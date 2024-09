NFL Quarterback Tiers : Tua, Trevor Lawrence et les plus gros contrats jamais réalisés pour les QB de niveau 3

Les 50 entraîneurs et dirigeants de la NFL qui ont voté pour les Quarterback Tiers de 2024 n’ont pas une seule seconde confondu Tua Tagovailoa des Dolphins de Miami ou Trevor Lawrence des Jaguars de Jacksonville pour les meilleurs QB du jeu.

Ils ont classé Tagovailoa 15e et Lawrence 16e parmi 30 vétérans à ce poste, les plaçant au sommet du Tier 3 comme gagner avecpas gagner-à-cause-de- quarts-arrières. Bons joueurs. Prometteurs. Pas de différence avérée.

Le bilan ne permet pas de les distinguer des futurs membres du Hall of Fame.

La prolongation de contrat de 55 millions de dollars par an signée par Lawrence pendant l’intersaison a fait de lui le quart-arrière le mieux payé de la ligue jusqu’à ce que Dak Prescott le dépasse ce week-end. La prolongation de contrat de 53,1 millions de dollars par an signée par Tagovailoa le place solidement parmi les cinq premiers.

L’attribution de contrats de premier plan à des quarterbacks de milieu de gamme n’a pas toujours été aussi courante.

De 2014 à 2022, Kirk Cousins ​​était le seul quarterback de niveau 3 à avoir signé des contrats dont la valeur moyenne annuelle (APY) valait au moins 15 % du plafond salarial alloué aux équipes individuelles au cours des années où les contrats ont été signés. Cousins ​​y est parvenu en atteignant le statut d’agent libre, où il pouvait solliciter des offres de prétendants désespérés.

Les temps ont changé. Au cours des deux dernières années, les Giants de New York (Daniel Jones), les Saints de la Nouvelle-Orléans (Derek Carr), Jacksonville (Lawrence) et Miami (Tagovailoa) ont signé des contrats de quart-arrière de niveau 3 pour des prolongations de contrat d’une valeur aussi élevée par rapport au plafond salarial. Les contrats de Lawrence et Tagovailoa comportaient des APY dépassant 20 % du plafond salarial.

Les Giants, les Jaguars et les Dolphins auraient tous pu attendre de voir plus de choses de la part de leurs QBs. Au lieu de cela, ils ont conclu des accords coûteux à long terme.

« Quand les gens n’étaient pas prêts à faire jouer Daniel Jones, c’est là que le monde a explosé », a déclaré un négociateur de contrat d’une équipe de la NFL. « Nous ne parlons même pas de Tua, qui avait une production énorme. Nous parlons de Daniel Freaking Jones. »

Ce fut une semaine difficile pour Jones, qui a lancé une interception en pick-six lors de la défaite 28-6 des Giants contre les Vikings du Minnesota. Le but ici n’est pas d’en rajouter. Mais à une époque où de plus en plus d’entraîneurs peuvent apparemment obtenir une grande production à partir de simples bons quarterbacks, et où les quarterbacks repêchés entrent dans la ligue avec des contrats à coûts contrôlés, pourquoi les équipes paient-elles des vétérans de milieu de gamme comme s’ils étaient Patrick Mahomes ?

« Il y a eu une telle pression médiatique pour que l’on paie simplement le gars », a déclaré un autre négociateur. « Il y a longtemps, il voulait 2 millions de dollars et vous lui en offriez 1,6 million. Il était logique de dire : « Vous savez quoi, nous devrions payer le gars – ce n’est pas une grande différence. » Mais quand vous êtes dans la fourchette des 50 millions de dollars et que vous dites : « Payez le gars », qu’est-ce que cela signifie ? Il y a eu une vague de fond selon laquelle « le marché est le marché » et c’est le sommet du marché, même si ce n’est pas le cas. »

Le tableau ci-dessous montre Cousins ​​(en rouge) comme le seul quart-arrière en dehors des niveaux 1 et 2 dont l’APY représentait au moins 15 % de la part du plafond salarial au cours de l’année de la signature, de 2014 à 2022. Ses trois contrats avec le Minnesota ont tous été qualifiés au cours de cette fenêtre de neuf saisons.

