NFL Predictions Week Nine: Rams @ Buccaneers, Dolphins @ Bears, Titans @ Chiefs | Nouvelles de la NFL

Qui est dans le ” train en marche ” des Dolphins de Miami alors qu’ils affrontent les Bears de Chicago ce dimanche ? Et lequel des “géants blessés”, les Rams de Los Angeles et les Buccaneers de Tampa Bay, commencera à renverser la vapeur avec une victoire ?

Neil Reynolds et Jeff Reinebold étaient de retour pour faire leurs prédictions de la semaine neuf sur le dernier épisode de la À l’intérieur du groupe podcast, dans l’attente de l’action en direct de la NFL de dimanche sur Sports du ciel.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter Neil et Jeff sur le podcast de cette semaine, où ils réfléchissent également à un date limite commerciale chaotique dans la NFL, et lisez ci-dessous pour voir leurs choix de la semaine neuf …

Spotify En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Dolphins de Miami (5-3) @ Bears de Chicago (3-5)

Dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, 18h

NEIL PICKS : les dauphins

“Je suis dans le train et je choisis les Dolphins.

“Nous n’avons pas vu d’attaque passagère aussi prolifique à Miami depuis celle de Mark Duper et Mark Clayton dans les années 1980 – et ce n’est pas une exagération. Entre les deux, il y a eu des années de déchets turgescents.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le duo des Dolphins de Miami, Tyreek Hill et Jaylen Waddle, ainsi que le quart-arrière Tua Tagovailoa, ont été imparables jusqu’à présent cette saison – jetez un œil à certains de leurs meilleurs jeux ! Le duo des Dolphins de Miami, Tyreek Hill et Jaylen Waddle, ainsi que le quart-arrière Tua Tagovailoa, ont été imparables jusqu’à présent cette saison – jetez un œil à certains de leurs meilleurs jeux !

“Jaylen Waddle et Tyreek Hill au receveur sont tellement rapides. C’est tellement excitant à regarder. La semaine dernière, ils ont combiné pour 20 attrapés … le meilleur suivant était l’ailier serré Mike Gesicki avec trois. Les équipes savent où va le ballon, et ils ne peut toujours pas être arrêté !”

NFL en direct Vivre de

JEFF PICKS : les dauphins

“Je prends Miami aussi. Les Dolphins font un si bon travail pour stresser la défense, de deux manières. Ils ont la capacité de diriger le football – et cela ne fera que s’améliorer avec l’ajout de Jeff Wilson [via trade from the San Francisco 49ers] – et puis ils ont aussi des armes avec de la vitesse dans le jeu de passe.

“Hill, je crois, est sur le rythme en ce moment pour avoir 1 700 verges cette saison! Cela s’avère déjà être une année phénoménale pour lui. Il a plus que prouvé sa valeur à Miami.

“Mon plus gros problème avec les Dolphins, franchement, est-ce qu’ils peuvent garder Tua [Tagovailoa] en bonne santé au quart-arrière? S’ils le font, ils ont une chance.”

Rams de Los Angeles (3-4) @ Buccaneers de Tampa Bay (3-5)

Dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, 21h25

NEIL PICKS : Boucaniers

“Ce match est fascinant. Tout d’abord, ce fut un excellent match lors de la ronde divisionnaire des éliminatoires de la NFC l’année dernière … mais maintenant, nous voici avec deux géants blessés cette saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un aperçu de certaines des plus grosses bévues de Tom Brady et de l’attaque des Buccaneers de Tampa Bay jusqu’à présent cette saison Un aperçu de certaines des plus grosses bévues de Tom Brady et de l’attaque des Buccaneers de Tampa Bay jusqu’à présent cette saison

“Les Rams visitent les Bucs, tous deux avec seulement trois victoires en huit semaines. Je ne veux pas dire que c’est” doit gagner “parce que les équipes de leurs divisions respectives ne s’enfuient pas non plus – il reste encore beaucoup de temps pour tourner autour, mais ils doivent bientôt!

“Ce match est un vrai tirage au sort, mais je vais choisir les Bucs, simplement parce qu’il se joue à Tampa Bay et que Tom Brady pourrait peut-être trouver quelque chose.”

NFL en direct Vivre de

JEFF PICKS : Béliers

“Ce qui m’inquiète à propos des Bucs, c’est qu’ils se font mal battre sur la ligne de mêlée – des deux côtés du ballon. Et je ne sais pas comment cela va changer rapidement.

“Les Rams, jusqu’à présent, la défense du Super Bowl a été difficile pour eux. Le quart-arrière Matthew Stafford joue blessé, Cooper Kupp soigne également une blessure à la cheville maintenant.

“Je pense que les Rams vont presque gagner, mais je pense que ces deux équipes risquent de ne pas participer aux séries éliminatoires.”

Titans du Tennessee (5-2) @ Chiefs de Kansas City (5-2)

Sunday Night Football, en direct sur Sky Sports NFL, lundi, 1h20

NEIL PICKS : Chefs

“Je pense que Patrick Mahomes en a trop pour les Titans.

NFL en direct Vivre de

“Même si le Tennessee peut chercher à faire courir le ballon avec Derrick Henry et à l’éloigner de Mahomes, je pense toujours qu’il fera les lancers quand il en aura besoin.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez les meilleurs jeux de la saison 2022 jusqu’à présent de la star des Titans du Tennessee, Derrick Henry Découvrez les meilleurs jeux de la saison 2022 jusqu’à présent de la star des Titans du Tennessee, Derrick Henry

JEFF PICKS : Chefs

“Je suis d’accord. C’est aussi Kansas City pour moi – il y a une trop grande différence de quart-arrière entre les deux équipes.”

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !