NFL : les 49ers de San Francisco échangent le quart-arrière Trey Lance aux Cowboys de Dallas contre un choix de quatrième ronde | Nouvelles de la NFL

Trey Lance a quitté les 49ers de San Francisco pour rejoindre les Cowboys de Dallas.

Les 49ers de San Francisco ont échangé le quart-arrière Trey Lance aux Cowboys de Dallas contre un choix de quatrième ronde moins de trois ans après avoir échangé trois choix de première ronde pour le repêcher au troisième rang du classement général.

Lance avait perdu la compétition contre Sam Darnold pour remplacer Brock Purdy à San Francisco plus tôt dans la semaine, préparant le terrain pour son départ vendredi quelques heures seulement avant que les Niners ne disputent leur finale d’exhibition contre les Chargers de Los Angeles.

« Quand nous lui avons dit qu’il serait le trio, s’il pouvait trouver une autre bonne opportunité, nous lui permettrait de le faire, et il l’a fait », a déclaré l’entraîneur Kyle Shanahan. « Nous pensons qu’il s’en portera mieux, et je pense que nous le ferons aussi. »

Cette décision constitue un retour en arrière remarquable après le gros investissement réalisé par les Niners dans l’espoir que Lance devienne un quarterback de franchise.

« Nous assumons l’entière responsabilité », a déclaré le directeur général John Lynch. « Cela nous appartient. Mais je pense que son histoire n’est pas encore écrite. J’ai beaucoup confiance en ce gamin. Je pense qu’avec son talent, son éthique de travail, il va se forger une belle carrière dans ce domaine. »

San Francisco a échangé trois choix de premier tour et un de troisième tour à Miami en 2021 pour passer du n°12 et repêcher Lance non testé troisième au classement général. Mais les 49ers coupent désormais les ponts avec un quart-arrière de 23 ans qui n’a obtenu que quatre départs dans la NFL.

Lance n’a commencé que 17 matchs dans l’État du Dakota du Nord au niveau FCS avant que les Niners ne le repêchent, et il n’a jamais eu beaucoup de chance d’acquérir l’expérience dont il avait besoin dans la NFL.

Il a obtenu le poste de titulaire la saison dernière, mais cela a duré moins de cinq quarts car il s’est cassé la cheville au début de la semaine 2 et a été mis à l’écart pour le reste de la saison.

« J’ai toujours l’impression d’avoir laissé tomber Trey », a déclaré Shanahan. « Je voulais qu’il vienne ici. Je crois en Trey. J’ai cru en lui avant de l’emmener, et j’en suis responsable. Je ne l’ai pas plongé dans le feu de la bataille tout de suite, mais j’ai pensé qu’il devait le faire. jouer. Nous avons donc essayé de trouver toutes les façons d’y parvenir.

Purdy, choisi avec le dernier choix au repêchage en 2022, est arrivé en fin de saison et a remporté ses sept premiers départs pour assumer le rôle de titulaire avant cette saison.

Sam Darnold (à gauche) sera le quart-arrière suppléant de Brock Purdy pour les 49ers cette saison

« Cela vous montre en quelque sorte quand vous êtes dans la NFL, les positions et à quoi tout ressemble et le tableau de profondeur, tout peut changer du jour au lendemain », a déclaré Purdy. « C’est sauvage, une sorte de truc de ‘Bienvenue dans la NFL’. »

San Francisco a signé Darnold en agence libre après s’être enflammé avec les Jets et la Caroline après avoir également été repêché troisième au classement général en 2018 par New York. Darnold a fini par en faire assez lors des entraînements et des deux premiers matchs préparatoires pour battre Lance.

Avec Purdy prêt à obtenir presque tout le temps d’entraînement une fois la saison commencée et Darnold chargé de diriger l’équipe de scouts, les Niners ne croyaient pas que Lance pourrait obtenir le temps de jeu dont il avait besoin pour s’améliorer.

« Il n’y a tout simplement pas beaucoup d’opportunités de s’améliorer », a déclaré Lynch. « C’est ce qu’il doit faire. Il doit jouer pour s’améliorer. Je pense que ce sera son opportunité de jouer, idéalement des matchs, mais en dirigeant une équipe de scouts. Nous n’allions pas avoir ça. »

Les quatre départs de Lance sont les moins nombreux pour un quart-arrière inscrit dans le top cinq du repêchage à l’ère du repêchage commun pour l’équipe avec laquelle il a fait ses débuts. Jack Thompson avait le plus bas précédent après avoir débuté cinq matchs pour Cincinnati après avoir été classé troisième au classement général en 1979.

Les Cowboys jettent maintenant un œil à Lance, à qui on doit 940 000 $ cette année et qui a la garantie de 5,3 millions de dollars la saison prochaine au cours de la dernière année de son contrat de recrue.