leurs « 15 premiers » – un ensemble de jeux scénarisés que les entraîneurs utilisent pour démarrer rapidement leur attaque. Le manque de succès offensif a de nombreux coupables, mais il faut commencer par la ligne offensive. C’est actuellement le pire de la ligue. Les Giants sont privés de leur plaqueur gauche vedette et de leur centre recrue, ce qui fait que Jones est touché trop souvent cette saison. Jones a quitté le match dimanche en raison d’une blessure au cou et son statut est inconnu pour la semaine prochaine.

Kenny Albert et Jonathan Vilma discutent de l’offensive dominante des Dolphins lors de la victoire contre les Giants

La défense des Giants n’a pas aidé à prendre du retard car ils n’ont pas réussi à obtenir des arrêts, à frapper le quart-arrière et à forcer des revirements. Le match contre Miami était la première fois en cinq semaines qu’ils forçaient un revirement. Les Giants n’ont pas assez de joueurs d’impact de ce côté du ballon et leur système défensif ne peut pas être exécuté aussi bien qu’il a été conçu. Les Giants sont en bonne voie pour se classer parmi les cinq premiers.

Cowboys de Dallas

Gros ouf pour leur performance à San Francisco. Dimanche soir, c’était un critère de mesure pour une franchise des Cowboys qui cherche désespérément à réussir en séries éliminatoires. Après le voyage dans la Bay Area, il semble que les Cowboys soient loin du sommet de la NFC. Cela a commencé avec les 49ers malmenant les Cowboys dans les tranchées. Leur ligne offensive a contourné les Cowboys et a donné à Brock Purdy suffisamment de temps pour lancer. Purdy a fait le reste. Il est temps d’admettre que Purdy est le mec. Il est bon. Aucune mise en garde. Il est précis et lance exactement à qui il est destiné. La défense des 49ers a frappé Dak Prescott toute la nuit, provoquant de mauvais lancers et des revirements. La défense des 49ers se dirigeait vers les porteurs de ballon des Cowboys et ils n’ont jamais réussi à générer quoi que ce soit sur le terrain. Les Cowboys ont échoué à ce test et doivent maintenant découvrir ce qu’ils sont. Ils ont battu les Giants sans victoire, les Patriots avec une victoire et les deux–gagner les Jets.

Geoff Schwartz est un analyste NFL pour FOX Sports. Il a joué huit saisons dans la NFL pour cinq équipes différentes. Il a débuté au poste de bloqueur droit pour l’Université de l’Oregon pendant trois saisons et a été sélectionné dans la deuxième équipe All-Pac-12 lors de sa dernière année. Suivez-le sur Twitter @Geoff Schwartz.

