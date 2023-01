NFL Stats Week 18: Patrick Mahomes établit un nouveau record de verges totales dans la NFL, tandis que l’entraîneur des Steelers Mike Tomlin évite la première saison perdante | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Une pénalité pour avoir retenu a privé les Chiefs de Kansas City d’un touché lors de leur jeu ‘carrousel’ contre les Raiders de Las Vegas, mais ils ont quand même marqué lors du jeu suivant !

Le statisticien de Sky Sports – et grand fan des Buffalo Bills – Benedict Bermange sélectionne les meilleures statistiques que la NFL a à offrir à partir de la semaine 18, y compris Patrick Mahomes établissant un nouveau record pour le plus grand nombre de verges au total en une saison et l’entraîneur-chef des Pittsburgh Steelers Mike Tomlin évitant un saison perdante pour une 16e année consécutive record…

Les Chiefs de Kansas City ont remporté la tête de série n ° 1 de l’AFC avec leur victoire sur les Raiders de Las Vegas samedi, avec le quart-arrière Patrick Mahomes terminant la saison avec le plus grand nombre de verges offensives de l’histoire de la NFL – comprenant 5 250 verges par la passe, 358 verges au sol et six verges sur réception. De plus, 28 des 41 passes de touché de Mahomes étaient soit des porteurs de ballon, soit des bouts serrés cette saison, égalant le record de la NFL établi par YA Tittle of the Giants en 1963.

Le plus grand nombre de yards offensifs de l’histoire de la NFL Joueur Équipe Année Verges Patrick Mahomes Chefs 2022 5 614 Drew Bree Saintes 2011 5 562 Peyton Manning Broncos 2013 5 446 Tom Brady Boucaniers 2021 5 397 Patrick Mahomes Chefs 2018 5 369

Les Jaguars de Jacksonville a remporté le titre de la division sud de l’AFC avec une victoire sur les Titans du Tennessee samedi soir – la première fois que l’équipe a remporté cinq victoires consécutives depuis les semaines 8 à 12 de la saison 2005. Les Jaguars 2022 rejoignent les Bengals de Cincinnati 1970 et l’équipe de football de Washington 2020 en tant que seules équipes à atteindre les séries éliminatoires après avoir commencé la saison 2-6. Les Jaguars ont également réussi à marquer 10 points au quatrième quart contre les Titans, malgré un total de -1 verges.

Faits saillants des Titans du Tennessee contre les Jaguars de Jacksonville lors de la semaine 18 de la saison NFL.

Tom Brady a établi de nouveaux records de la NFL à la fois en tentatives de passes (733) et en réussites (490) pour la saison 2022, mais a subi sa première défaite en carrière en 12 matchs contre les Falcons d’Atlanta. Malgré sa victoire dans la NFC South, Brady a également subi sa première saison perdante en tant que partant avec les Buccaneers de Tampa Bay se terminant 8-9. Mais Brady se consolera du fait que son record de carrière est de 7-0 contre leurs adversaires lors du week-end Super Wild Card des séries éliminatoires, les Cowboys de Dallas.

Nyheim Hines a renvoyé le coup d'envoi d'ouverture pour marquer pour les Bills de Buffalo devant une foule émotionnelle à domicile montrant son soutien à Damar Hamlin.

Les Bills de Buffalo ont décroché la tête de série n ° 2 de l’AFC avec une victoire sur les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, avec Nyheim Hines devenant seulement le 11e joueur de l’histoire de la NFL à avoir deux touchés de retour de coup d’envoi dans le même match. Le dernier joueur à avoir réussi l’exploit était Leon Washington pour les Seahawks de Seattle contre les Chargers en 2010.

Nyheim Hines a marqué un incroyable deuxième touché de retour de coup d'envoi pour les Bills de Buffalo contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Les Vikings du Minnesota a battu les Bears de Chicago pour terminer la saison avec un dossier de 13-4 malgré avoir concédé plus de points qu’ils n’en ont marqué cette saison. Leur différentiel de -3 points est le pire de l’histoire de la NFL par une équipe avec un pourcentage de victoires d’au moins 0,750 en une saison.

