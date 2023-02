NFL Playoffs 2023: calendrier du Super Bowl, support et comment regarder et diffuser gratuitement

Nous sommes à moins d’une semaine de Super Bowl 57 entre les Eagles et les Chiefs. Ce dimanche, les deux équipes se retrouveront au State Farm Stadium en Arizona pour le Big Game avec coup d’envoi sur Fox prévu à 18h30 HE (15h30 PT).

Voici ce que vous devez savoir pour regarder le Super Bowl avec ou sans câble, y compris gratuitement via l’application Fox Sports.

Kevin Sabitus/Getty Images



Quand aura lieu le Super Bowl et sur quelle chaîne le diffusera-t-il ?



Super Bowl 57 aura lieu le dimanche 12 février au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, domicile des Cardinals de l’Arizona.

Le match de cette année sera diffusé sur Fox, avec un coup d’envoi prévu à 18h30 HE (15h30 PT).

Le Super Bowl sera-t-il disponible pour regarder gratuitement?

Oui, Fox rendra le jeu disponible gratuitement pour tout le monde via son application Fox Sports sans que vous ayez besoin de vous authentifier avec une connexion par câble, en streaming ou par satellite.

Fox Sports a des applications pour iOS, Android, Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV et Xbox.

Le Super Bowl sera-t-il disponible en 4K ?



Comme repéré par L’homme aux réponses à la télé, Fox diffusera ses jeux en 4K, et cela inclut le Super Bowl de cette année, en supposant que vous ayez la bonne configuration. Pour obtenir le jeu dans sa meilleure résolution auprès d’une société de câble, de streaming ou de satellite, vous aurez besoin d’un service d’un fournisseur qui propose des émissions 4K (DirecTV, Dish, Comcast, Optimum et Verizon Fios sont des sociétés de câble/satellite traditionnelles qui offrent 4K) ou un plan compatible 4K sur un service de streaming comme YouTube TV ou FuboTV.

Vous pouvez également regarder en 4K gratuitement à l’aide de l’application Fox Sports, même sans connexion par câble, streaming ou satellite, en supposant que vous disposez d’un téléviseur 4K pouvant télécharger l’application Fox Sports ou d’un appareil de diffusion 4K compatible et connecté.

À quoi ressemble le support NFL ?

Il y avait 14 équipes dans les séries éliminatoires de la NFL, avec les Chiefs comme tête de série de l’AFC et les Eagles comme tête de série de la NFC. Voici à quoi ressemble le support complet alors que nous nous dirigeons vers le Super Bowl:

Quelles sont mes options de streaming pour les matchs de la NFL ?

Si vous cherchez à obtenir toute l’action avant le coup d’envoi, payer pour le câble est la solution la plus simple, mais ce n’est pas non plus la moins chère. Pour coupe-cordons cherche à économiser de l’argentles options de streaming de football NFL ont été compliquées, avec des matchs joués sur trois jours et nuits différents chaque semaine sur différentes chaînes et services de streaming.

Tous les cinq des services de diffusion de télévision en direct porter Fox, mais gardez à l’esprit que tous les services ne transportent pas tous les réseaux locaux alors vérifiez chacun en utilisant les liens ci-dessous pour vous assurer qu’il diffuse le canal dans votre région.

Encore une fois, le moyen le moins cher de regarder le Super Bowl cette année sera via l’application Fox Sports.

Il existe d’autres services de streaming que les fans de la NFL qui coupent le cordon devraient envisager, en particulier NFL Plus.

Avant la saison, la NFL a lancé un nouveau service de streaming pour regarder des matchs sur votre téléphone ou votre tablette – pas de diffusion sur votre téléviseur. Au cours des années passées, vous pouviez le faire gratuitement avec l’application Yahoo Sports, mais maintenant vous devrez payer 5 $ par mois ou 40 $ pour la saison pour le Abonnement NFL Plus. Avec lui, vous pourrez regarder tous les matchs locaux le dimanche et les matchs nationaux les dimanches, lundis et jeudis soirs ainsi que les séries éliminatoires et le Super Bowl – encore une fois, uniquement sur votre téléphone ou votre tablette.

Étant donné que Fox rend le jeu disponible gratuitement, y compris sur les appareils mobiles, vous n’avez vraiment pas besoin de NFL Plus pour ce jeu.

Le meilleur pour tout : YouTube TV (65 $)

Sarah Tew / Crumpe



En ce qui concerne le choix d’un service de streaming, notre choix des deux dernières années reste notre choix de prédilection en 2023.

À 65 $ par mois chacun, Télévision YouTube coche toutes les cases de la NFL. Les chaînes locales CBS, NBC et Fox sont incluses dans de nombreux marchés, et ESPN et le réseau NFL sont également inclus afin que vous puissiez regarder toute l’action de football menant au Big Game. La meilleure option suivante est Hulu Plus Télévision en direct (70 $), qui a les mêmes chaînes que YouTube TV pour les fans de la NFL mais coûte un peu plus cher.

YouTube TV permet à trois personnes de regarder à la fois tandis que Hulu permet deux flux en direct. Les deux ont des applications sur presque tous les appareils mobiles et les principales plateformes de streaming, y compris Amazon Fire TV, Google TV, Roku et Apple TV.

Outre le prix, nous aimons également YouTube TV pour son DVR supérieur avec un stockage illimité et la possibilité d’ignorer les publicités. Il vous donne également la possibilité de diffuser en 4K pour 20 $ de plus par mois.

Parmi les autres services, DirecTV flux et FuboTV (les deux 75 $) offrent les principaux canaux de diffusion pour les matchs de la NFL, mais coûtent plus cher que les deux autres. Comme YouTube TV, FuboTV propose également 4K avec son forfait Elite à 80 $ par mois.

Sling TV Le plan Orange et Bleu pour 55 $ par mois vous donne ESPN et le réseau NFL, et, en sélectionner les principaux marchés, Fox et/ou NBC, mais il vous manquera toujours CBS. Sling Blue à lui seul comprend Fox mais manque d’ESPN et coûte 40 $ par mois.

Ceux qui recherchent une option moins chère et qui ne sont pas redevables à Internet peuvent envisager d’obtenir un antenne qui comble les lacunes des canaux locaux sans frais mensuels.

Les choix

Comme mentionné, Fox rend le Super Bowl disponible gratuitement via son application Fox Sports sans avoir besoin de s’authentifier avec une connexion par câble, en streaming ou par satellite. Si vous cherchez à diffuser le Big Game, il est difficile de battre ce prix. Fox Sports a des applications pour iOS, Android, Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV et Xbox.

Pour 65 $ par mois, vous bénéficierez de toutes les principales chaînes de football avec YouTube TV. Branchez votre code postal sur YouTube TV page d’accueil pour voir quels réseaux locaux sont disponibles dans votre région. Lisez notre revue YouTube TV.