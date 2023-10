NFL : les 49ers dominent les Cowboys et Bill Belichick sous le feu des critiques. Tout ce que vous devez savoir sur les matchs du dimanche de la semaine 5

CNN

Il y a certaines semaines dans la NFL où il est difficile de cerner les principaux scénarios, mais il y en a d’autres où chaque match semble avoir de grandes leçons à retenir.

La semaine 5 a été l’une de ces semaines où tout le match de dimanche comportait des intrigues, des sujets de discussion ou des controverses.

La vue du rouge des 49ers de San Francisco et de l’argent des Cowboys de Dallas sur le même terrain évoque des souvenirs forts de l’apogée de l’une des rivalités les plus féroces de la NFL.

Les deux hommes se sont beaucoup battus au cours des années 1980 et 1990, à plusieurs reprises dans les dernières étapes des séries éliminatoires, le vainqueur remportant souvent le Super Bowl.

Après être restée en sommeil pendant un certain temps, la rivalité s’est renouvelée ces dernières années avec deux rencontres en séries éliminatoires ; les 49ers ont gagné les deux, éliminant les Cowboys des séries éliminatoires au cours des deux dernières saisons.

Lorsque les deux se sont rencontrés lors de Sunday Night Football, alors que tous deux connaissaient des débuts de saison prometteurs, une rencontre passionnante était attendue.

Cela n’a cependant pas été à la hauteur de l’annonce, les 49ers poursuivant leur début de saison invaincu grâce à une victoire éclatante 42-10 contre les Cowboys au Levi’s Stadium en Californie.

Le quart-arrière de deuxième année Brock Purdy a lancé quatre touchés – un tour du chapeau pour l’ailier rapproché George Kittle – tandis que Christian McCaffrey et Jordan Mason ont couru chacun pour un touché alors que les 49ers dominaient leurs adversaires du Texas.

Le touché de McCaffrey poursuit son excellente saison puisqu’il s’agissait de son 14e match consécutif avec un score, à égalité avec Emmitt Smith pour la quatrième plus longue séquence de l’histoire de la NFL. Il est derrière les porteurs de ballon du Temple de la renommée Lenny Moore, OJ Simpson et John Riggins, qui ont tous marqué lors de 15 matchs consécutifs.

La défense des 49ers a tourné la vis sur l’offensive des Cowboys en même temps, interceptant le quart-arrière de Dallas Dak Prescott à trois reprises – Oren Burks, Tashaun Gipson et Fred Warner repoussant chacun le joueur de 30 ans.

Pour les 49ers, la victoire a renforcé les qualifications de l’équipe pour le titre, tandis que ce fut une autre défaite frustrante pour les Cowboys, soulignant la forme de haut en bas de l’équipe.

Les Cowboys ont remporté des victoires dominantes, comme celle de la semaine dernière contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mais ont également subi des défaites préjudiciables face à des adversaires qu’ils étaient censés battre, comme face aux Cardinals de l’Arizona lors de la troisième semaine.

« Je ne l’ai pas vu venir », a déclaré Prescott par la suite, selon la NFL. « J’ai tout mis dedans et j’ai reçu un coup de poing dans la bouche.

« Appelé il y a quelques semaines pour faire preuve d’humilité contre l’Arizona. Mais c’est peut-être le jeu le plus humiliant auquel j’ai jamais participé.

La fin d’une époque en Nouvelle-Angleterre ?



Les New England Patriots ont connu une période de succès inégalé sous la direction de Bill Belichick.

Six titres du Super Bowl, un nombre record de victoires et un partenariat légendaire avec Tom Brady – son statut d’entraîneur-chef le plus important de l’organisation est consolidé.

Cependant, avec le départ de Brady et l’équipe en pleine mutation, Belichick a eu du mal à reproduire le niveau d’excellence dont il jouissait autrefois.

La saison 2023 a été jusqu’à présent inoubliable pour le joueur de 71 ans, la seule victoire des Patriots étant survenue contre des Jets de New York ravagés par les blessures.

La semaine dernière, il a subi la plus lourde défaite de sa carrière dans un score de 38-3 contre les Cowboys, qui l’a vu mettre au banc le quart-arrière Mac Jones à mi-chemin du match.

C’était une histoire similaire cette semaine également, avec une défaite 34-0 à domicile contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, un résultat qui a vu Jones sur le banc une fois de plus et les fans de la Nouvelle-Angleterre ont exprimé leur mécontentement en huant tout au long du match de dimanche.

