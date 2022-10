NFL Predictions Week Five: Dante Hall rejoint Neil Reynolds et Jeff Reinebold pour faire leurs choix de match | Nouvelles de la NFL

Expert et chroniqueur de football américain







Prédictions NFL – Cinquième semaine

L’ancien arrière défensif de la NFL Will Blackmon rejoint Neil Reynolds et Jeff Reinebold lors de la cinquième semaine pour donner leurs pronostics pour les matchs de la NFL de ce dimanche en direct sur Sky Sports.

Blackmon, qui a joué pour les Packers de Green Bay, les Giants de New York, les Jaguars de Jacksonville et Washington au cours d’une carrière de 10 ans dans la NFL, rejoint Neil et Jeff en direct dans le studio dimanche soir – 17h, Sky Sports NFL.

Le triple en-tête de ce dimanche voit les Dolphins se rendre à New York pour affronter les Jets, avec Neil soutenant Miami pour “sortir se battre”; il y a une controverse de quart-arrière à Dallas alors que les Cowboys se dirigent vers les Rams de Los Angeles, champions en titre du Super Bowl; et Jeff prévoit “une autre couronne de MVP de la ligue” pour Lamar Jackson alors que ses Ravens de Baltimore accueillent les Bengals de Cincinnati en fin de partie.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter le trio sur le podcast Inside The Huddle de cette semaine et lisez la suite pour voir leurs prédictions de la semaine cinq…

Dolphins de Miami @ Jets de New York

Dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, 18h

NEIL PICKS : les dauphins

“Furieux d’être mis en doute dans mon classement hebdomadaire, les Dolphins vont se battre. Je choisis Miami pour battre les Jets à New York.”

Le quart-arrière remplaçant des Dolphins de Miami, Teddy Bridgewater, peut-il faire le travail à New York contre les Jets?

JEFF PICKS : les dauphins

“Je vais rester à Miami. Et Teddy Bridgewater en est la raison.

“Les gens diront qu’il est un remplaçant et qu’il ne peut pas faire ceci, ne peut pas faire cela … mais c’est un quart-arrière vétéran de cette ligue et je pense qu’il peut mettre le ballon entre les mains de Tyreek Hill.

“J’ai été impressionné par les Dolphins cette saison. Vous voyez vraiment l’effet offensif de l’entraîneur-chef recrue Mike McDaniel sur cette équipe – cela fait longtemps que nous n’avons pas vu une attaque constante à Miami.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Jets de New York contre les Steelers de Pittsburgh lors de la quatrième semaine de la saison NFL. Faits saillants des Jets de New York contre les Steelers de Pittsburgh lors de la quatrième semaine de la saison NFL.

CHOIX: Jets

“Je vais aller avec l’équipe locale. Je soutiens les Jets pour comprendre dans celui-ci et tirer parti de leur victoire contre les Steelers de Pittsburgh la semaine dernière.

“Ils trouvent un moyen en ce moment de remporter ces victoires tardives. Ils construisent une bonne culture là-bas à New York.”

Cowboys de Dallas @ Rams de Los Angeles

Dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, 21h25

Cooper Rush (L) a mené les Cowboys de Dallas à trois victoires consécutives en remplaçant le quart partant Dak Prescott cette saison

NEIL PICKS : Cowboys

“Je pars avec Dallas. Je suis journaliste et j’aime donc voir le pot remuer de temps en temps – la controverse entre Cooper Rush et le quart-arrière Dak Prescott … Je suis là pour tout cela.”

JEFF PICKS : Cowboys

“La défense de Dallas est méchante devant. Micah Parsons, ils disent que son héros en grandissant était Lawrence Taylor, eh bien, il joue avec le même impact sur les matchs de football.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des commandants de Washington contre les Cowboys de Dallas lors de la quatrième semaine de la saison NFL. Faits saillants des commandants de Washington contre les Cowboys de Dallas lors de la quatrième semaine de la saison NFL.

CHOIX: Cowboys

“Je vais rester avec la main chaude et Rush au poste de quart-arrière pour les Cowboys.

“En ce moment, Dallas joue au football complet. Les Rams, quant à eux, ne peuvent bloquer personne en attaque, et ils affrontent la mauvaise équipe cette semaine – en termes de défense des Cowboys et de Parsons.”

Bengals de Cincinnati @ Ravens de Baltimore

Sunday Night Football, en direct sur Sky Sports NFL, lundi, 1h20

NEIL PICKS : Bengals

“C’est un super match. Lamar Jackson contre Joe Burrow.

“Baltimore est toujours aussi compétitif, mais j’aime les Bengals ici – je crois juste en Burrow.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un aperçu des meilleurs moments forts du quart-arrière des Baltimore Ravens Lamar Jackson au cours de sa saison extraordinaire jusqu’à présent. Un aperçu des meilleurs moments forts du quart-arrière des Baltimore Ravens Lamar Jackson au cours de sa saison extraordinaire jusqu’à présent.

JEFF PICKS : les corbeaux

“Je vais partir avec les Ravens. Lamar pourrait bien terminer cette saison avec une autre couronne de MVP de la ligue.

“Ils ont cette capacité à diriger le football, à jouer à l’ancienne, mais Lamar lance également très bien le ballon en ce moment.

“Je pense que Baltimore est juste une meilleure équipe de football polyvalente. Ils n’ont tout simplement pas encore joué aussi bien qu’ils en sont capables.”

CHOIX DE LA VOLONTÉ : Bengals

“Je vais choisir les Bengals. Ils ont fait tomber les toiles d’araignée après leur départ 0-2 et ils ont l’élan pour celui-ci.”