Le QB a un rendement moyen annuel (APY) de 15 % et plus par plafond, 2014-2022

Cousins ​​était l’exception, le rare quarterback vétéran titulaire à atteindre le marché. Les 24 autres contrats du tableau ci-dessus ont été conclus avec des quarterbacks élus dans les deux premières catégories lors de la signature des contrats.

C’est ainsi que la vie se déroule généralement à ce poste, où les quarts-arrières de niveau 1 et 2 sont considérés comme ceux capables d’emmener leurs équipes au Super Bowl sans les meilleures défenses de tous les temps à leurs côtés.

Mais comme le montre le tableau ci-dessous, quatre des 13 contrats de qualification les plus récents ont été attribués à des joueurs considérés par les entraîneurs et les dirigeants de la NFL comme des quarterbacks de niveau 3 au moment de la signature. C’est un changement.

Le QB traite avec une moyenne de 15 % et plus par an (APY)/cap, 2023-24

« Les quarterbacks étaient payés pour avoir remporté le Super Bowl, pas pour avoir de bonnes statistiques en saison régulière », a déclaré un autre dirigeant de l’équipe. « C’était Steve Young, Dan Marino, John Elway, Tom Brady, Peyton Manning. Puis, tout d’un coup, je pense que cela a commencé avec Matthew Stafford avec les Lions (en 2013), où c’est devenu soudainement le « prochain homme à jouer ». »

Stafford a rejoint la ligue en 2009, deux ans avant que la ligue et ses joueurs ne réduisent les salaires des recrues les mieux sélectionnées. Cela signifie que Stafford et les Lions négociaient en 2013 un salaire plancher élevé. Avant cette prolongation, les Packers de Green Bay avaient payé Aaron Rodgers près du sommet du marché en 2008, après que Rodgers ait débuté moins d’une demi-saison. Rodgers était resté sur le banc derrière le futur membre du Temple de la renommée Brett Favre pendant trois saisons, il était donc plus avancé dans son contrat de recrue.

Aujourd’hui, les équipes concluent des prolongations de contrat de premier ordre avec des quarterbacks à des prix plus avantageux pour les recrues. Elles le font un ou deux ans avant que les joueurs n’aient une chance de devenir free agency, et à un moment où les équipes pourraient utiliser le franchise tag pour gagner encore plus de temps pour l’évaluation.

Les équipes peuvent justifier cette approche dans une certaine mesure en affirmant que la prolongation, lorsqu’elle est ajoutée à un contrat existant avec des années restantes, leur permet de diviser le nouveau total sur une période plus longue, abaissant la moyenne tout en fixant les conditions avant que les prix ne grimpent. Mais elles continuent à engager fréquemment des sommes massives d’argent pour des quarterbacks de moindre élite alors qu’elles auraient pu attendre.

L’examen des 37 contrats dans les tableaux ci-dessus révèle une certaine confusion entre les quarterbacks de niveau 2 et 3. Certains des QBs élus au niveau 2 à différents moments – Jimmy Garoppolo et Jared Goff me viennent à l’esprit, avec Tagoavailoa juste derrière eux au sommet du niveau 3 cette année – ont semblé vraiment bons et vraiment mauvais pour des raisons ayant davantage à voir avec le coaching et le personnel environnant.

« Vous devez vous demander : ‘Est-ce que Tua est bon ou est-ce que c’est Mike McDaniel (l’entraîneur des Dolphins) qui tire les ficelles ?’, a déclaré l’un des négociateurs du contrat. « Le propriétaire répond : ‘Eh bien, je ne connais pas la différence.’ Vous marquez des points.

« La plupart des entraîneurs et des directeurs généraux n’ont pas encore gagné suffisamment pour pouvoir dire à leurs propriétaires : « Vous savez quoi ? Repartons à zéro. »

L’entraîneur des 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, l’entraîneur des Rams de Los Angeles, Sean McVay, et le directeur général des Eagles de Philadelphie, Howie Roseman, avaient suffisamment de capitaux propres accumulés auprès des propriétaires pour se débarrasser des quarterbacks dans lesquels ils avaient beaucoup investi avec des contrats massifs et/ou des échanges de draft coûteux.