Jones a lancé deux interceptions et a perdu un échappé alors que l’équipe a produit un total de 156 verges offensives, le plus bas de la saison, dans ce qui était la plus grande défaite à domicile que Belichick ait jamais subie en tant qu’entraîneur-chef.

Entre une mauvaise saison l’année dernière, des performances décevantes au début de cette campagne et des rapports de mécontentement émanant du Massachusetts, des questions ont commencé à se poser quant à savoir si le temps de Belichick avec les Patriots touchait à sa fin.

Cependant, il a insisté après la défaite contre les Saints sur le fait qu’il se concentrait sur la résolution des problèmes de l’équipe.

« De toute évidence, c’était une mauvaise performance aujourd’hui ici », a déclaré Belichick aux journalistes. selon la NFL. « Clairement et simplement, nous devons trouver un moyen de jouer et d’entraîner mieux que cela.

« Alors recommençons à zéro et revenons sur une meilleure piste que celle sur laquelle nous sommes actuellement. Un démarrage lent, puis je n’ai tout simplement pas pu, je n’ai jamais pu vraiment maîtriser le match.

Les Dolphins de Miami ont désormais une fiche de 4-1 après la victoire catégorique 31-16 de dimanche contre les Giants de New York, une victoire qui a permis à l’équipe de poursuivre son ouverture record en attaque.

Miami a totalisé 524 verges contre les Giants – avec le quart-arrière Tua Tagovailoa lançant pour 308 verges, Tyreek Hill en attrapant 181 et le porteur de ballon recrue De’Von Achane se précipitant pour 151 verges. L’entraîneur-chef de deuxième année, Mike McDaniel, a continué de montrer pourquoi il est considéré comme le jeune esprit offensif le plus créatif de la NFL.

Cela signifie que les Dolphins de 2023 ont établi un nouveau record de verges offensives pour une équipe au cours des cinq semaines de la saison de la NFL, auparavant détenu par les Rams de Saint-Louis de 2000.

Cette équipe des Rams a reçu le surnom de « le plus grand spectacle sur gazon » et les fans de Miami ont couronné l’équipe de cette année avec sa propre version floridienne de ce célèbre surnom : « le plus grand spectacle sur le surf ».

Selon NFL.com, Miami totalise 2 568 verges offensives cette saison, soit plus de 500 de plus que les Eagles, deuxièmes.

Ce n’était cependant pas une sortie parfaite pour les Dolphins, Tagovailoa lançant deux interceptions, dont une qui a été renvoyée pour un touché de 102 verges par Jason Pinnock des Giants.

Tagovailoa mène la NFL avec 1 614 verges par la passe et – selon NFL Research – est le premier joueur de l’histoire des Dolphins avec au moins 1 600 verges par la passe lors des cinq premiers matchs de la saison de l’équipe, battant le record de franchise de Dan Marino de 1 574, établi en 1994.

Lorsqu’on lui a présenté l’exploit offensif historique de son équipe après la victoire, McDaniel a eu une réponse simple : « Mission accomplie ».

« Nous avons eu tout le temps, toute l’intersaison, notre objectif était de sortir après cinq matchs », a-t-il déclaré. a déclaré aux journalistes avec un sourire. «Je veux dire, je pense que cela témoigne de ce dont le groupe est capable et vous êtes honoré d’être dans le même souffle pour une raison statistique.

« Mais quand les choses se passent bien, je pense que cela témoigne d’un travail acharné et délibéré de la part de beaucoup d’êtres humains, de joueurs, d’entraîneurs, de tout le monde. »

À l’extérieur contre à la maison

Jaguars de Jacksonville 25-20 Bills de Buffalo

Texans de Houston 19-21 Falcons d’Atlanta

Panthers de la Caroline 24-42 Lions de Détroit

Titans du Tennessee 16-23 Colts d’Indianapolis

Giants de New York 16-31 Dolphins de Miami

Saints de la Nouvelle-Orléans 34-0 Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Ravens de Baltimore 10-17 Steelers de Pittsburgh

Bengals de Cincinnati 34-20 Cardinaux de l’Arizona

Eagles de Philadelphie 23-14 Rams de Los Angeles

Jets de New York 31-21 Broncos de Denver

Chiefs de Kansas City 27-20 Vikings du Minnesota

Cowboys de Dallas 10-42 49ers de San Francisco