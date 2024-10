NFL Power Rankings – Semaine 5 : MVP de chaque équipe après le 1er mois

Les classements NFL Power sont sélectionnés par un panel de rédacteurs de football de theScore.

Cette semaine, nous identifions le MVP de chaque équipe au cours des quatre premières semaines de la saison.

Aller à :

ARI | ATL | BAL | BUF | VOITURE | CHI | CIN | CLÉ | DAL | TANIÈRE | DÉT | FR | OU | INDIANA | JAX | KC | LAC | LAR | BT | MIA | MINIMUM | NE | NON | NYG | NYJ | PHI | FOSSE | MER | SF | tuberculose | DIX | ÉTAIT

Rang précédent : 1

Ronald Martinez / Getty Images Sport / Getty

Avec six passes de touchdown contre cinq interceptions, Patrick Mahomes ne joue pas son meilleur football. Cela dit, le MVP du Super Bowl semble toujours trouver un moyen de gagner des matchs au quatrième quart. Mahomes n’a pas encore été intercepté dans le dernier quart-temps cette saison, et ses deux entraînements gagnants mènent la NFL.

Rang précédent : 3

Personne dans la ligue ne peut bloquer systématiquement Aidan Hutchinson. Le passeur du Pro Bowl a réussi au moins un sack dans chacun des trois premiers matchs de l’équipe – dont 4,5 lors de la semaine 2 – et mène la NFL avec 6,5.

Rang précédent : 4

Personne n’aurait pu prédire ça Sam Darnold ferait des Vikings l’une des meilleures équipes de la NFC à travers quatre matchs. Le joueur de 27 ans est l’un des premiers candidats MVP de la NFL avec 932 verges par la passe et 11 passes de touché, un sommet dans la ligue.

Rang précédent : 9

Il est difficile pour quiconque d’éclipser les contributions de Lamar Jackson, mais nous n’avons pas pour objectif de douter. Derrick Henri. La meilleure signature d’agent libre de Baltimore a enregistré 199 verges au sol au cours de la semaine 4 pour prendre la tête de la ligue en termes de verges au sol et propulser les Ravens vers une grande victoire.

Rang précédent : 2

Timothy T. Ludwig / Getty Images Sport / Getty

Malgré la perte de ses deux meilleurs receveurs de 2023, Josh Allen connaît un début formidable avec un pourcentage d’achèvement de 69,3, un sommet en carrière, et une note de passeur de 116,5. Il a également lancé sept touchés sans lancer d’interception.

Rang précédent : 6

Nico Collins a porté son jeu à un autre niveau cette saison. Il mène la NFL avec 489 verges sur réception – et personne d’autre n’a atteint la barre des 400 verges. Ce n’est pas un hasard si Houston a une fiche de 3-0 alors que la star a inscrit au moins 100 yards, mais a perdu le seul match dans lequel il était limité à seulement 86 mètres.

Rang précédent : 7

Fred Warner prépare un CV de joueur défensif de l’année à travers quatre compétitions. Il a jusqu’à présent un sack, un plaquage pour perte, quatre passes décisives, trois échappés forcés, deux interceptions et un touché.

Rang précédent : 8

Xavier McKinney est sur la bonne voie pour remporter le premier signe de tête au Pro Bowl de sa carrière. Le joueur de 26 ans compte quatre interceptions et quatre déflexions de passe cette année, soit une de chaque à chaque sortie.

Rang précédent : 15

Jessie Bates III a trois ruptures de passes et une interception à travers quatre concours. Mais son impact va au-delà des statistiques : Arthur Smith, coordinateur offensif des Pittsburgh Steelers dit journalistes après la première semaine qu’ils prévoyaient de ne pas lancer par-dessus le milieu du terrain pour éviter que Bates ne gâche le match.

Rang précédent : 16

Kevin Sabitus / Getty Images Sport / Getty

Boulanger Mayfield a l’air génial après avoir signé une prolongation à long terme au cours de la dernière intersaison. Il a mené les Buccaneers à une fiche de 3-1 en lançant pour 984 verges avec huit touchés.

Rang précédent : 12

Géno Smith est en tête de la NFL pour les verges par la passe (1 182) et a considérablement amélioré son jeu cette saison. Il a réalisé plus de 67 % de ses lancers dans chaque match, et l’offensive des Seahawks semble dangereuse au cours de quatre sorties.

Rang précédent : 19

Jayden Daniels mène tous les signaleurs en termes d’EPA/jeu et de taux de réussite pendant quatre semaines. Il a complété plus de 80 % de ses lancers, et Washington a plus de buts marquants (23) que Daniels n’a de lancers incomplets (19). La recrue a fait des Commanders un incontournable de la télévision et est l’un des joueurs les plus excitants de la ligue.

Rang précédent : 14

Agneau CeeDee mène l’équipe pour les cibles (32), les réceptions (20) et les verges sur réception (316) au cours de quatre matchs. Dallas s’est fortement appuyé sur le joueur de 25 ans, car il est le seul joueur de l’équipe avec plus de 165 verges au total.

Rang précédent : 5

Saquon Barkley a éclipsé les 100 verges au total lors de chacun des quatre premiers matchs de Philadelphie. Le gros ajout d’agent libre des Eagles compte 520 verges et cinq touchés sur 85 touches cette année.

Rang précédent : 10

Sam Hodde / Getty Images Sport / Getty

Alvin Kamara mène la ligue pour les verges de mêlée (536) pendant quatre semaines. Le joueur de 29 ans joue sans doute le meilleur football de sa carrière.