Personne ne dit que les Dolphins devraient se séparer de Tagovailoa ou que les Jaguars devraient se séparer de Lawrence. Mais pourquoi ces équipes n’ont-elles pas pu refuser de les payer au plus haut du marché ? Pourquoi n’ont-elles pas pu faire pression pour que ces quarterbacks soient plus proches de l’endroit où la ligue les voit ?

« Tua a une attaque de passe sensationnelle, un niveau de réussite élevé », a déclaré l’un des négociateurs du contrat. « Goff a mené Détroit, contre toute attente, au bord du Super Bowl. Je parle plutôt de Derek Carr ou Kirk Cousins, qui n’ont pas eu de réel succès en séries éliminatoires et n’ont pas mené les attaques du Top 2 ou 3. »

L’argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il peut acheter la paix entre le joueur et l’équipe, en garantissant que le quart-arrière se présentera au camp d’entraînement et participera. Tagovailoa et Jordan Love de Green Bay se sont présentés au camp cet été, mais ont refusé de se joindre à eux jusqu’à ce que leurs prolongations soient signées. Leurs équipes auraient pu jouer dur, mais elles n’ont manifestement pas vu l’intérêt de se battre.

Pour les décideurs, il peut être plus rassurant de dire aux propriétaires que le quarterback de la franchise est « l’homme de la situation » et qu’il doit être payé en conséquence plutôt que de souligner les limites du quarterback pour économiser de l’argent. Cela pourrait être particulièrement vrai à une époque où les propriétaires plus riches et les plafonds salariaux en hausse ont façonné un climat dans lequel les équipes sont plus disposées à limiter leurs pertes et où les entraîneurs n’ont peut-être que quelques saisons pour redresser une franchise.

« Dans la NFL, tout tourne autour de la question : ‘Qu’est-ce qui m’aide à garder mon emploi ?’ », a déclaré l’un des dirigeants. « Ce n’est pas une question de savoir ce qui est juste. Si je peux payer un quarterback et passer à autre chose dans deux ans sans être blâmé, c’est mieux que de passer une année entière à me demander : ‘Est-ce que tu vas le payer ou pas ?’ »

Comme le montre le tableau ci-dessous, l’écart entre le 16e rang de Lawrence dans le classement des quarts-arrières en 2024 et son 2e rang dans le classement des APY représente le plus grand déficit pour un QB de niveau 1 à 3 depuis 2014, la première année des QB Tiers. Tagovailoa a raté de peu la limite cette année avec un différentiel de -10 (5e rang dans le classement des APY, 15e rang dans le classement des Tiers).

Les « pires » écarts entre les rangs APY et Tiers

Brock Purdy des 49ers, qui joue toujours avec son contrat de recrue de septième tour, d’une valeur inférieure à 1 million de dollars par an, représente la plus grande plus-value depuis 2014 selon ces critères. Son classement n°12 dans les QB Tiers 2024 est 68 places meilleur que son classement n°80 APY parmi les quarterbacks.

Les écarts entre les rangs APY et Tiers sont « les meilleurs »

En vertu des règles du travail de la NFL, Purdy devient éligible pour négocier une prolongation à long terme après la saison en cours. Il est le quart-arrière statistique n°1 de la ligue depuis 2022 en termes de points ajoutés attendus (EPA) par passe jouée, d’évaluation du passeur et de yards par tentative de passe.

Les entraîneurs et les dirigeants pensent que Purdy est un bon joueur et qu’il est un excellent choix pour les 49ers, qui comptent de nombreuses stars. La question est la suivante : comment s’en sortirait-il avec un casting moyen autour de lui, ou sans Shanahan pour concevoir l’attaque ? Les entraîneurs et les dirigeants ne pensent pas que Purdy sera un jour capable de porter une équipe comme le font Mahomes ou Josh Allen des Buffalo Bills.

L’histoire récente montre que rien de tout cela n’aura d’importance quand viendra le temps de signer un nouveau contrat. Purdy a déjà atteint le niveau 2 et il ne semble pas avoir fini de grimper. La ligue ne clignera pas des yeux s’il dépasse Prescott ou quiconque d’autre se trouve être le quart-arrière le mieux payé de la NFL à ce moment-là.

