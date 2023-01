NFL Odds: Lignes sur la prochaine équipe de Derek Carr, y compris Colts, Jets, Patriots

L’ère Derek Carr qui a permis le déménagement des Raiders d’Oakland à Las Vegas est probablement terminée.

Les Raiders sont entrés dans la saison en tant que choix à la mode pour revenir en séries éliminatoires en 2022 pour la deuxième année consécutive, en particulier après avoir acquis le coéquipier universitaire de Carr, Davante Adams, des Packers de Green Bay. Mais Las Vegas a boité à un dossier de 1-4 avant de terminer 6-11 sous l’entraîneur-chef de première année Josh McDaniels.

Carr a quitté l’équipe après avoir été mis au banc avec deux matchs à jouer dans la saison et serait maintenant susceptible d’être échangé ou coupé, laissant les Raiders à la recherche d’un nouveau quart-arrière après neuf ans avec l’ancien choix de deuxième tour de Fresno State comme leur principal entrée.

Que signifie la saison ratée pour l’avenir du quart-arrière?

Carr aura probablement beaucoup de prétendants, car les équipes nécessiteuses de quart-arrière donneront probablement un coup d’œil au vétéran de 31 ans éprouvé au combat.

Alors, quels sont les points d’atterrissage potentiels pour lui ? Jetons un coup d’œil aux dernières cotes hypothétiques pour la prochaine équipe de Carr, avec l’aimable autorisation de FOX Bet.

CHANCES SUR LA PROCHAINE ÉQUIPE DE DEREK CARR

Poulains : +300 (pariez 10 $ pour gagner 40 $ au total)

Jets : +350 (pariez 10 $ pour gagner 45 $ au total)

Buccaneers : +500 (pariez 10 $ pour gagner 60 $ au total)

Panthers : +800 (pariez 10 $ pour gagner 90 $ au total)

Saints : +900 (pariez 10 $ pour gagner 100 $ au total)

Commandants : +1 000 (pariez 10 $ pour gagner 110 $ au total)

Patriots : +1000 (pariez 10 $ pour gagner 110 $ au total)

*Cote au 09/01/2023

Les Colts ont pris l’habitude d’essayer de réhabiliter les quarts vétérans ces dernières années, avec plus ou moins de succès. Ils ont fait les séries éliminatoires en 2020 avec Philip Rivers dans ce qui s’est avéré être sa dernière saison, mais ont eu du mal ces dernières années avec Carson Wentz et Matt Ryan sous le centre.

Il convient également de noter que l’entraîneur-chef Frank Reich, un entraîneur à l’esprit offensif sous lequel ces réhabilitations de quart-arrière ont été tentées, a été licencié plus tôt cette saison. Les Colts voudront peut-être jumeler leur prochain entraîneur-chef avec un quart-arrière plus jeune, comme les meilleurs espoirs de repêchage de la NFL Bryce Young, CJ Stroud ou Will Levis. Mais si Indianapolis revient bien au quart-arrière vétéran, Carr semble être un candidat naturel.

Les Raiders devraient explorer les options commerciales pour QB Derek Carr cette intersaison Le journaliste de la NFL Albert Breer rejoint Colin Cowherd sur The Herd pour discuter des points d’atterrissage possibles pour Derek Carr cette intersaison.

Cependant, les Jets pourraient être encore mieux adaptés à Carr, surtout s’ils quittent l’ancien choix n ° 2 Zach Wilson, selon Matthew Griffe, associé commercial de FOX Bet.

“Le scénario de rêve pour Derek Carr est de se retrouver à New York avec les Jets avec toutes les jeunes armes dont ils disposent”, a déclaré Griffe.

Cela pourrait également être le scénario de rêve pour les Jets. Bien que Gang Green ait raté les séries éliminatoires en 2022, ils ont un jeune noyau prometteur grâce à des joueurs comme le porteur de ballon Breece Hall, le receveur large Garrett Wilson, le joueur de ligne offensive Alijah Vera-Tucker et le demi de coin Sauce Gardner. Si les Jets décident de se séparer de Zach Wilson, Carr pourrait être un quart-arrière naturel qui pourrait essayer de mener cette jeune formation à son premier goût du football éliminatoire.

Les Jets sont-ils un lieu d’atterrissage probable pour Raiders QB Derek Carr la saison prochaine? Craig Carton rejoint Nick Wright, Kevin Wildes et Greg Jennings pour discuter du QB des Raiders Derek Carr qui s’éloigne de l’équipe.

Les trois équipes NFC South de la liste – les Buccaneers, les Panthers et les Saints – pourraient voir leur intérêt pour Carr varier en fonction de ce qui se passe avec Tom Brady. TB12 reviendra-t-il aux Bucs ? Ou le quart-arrière légendaire se retire-t-il définitivement de la NFL? Il est également possible qu’il tente de rejoindre sa troisième équipe de la NFL. Si Brady opte pour cette dernière option, il n’est pas exclu qu’il puisse rejoindre l’un des rivaux de la division de Tampa Bay, selon qui entraînera à la Nouvelle-Orléans ou en Caroline la saison prochaine.

Les commandants sont également une option intrigante en fonction de ce qui se passe avec leur personnel d’entraîneurs. Si Ron Rivera et son personnel restent en place, Carr pourrait avoir un avocat majeur dans ce bâtiment – ​​Jack Del Rio, son ancien entraîneur-chef des Raiders et actuel coordinateur défensif de Washington.

Les Patriots, quant à eux, semblent plus lointains, surtout compte tenu de l’échec du mariage de McDaniels avec Carr à Las Vegas et des liens de l’entraîneur avec Bill Belichick et la Nouvelle-Angleterre. Cependant, Carr serait une option fiable pour les vétérans si Belichick décidait de quitter Mac Jones, qui la saison dernière ressemblait au quart-arrière des Patriots du futur.

Il y a aussi une autre possibilité sur la table.

“Quelque chose qui n’était pas inclus dans les probabilités auparavant, c’est que Carr décide simplement d’appeler cela une carrière et de prendre sa retraite en tant que Raider”, a déclaré Griffe. “C’est quelque chose auquel il a déjà fait allusion.”

Restez à l’écoute de FOX Sports pour les dernières mises à jour sur l’avenir de Carr dans la NFL.

Les meilleures histoires de FOX Sports :