Faits saillants de l'affrontement des Vikings du Minnesota avec les Bears de Chicago lors de la semaine 18 de la NFL.

Les Ours aura le premier choix au repêchage de la NFL en 2023 – la première fois que la franchise aura le premier choix depuis 1947. À cette occasion, ils ont sélectionné le porteur de ballon Bob Fenimore, qui a mis fin à sa carrière dans la NFL avec un seul touché.

Faits saillants de l'affrontement des Cleveland Browns avec les Pittsburgh Steelers lors de la semaine 18 de la NFL.

Les Steelers de Pittsburgh ont peut-être raté une place en séries éliminatoires, en raison de la victoire tardive des Dolphins de Miami sur les Jets de New York, mais l’entraîneur-chef Mike Tomlin a maintenant terminé chacune de ses 16 premières saisons en charge avec un pourcentage de victoires de 0,500 ou mieux, le plus long début de carrière d’un entraîneur-chef de l’histoire de la NFL.

La plupart des saisons consécutives pour un entraîneur-chef sans dossier perdant L’entraîneur-chef Équipe Saisons Traînée Mike Tomlin Steelers 2007-2022 16 Marty Schottenheimer Browns et chefs 1984-1997 14 Don Shula Poulains et dauphins 1963-1975 13 Lambeau bouclé Emballeurs 1921-1932 12 George Allen Béliers et Washington 1966-1977 12

Les Steelers ont maintenant eu 19 saisons successives “sans défaite”, la deuxième plus longue séquence de l’histoire de la NFL. La seule séquence plus longue est la séquence de 21 ans des Cowboys de 1965 à 1985.

Faits saillants de l'affrontement des Giants de New York avec les Eagles de Philadelphie lors de la semaine 18 de la NFL.

Les Aigles de Philadelphie a décroché la tête de série n ° 1 de la NFC avec une victoire sur les Giants de New York – leur 14e victoire de la saison. Aux deux occasions précédentes, lorsqu’ils ont remporté au moins 13 matchs en saison régulière. Ils ont atteint le Super Bowl – en 2004 et 2017. Les Eagles ont mené la NFL avec 70 sacs cette saison, la première équipe depuis les Vikings de 1989 à en avoir autant en une seule saison.

Le panier de Jason Myers pour mettre fin à la réglementation a touché le poteau, mais il l'a rattrapé en prolongation pour finalement décrocher une place en séries éliminatoires pour les Seahawks de Seattle.

Les Faucons de mer s’est faufilé dans les séries éliminatoires avec une victoire en prolongation contre les Rams de Los Angeles, couplée à une défaite des Packers de Green Bay contre les Lions de Detroit dimanche soir. Stratège Géno Smith établir des records de franchise pour les achèvements, les tentatives de passes, le pourcentage d’achèvement et les verges par la passe. Revenir Kenneth Walker a mené toutes les recrues cette saison avec 1 050 verges au sol et neuf touchés. En outre, Laine Tariq a mené toutes les recrues avec six interceptions.

Les pires records des champions en titre du Super Bowl de l’histoire de la NFL Équipe Année Enregistrer Pourcentage de victoire Béliers 2022 5-12 .294 49ers 1982 3-6 .333 Broncos 1999 6-10 .375 géants 1987 6-9 .400

Les Béliers a décroché le pire record d’un champion en titre du Super Bowl de l’histoire, terminant sa saison à 5-12. Aucun autre champion en titre n’avait jamais perdu plus de 10 matchs. Les 49ers et les Giants de San Francisco ont joué pendant des saisons raccourcies.

Faits saillants de l'affrontement des Cardinals de l'Arizona avec les 49ers de San Francisco lors de la semaine 18 de la NFL.

Brock Purdy a mené les 49ers à une victoire de 10 matchs consécutifs et n’est devenu que le quatrième quart-arrière recrue à remporter chacun de leurs cinq premiers départs. Les autres étaient Mike Kruczek et Ben Roethlisberger – tous deux avec les Steelers, en 1976 et 2004 respectivement, et Dieter Brock des Rams de 1985.

