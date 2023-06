NFL RB Leonard Fournette dit que sa voiture a pris feu sur l’autoroute

Le porteur de ballon de la NFL, Leonard Fournette, semble avoir évité de se blesser après que sa voiture a pris feu alors qu’il conduisait sur une autoroute.

Fournette a publié mardi une vidéo sur Instagram dans laquelle il montrait son véhicule incendié sur le bord de l’autoroute. Fournette ne parle pas dans la vidéo, qui montre d’importants dommages au SUV. On ne sait pas d’après la vidéo où il se trouvait.

Fournette a passé les trois dernières saisons à jouer pour les Buccaneers de Tampa Bay. Il a commencé 25 des 43 matchs de saison régulière au cours de ses trois années avec les Bucs et a marqué 17 touchés au sol.

Fournette, qui était un choix de première ronde par Jacksonville en 2017, est actuellement agent libre après avoir été libéré par les Bucs pendant l’intersaison dans le cadre d’un changement de plafond salarial.

Reportage de l’Associated Press.

