NFL Stats Week 16: Aaron Rodgers prolonge la séquence de victoires de Noël et les Panthers de la Caroline profitent d’une journée record de franchise en attaque | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, a remporté tous les matchs auxquels il a joué le jour de Noël

Le statisticien de Sky Sports – et grand fan des Buffalo Bills – Benedict Bermange sélectionne les meilleures statistiques que la NFL a à offrir à partir de la semaine 16, y compris une autre victoire le jour de Noël pour Aaron Rodgers, alors que les Packers de Green Bay prolongent également leur séquence de victoires de décembre sous la tête l’entraîneur Matt LaFleur…

Jeudi soir, le Jaguars de Jacksonville a remporté trois matchs consécutifs pour la première fois depuis la saison 2017 alors que les Jets de New York en ont perdu un quatrième de suite après avoir commencé la saison 7-4.

Le Panthers de la Caroline a profité de la défense poreuse des Lions de Detroit pour accumuler 570 verges au total lors de leur rencontre de la semaine 16 samedi, le plus de l’histoire de la franchise – dépassant leurs 548 verges contre les Dolphins de Miami lors de la semaine 10 de la saison 2017. Ils ont également établi un record de franchise avec 320 verges au sol, améliorant facilement leur meilleure marque précédente de 299 verges contre les Buccaneers de Tampa Bay lors de la semaine 14 de la saison 2008.

Contremaître d’Onta et Chuba Hubbard chacun avait plus de 100 verges au sol en première mi-temps contre Detroit, ce qui en fait la première fois qu’une équipe avait deux porteurs de ballon, les deux ont plus de 100 verges au sol dans la première moitié d’un match depuis que Fred Taylor et Maurice Jones-Drew l’ont atteint pour les Jaguars contre les Colts d’Indianapolis en 2006.

Le Billets de Buffalo a également fait bon usage du jeu au sol en remportant son troisième titre consécutif de l’AFC Est avec une victoire sur les Bears de Chicago samedi. Les Bills ont accumulé 254 verges au sol, leur maximum dans un match depuis qu’ils en ont gagné 272 contre les Dolphins lors de la semaine 16 de la saison 2016.

Le Chefs de Kansas CityLa victoire 24-10 sur les Seahawks de Seattle était leur 12e victoire de la saison. Il s’agit de la cinquième saison consécutive des Chiefs avec au moins 12 victoires, ce qui marque la troisième plus longue séquence depuis la fusion de 1970. Seuls les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 2010-2017 (huit saisons) et les Colts 2003-2009 (sept saisons) ont eu des parcours plus longs.

Le Vikings du Minnesota a battu les Giants de New York 27-24 pour leur 11e victoire en une possession de la saison, établissant un nouveau record de la NFL avec deux semaines de la saison encore à jouer. Stratège Kirk Cousins a également mené sa huitième victoire de la saison en tête de la NFL. Récepteur étoile Justin Jefferson a établi de nouveaux records de franchise dans les captures (battant les 122 de Cris Carter en 1994 et 1995) et les verges de réception (battant les 1 632 verges de Randy Moss en 2003).

Brock Purdy des 49ers de San Francisco n’est devenu que le deuxième quart-arrière à remporter ses trois premiers départs en carrière et à lancer au moins deux passes de touché dans chacun de ces matchs, après Kurt Warner en 1999. Les seuls QB de l’ère du Super Bowl avec une note de passeur plus élevée en leurs trois premiers départs que Purdy sont Warner et Patrick Mahomes.

Note de passeur la plus élevée lors des trois premiers départs d’un quart-arrière dans la NFL Stratège Notation Kurt Warner 130.1 Patrick Mahomes 125,0 Brock Purdy 121.4

Malgré sa défaite contre les Cowboys de Dallas, A. J. Brown et DeVonta Smith sont devenus les premiers coéquipiers des Eagles de Philadelphie à totaliser au moins 1 000 verges sur réception au cours de la même saison.

Aaron Rodgers est devenu le premier quart-arrière de l’histoire de la NFL à commencer trois matchs le jour de Noël – et il a amélioré son record dans ces matchs à 3-0 avec une victoire pour les Packers de Green Bay à Miami. Rodgers a maintenant une fiche de 15-0 en décembre depuis que Matt LaFleur est devenu l’entraîneur-chef des Packers en 2019.

Quart-arrière des dauphins Tua Tagovailoa connecté avec Jaylen Waddle pour une passe de touché de 84 verges qui est le plus long TD offensif marqué le jour de Noël de l’histoire de la NFL. Cela a battu le record de Travis Kelce qu’il avait établi lors d’une réception de 80 verges d’Alex Smith pour les Chiefs contre les Broncos de Denver en 2016.

Les poulains étaient 0-10 sur les troisièmes conversions lors de leur défaite de lundi soir contre les Chargers de Los Angeles, marquant la deuxième fois cette saison qu’ils n’ont réussi à convertir aucun troisième essai dans un match. Au cours de la neuvième semaine, ils n’ont réussi à dissimuler aucun des 14 troisièmes essais lors de leur défaite 26-3 contre les Patriots. Au cours des 30 années précédentes, une seule fois, les Colts n’avaient pas eu de troisièmes conversions réussies dans un match.