Rang précédent : 11

Les Steelers ont été un cas de Dr Jekyll et de M. Hyde. La défense s’est démarquée lors de ses trois premiers matchs mais s’est effondrée dimanche. Au lieu de cela, l’offensive dirigée par Justin Fields a déployé ses plus gros efforts. La seule pièce cohérente de cette équipe ? Botteur Chris Boswellqui a réalisé 11 des 12 tentatives de placement, son seul raté venant de 62 mètres.

Rang précédent : 13

Les Jets ont toujours une moyenne inférieure à 20 points par match, le MVP de l’équipe doit donc être quelqu’un du côté défensif du ballon. En quatre semaines, personne n’a intensifié plus que Will McDonald IV. Les Jets avaient désespérément besoin d’aide pour la passe, et McDonald a répondu à l’appel avec cinq sacs et huit coups sûrs du quart-arrière jusqu’à présent.

Rang précédent : 21

Ne vous laissez pas tromper par le dossier de Cincy : Joe Burrow reste l’un des meilleurs QB de la NFL. Il a complété 70,9% de ses passes tout en lançant sept touchés pour une interception. Il maintient les espoirs des Bengals en AFC malgré l’unité défensive médiocre de l’équipe.

Rang précédent : 22

Avec 349 yards et quatre touchés au sol, Jonathan Taylor était l’un des cinq premiers porteurs de ballon au cours du premier mois de la saison. Les 426 verges de mêlée de Taylor mènent Indy par une marge significative (Alec Pierce se classe deuxième avec 234), et les 4,8 verges par course du tailback représentent sa meilleure moyenne depuis sa campagne All-Pro 2021. Les Colts espèrent que la blessure à la cheville de Taylor ne l’empêchera pas d’être absent à long terme.

Rang précédent : 18

Ryan Kang / Getty Images Sport / Getty

Khalil Mack a eu 33 ans cette année, mais il reste le meilleur joueur défensif des Chargers. Le passeur vétéran est en tête de Los Angeles pour les plaqués pour défaite (deux), les coups sûrs QB (quatre) et les sacs (2,5) jusqu’à présent cette année.

Rang précédent : 23

Jaylon Johnson est à égalité en tête de l’équipe avec trois plaqués pour défaite, mène Chicago avec deux interceptions et quatre passes décisives, et a accordé une note de passeur de 13,3 lorsqu’il est ciblé dans la couverture, par PFR.

Rang précédent : 17

En plus de marquer au moins un TD à chaque match, Kyren Williams compte 73 des 95 courses de l’équipe cette saison, totalisant 326 verges au total et cinq touchés. Avec Cooper Kupp et Puka Nacua blessés, le joueur de 24 ans est devenu le point focal de l’offensive.

Rang précédent : 25

La défense de Denver est sa plus grande force, et Patrick SurtainII reste l’un des meilleurs coins de la NFL. Souvent chargé de couvrir le meilleur receveur de l’équipe adverse, Surtain a récemment limité Garrett Wilson à deux attrapés et 24 verges pour aider les Broncos à battre les Jets.

Rang précédent : 20

Kyler Murray a neuf touchés pour seulement deux revirements jusqu’à présent. Il joue à un niveau élevé et prouve pourquoi l’Arizona l’a payé pour être le quart-arrière de la franchise.

Rang précédent : 24

Kevin Sabitus / Getty Images Sport / Getty

Alors que les meilleurs rushers de Miami n’ont pas encore trouvé leur meilleure forme en 2024, Calais Campbell – qui n’a rejoint l’équipe qu’en juin – a montré que l’âge n’est qu’un chiffre. Le joueur de 38 ans mène les Dolphins au chapitre des plaqués pour perte (quatre), sacs (deux) et même ruptures de passes (à égalité avec deux).

Rang précédent : 26

Malik Nabers a été sensationnel pour démarrer sa carrière. Le sixième choix au total – qui a accumulé 386 verges sur réception – mène la NFL pour les cibles (52) et les réceptions (35).

Rang précédent : 27

Andy Dalton a insufflé de la vie à cette équipe des Panthers après avoir succédé au premier choix du classement général de 2023, Bryce Young. Il totalise 539 verges avec cinq touchés et une interception en deux départs.

Rang précédent : 29

Cependant Max Crosby a raté la semaine 4 en raison d’une blessure, il reste le meilleur joueur des Raiders en 2024. La deuxième équipe All-Pro a accumulé 14 plaqués (cinq pour défaite), cinq coups sûrs du QB et trois sacs lors de ses trois premiers matchs de la campagne 2024. .

Rang précédent : 28

Malgré ses blessures aux deux pieds, Myles Garrett a déjà enregistré huit coups sûrs QB, quatre sacs et deux échappés forcés en quatre sorties. Mais la saison a été décevante pour les Browns, et même pas Les contributions de Garrett ont pu les sauver.

Rang précédent : 32

Kevin Sabitus / Getty Images Sport / Getty

Harold Landry III est en passe d’établir un sommet en carrière pour les sacs après en avoir réalisé quatre en autant de matchs cette campagne. Il ressemble beaucoup plus à Landry 2021, qui a accumulé 12 sacs avant de rater 2022 avec une déchirure du LCA.

Rang précédent : 30

Keion Blanc est en bonne voie vers une percée de deuxième année avec les Patriots. Le choix de deuxième ronde de 2023 a déjà accumulé quatre sacs, quatre plaqués pour une défaite, neuf coups sûrs du quart-arrière et un échappé forcé.

Rang précédent : 31

Récepteur débutant Brian Thomas Jr. est le seul joueur capable d’avoir un impact à chaque match de ce qui a été une campagne décevante à Jacksonville. L’écart du premier tour mène les Jaguars avec 275 verges sur réception et 16,2 verges par attrapé, le plaçant dans le top 20 de la ligue dans les deux catégories.