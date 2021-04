Toutes les bonnes choses doivent prendre fin – du moins pour le moment – mais pas avant qu’Aaron Rodgers ait glissé une référence à «Zoolander» et lu les paroles de «Cherry Pie» de Mandat pour un indice.

Que demander de plus au quart-arrière des Packers de Green Bay pour le dernier «Jeopardy!» de son séjour de 10 spectacles en tant qu’invité?

Rodgers, qui est un grand fan de Ben Stiller et l’a même remercié dans son discours du meilleur joueur de la NFL aux ESPY Awards 2017, a trouvé un moyen de mentionner la comédie de l’acteur de 2001 tout en parlant à la candidate Dakota Lupo d’être un mannequin de deuxième génération.

«Ma seule expérience avec cela est sur le film ‘Zoolander’ quand l’un des personnages a une vitrine autour de sa main, mais je vois que vos mains sont libres», a plaisanté Rodgers.

Lupo a expliqué que son père, qui est un magicien, a fait du modelage à la main dans des publicités et il est tombé dans le même travail.

« Certains penseraient que je suis l’Aaron Rodgers de la modélisation de la main », a déclaré Lupo.

Cela a fait rire Rodgers et s’est senti comme la réponse la plus spontanée à l’histoire de n’importe quel concurrent pendant son temps en tant qu’animateur.

Rodgers a clairement fait savoir qu’il adorerait être repêché en tant qu’hôte permanent du jeu télévisé qu’il aimait depuis qu’il était enfant, et il a parlé de l’expérience lorsqu’il a signé pour la dernière fois vendredi.

«Je tiens à vous remercier tous d’avoir regardé et à tout le monde ici à ‘Jeopardy!’ – l’équipe, les producteurs, les écrivains et les chercheurs, vraiment tout le personnel – merci », a déclaré Rodgers. «Vous m’avez fait me sentir si bienvenu. Cela a été une expérience surréaliste et très spéciale pour moi. Alors passez un excellent week-end et, selon les mots du grand Alex Trebek, si longtemps.

Il y a tout un jeu d’opinions sur la façon dont les hôtes invités ont fait jusqu’à présent, mais Rodgers a indéniablement fait ses devoirs (et plus encore) et s’est assoupli au fil des émissions.

Rodgers a partagé une vidéo sur Twitter vendredi soir avec plus de remerciements et a encouragé les gens à continuer à regarder «la meilleure émission à la télévision». Anderson Cooper est le suivant dans la rotation hôte, à partir de lundi.

« Péril! » égalé tous les gains des concurrents des deux semaines de Rodgers pour un don total de 236 725 $ à la North Valley Community Foundation dans sa ville natale de Chico, en Californie. Rodgers s’est associé à l’organisation à but non lucratif pour créer le fonds Aaron Rodgers Small-Business COVID-19 afin d’aider les petites entreprises de la région en difficulté à cause de la pandémie. Il a fait don d’un million de dollars de son propre argent pour lancer le projet.

L’Athletic a parlé à 11 des 80 entreprises qui ont reçu de l’argent de la première ronde de financement de ce que le soutien de Rodgers a signifié.

« Quelqu’un que j’ai soutenu pour toute sa carrière pour mon entreprise, je veux dire, que – désolé, je m’étrangle un peu – signifiait beaucoup, » Ben Murray, le propriétaire de la troisième génération d’A & J Party Center « Je ne pourrai jamais assez le remercier. Je vais vous en dire beaucoup. … Personne ici dans notre magasin n’oubliera jamais ce qu’il a fait pour nous. Je pense que plus de gens doivent se rendre compte que nos héros sportifs ne sont pas juste des gens qui font des choses sur le terrain. »

Contactez Kendra Meinert au 920-431-8347 ou kmeinert@greenbay.gannett.com. Suivez-la sur Twitter @KendraMeinert.