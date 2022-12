NFL Network ruine l’hommage des Steelers à Franco Harris: les fans deviennent furieux

Les fans de football n’étaient pas contents que NFL Network coupe l’hommage des Steelers de Pittsburgh à feu Franco Harris à la mi-temps de leur match contre les Raiders de Las Vegas.

Samedi a été une journée sombre pour l’organisation et la base de fans des Steelers de Pittsburgh. Mardi, le légendaire porteur de ballon Franco Harris est décédé à l’âge de 72 ans, quelques jours à peine avant que l’équipe ne retire son numéro 32 tout en honorant le 50e anniversaire de la réception immaculée lors du match éliminatoire de la division AFC de 1972 contre les Raiders.

NFL Network a diffusé le match Steelers vs Raiders samedi. Lorsque le match a atteint la mi-temps, la chaîne est restée avec la cérémonie, où le président Art Rooney II a fait des commentaires et a présenté la veuve de Harris, Dana, et son fils, Dok, avec le maillot du porteur de ballon. Des membres de l’équipe des Steelers de 1972 étaient également sur le terrain pour la cérémonie.

Alors que l’annonce du discours public au stade Acrisure a demandé à la foule de tourner son attention vers la carte vidéo pour un hommage à Harris, NFL Network a coupé une publicité. Le public qui s’est connecté pour regarder l’intégralité de l’hommage et de la cérémonie pour Harris n’était pas satisfait de la décision de la station de passer à une publicité.

Les fans mécontents de NFL Network pour avoir coupé la publicité lors de l’hommage à Franco Harris

“Veuillez vous tourner vers le tableau vidéo alors que nous rendons hommage à Franco Harris…” [Cut to Intel Commercial] Excellent travail, réseau NFL ! 🤦 — Benstonium (@Benstonium) 25 décembre 2022

Assez merdique de NFL Network pour couper au milieu de la cérémonie. – Josh Yohe (@JoshYohe_PGH) 25 décembre 2022

je pense @nflnetwork devrait présenter des excuses à tous ceux qui regardent le match des Steelers. Aller à la publicité et ne pas montrer le montage vidéo de la retraite du maillot de Franco Harris est incroyablement irrespectueux. Même si c’était une erreur, vous auriez dû immédiatement quitter la pause. – Emily Giangreco (@EmilyGiangreco) 25 décembre 2022

Aujourd’hui dans #WTF Des nouvelles:@nflnetwork promu la réception immaculée et Franco Harris pendant deux semaines en dehors de la cérémonie de la mi-temps de Franco. – Bob Greenburg (@BobGreenburg) 25 décembre 2022

Pas même un fan des Steelers, mais c’est vraiment foiré que NFL Network ait coupé l’hommage à la mi-temps de Franco Harris et la cérémonie pour montrer des publicités. Et je sais qu’ils doivent gagner de l’argent, d’accord, mais ils ont annoncé qu’ils le montraient ces derniers jours. Assez honteux, @nflnetwork. – Cody Hills (@ByCodyHills) 25 décembre 2022

Je suppose que vous n’avez pas approuvé la projection de toute la cérémonie de départ à la retraite de Franco Harris. – Steve Schmelick (@whatsthatschmel) 25 décembre 2022

La cupidité est tellement incroyable qu’il a fallu faire une pause publicitaire pendant l’hommage à Franco Harris. Tellement irrespectueux. Honteux. – Jen Ettien (@JenEttien) 25 décembre 2022

Rich Eisen décrivant à quoi ressemblait l’hommage à Franco Harris parce que le public à la maison regardait des publicités @nflnetwork – Lévi Damien (@LeviDamien) 25 décembre 2022

NFL Network devrait être absolument gêné d’être passé à la publicité lors de la cérémonie de Franco Harris. Totalement sans classe @nflnetwork – Stephen Eyler (@Stephen_Eyler) 25 décembre 2022

C’était certainement une décision à prendre pour NFL Network, et comme vous pouvez le constater par la réaction, ce n’était pas une décision populaire.

Pour ceux qui veulent regarder le reste de l’hommage, le compte Twitter officiel des Steelers a publié la cérémonie complète de 11 minutes. Pour ceux qui veulent voir l’hommage vidéo exact à Harris, cela commence à 6h45.

Harris était une légende depuis qu’il a rejoint les Steelers en 1972. Il a joué un rôle central dans la réception immaculée lors du match éliminatoire de la division AFC susmentionné. En tant que quart-arrière, Terry Bradshaw avait l’intention de lancer une passe à John Fuqua, mais elle a rebondi sur le casque de la sécurité des Raiders, Jack Tatum. Harris a attrapé le ballon avant qu’il ne touche le sol et l’a lancé pour le touché avec seulement quelques secondes restantes dans le règlement.

En 12 saisons avec les Steelers, Harris a remporté quatre titres du Super Bowl, le prix MVP du Super Bowl 9 et le prix Offensive Rookie of the Year de la NFL (1972). Il a également été neuf fois Pro Bowler et quatre fois All-Pro.

Avant le match, de nombreux joueurs des Steelers portaient des maillots Harris n ° 32 en entrant dans le stade. Lors des présentations d’avant-match, le joueur de ligne défensif Cameron Heyward a couru sur le terrain en tenant un drapeau avec le n ° 32 de Harris.

Ceux qui voulaient regarder la cérémonie de Harris ne seront pas trop satisfaits du réseau NFL pendant un certain temps, étant donné qu’ils se sont coupés au milieu.