NFL RedZone inclus dans le package DirecTV alors que la ligue et la plate-forme acceptent un renouvellement pluriannuel

DirecTV et la NFL ont convenu d’un renouvellement pluriannuel qui inclut pour la première fois l’accès NFL RedZone pour les clients de DirecTV sur toutes les plateformes, a annoncé la ligue mardi. Voici ce que vous devez savoir :

L’accord étend la distribution existante de DirecTV du réseau NFL aux abonnés Choice sur DirecTV et DirecTV Stream, et aux abonnés U200 sur U-Verse.

Cet accord marque la première fois que les clients de DirecTV et DirecTV Stream auront accès à NFL RedZone.

NFL RedZone sera proposé via le niveau HD Premium aux clients U-verse.

Ce qu’ils disent

« DirecTV était un partenaire de lancement initial de NFL Network il y a plus de 20 ans et nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de longue date qui s’adresse à des millions de clients de DirecTV qui sont des fans de la NFL », a déclaré Hans Schroeder, vice-président exécutif de Media Distribution pour la NFL dans un communiqué de presse. « Ce renouvellement offrira aux fans de toutes les plateformes DirecTV la possibilité de regarder la couverture primée de NFL Network du sport le plus populaire d’Amérique tout en offrant un meilleur accès à la très populaire NFL RedZone. »

L’Athlétisme analyse instantanée :

Il est difficile de prédire avec certitude combien de fans inconditionnels de la NFL resteront avec DirecTV étant donné qu’il n’a plus Sunday Ticket – YouTube TV est maintenant le siège de Sunday Ticket après que la NFL a conclu un accord de longue date avec Google en décembre dernier pour distribuer le paquet des matchs du dimanche après-midi hors marché – mais ceux qui restent apprécieront certainement NFL Network RedZone. (DirecTV avait produit sa propre version de RedZone mais cela n’existe plus.) L’émission dirigée par Scott Hanson a une base de fans dévouée et correspond au métabolisme des fans de la NFL, en particulier ceux qui aiment la fantaisie et le jeu, qui veulent juste marquer des pièces. — Deitsch

