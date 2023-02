NFL Pro Bowl: le quart-arrière des Raiders de Las Vegas, Derek Carr, donne l’avantage à l’AFC | Nouvelles de la NFL

Derek Carr impressionné pour l’AFC au Pro Bowl

Le quart-arrière de Las Vegas, Derek Carr, a marqué un sommet de 31 points lors du concours de passes de précision des compétitions d’habiletés du Pro Bowl jeudi soir pour donner à l’AFC une avance de 9-3 sur le NFC.

Carr, en territoire familier avec les événements qui se déroulent au siège des Raiders, a déclaré qu’il ne prolongerait pas la date limite du 15 février pour faciliter un échange depuis Las Vegas.

Les Raiders doivent échanger ou libérer le quart-arrière à cette date – trois jours après le Super Bowl – ou le contrat de Carr deviendra garanti et Las Vegas devra lui payer 40,4 millions de dollars (32,8 millions de livres sterling) au cours des deux prochaines années.

Mais sa performance lors des compétitions de deux jours a boosté l’AFC, chaque épreuve comptant pour trois points.

L’AFC a également remporté la ronde éclair – une série de compétitions qui comprenaient un lancer de ballon à eau – et un concours de long trajet, et la NFC est entrée dans le tableau de bord en remportant le tournoi de ballon chasseur.

La NFL a changé le format du Pro Bowl cette année, remplaçant le match traditionnel des étoiles par un concours de flag football et une série d’autres événements de compétences.

Quatre événements de compétences ont lieu dimanche au stade Allegiant, et ceux-ci seront également de trois points chacun.

Trois matches de flag football seront ensuite disputés, les deux premiers valant six points chacun. Les points seront ensuite combinés avec ceux accumulés lors des épreuves d’habiletés, qui seront le score entrant dans le troisième et dernier match de flag football pour déterminer le gagnant.

La plupart des événements de jeudi se sont déroulés dans les installations des Raiders devant environ 500 fans, des pom-pom girls de 12 équipes et le commissaire de la NFL, Roger Goodell.

Carr : Prolonger le délai n’est pas ce qu’il y a de mieux pour moi

Parce qu’un échange possible pour Carr loin des Raiders ne serait pas officiel avant le 15 mars, lorsque la nouvelle année de la ligue commence, une équipe pourrait revenir sur un accord conclu auparavant.

Le joueur de 31 ans devrait accepter de prolonger la date limite de la mi-février pour s’assurer que tout accord reste en place.

“Je ne pense pas que ce serait mieux pour moi”, a déclaré Carr, qui a une clause de non-échange dans son contrat.

Carr était ému après la courte défaite des Raiders contre les Colts d'Indianapolis plus tôt cette saison.

Même ainsi, Carr a déclaré qu’un échange pourrait être conclu d’ici le 15 février, mais ne semblait pas pressé de le faire.

Les Raiders n’ont pas donné à Carr ou à son agent, Tim Younger, la permission de parler avec d’autres équipes concernant un accord potentiel.

“Je ne fais que respecter les règles”, a déclaré Carr. “Si ça arrive à cette date, alors ça arrivera à cette date, et je pourrai parler à tous mes amis.”

S’exprimant après son impressionnant spectacle au Pro Bowl, on a demandé à Carr s’il avait déjà été aussi chaud à Las Vegas, et il a plaisanté: “Pas si chaud. Probablement pourquoi je vais ailleurs.”

Carr a joué neuf saisons pour les Raiders et détient des records d’équipe pour les verges en carrière (35 222) et les passes de touché (217). Mais il n’a jamais non plus gagné de match éliminatoire. Et après avoir lutté en fin de saison, Carr a été mis au banc avec deux matchs à jouer et a reconnu qu’il était en colère contre la décision.