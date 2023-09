NFL Le dernier mot : les Dolphins de Miami dans la conversation sur le Super Bowl, l’arc Lambeau de Jordan Love et Jonathan Gannon étourdissent les Cowboys de Dallas | Nouvelles de la NFL

Les Dolphins de Miami ont anéanti les Broncos de Denver lors d’une journée marquante pour la franchise

On ne sait jamais vraiment ce que l’on va avoir dimanche dans la NFL et c’était certainement le cas lors de la troisième semaine – il y avait un peu de tout…

Performance record des Dolphins de Miami, victoire surprise des Cardinals de l’Arizona, nous avons vu un fan des Jets de New York perdre ses dents au milieu d’une diatribe contre sa propre équipe, puis Taylor Swift encourager les Chiefs de Kansas City.

1) La journée historique de Miami

C’est juste une performance historique, je n’aurais jamais cru voir le jour où une équipe marquerait 70 points et gagnerait 726 yards offensifs. Miami l’a fait lors d’une victoire 70-20 contre les Broncos de Denver, c’était une victoire qui était avant tout une question de vitesse. La vitesse permet aux entraîneurs de paraître plus intelligents, elle permet aux défenses de paraître pires qu’elles ne le sont en réalité, et les Dolphins avaient de la vitesse partout.

Les cinq meilleurs porteurs de ballon en termes de MPH atteint cette année dans la NFL sont tous les Dolphins de Miami ; Tyreek Hill, Raheem Mostert et De’Von Achane ont tous été remarquables contre les Broncos. Ils doivent rester en bonne santé, mais s’ils parviennent à garder ces stars debout et, surtout, le quart-arrière Tua Tagovailoa, alors les Dolphins participeront à la conversation du Super Bowl.

2) L’avenir radieux de Stroud à Houston

Je pensais que CJ Stroud était encore une fois excellent en aidant Houston à remporter sa première victoire de la saison contre Jacksonville, 37-17. Stroud a désormais totalisé 906 verges, ce qui est le troisième total pour une recrue lors de ses trois premiers matchs, et a également réalisé 121 passes consécutives sans choix. Il y avait des doutes autour de Stroud lors du week-end de draft, mais je pense qu’il répond à ces questions. Il a prouvé qu’il méritait ce deuxième choix au classement général et je pense que l’avenir de Houston s’annonce meilleur au cours de la prochaine décennie avec Stroud à la barre.

3) L’arc Lambeau d’Amour

Ce n’était pas génial de la part de Jordan Love en première mi-temps contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, et il y avait probablement beaucoup de pression. C’était un match d’ouverture à domicile, c’est l’équipe de Brett Favre, l’équipe d’Aaron Rodgers depuis 30 ans et maintenant c’est Jordan Love qui occupe le devant de la scène et perd 17 points. Il y a une exubérance juvénile chez les Packers maintenant et je pense que nous l’avons vu avec Jordan Amour.

Il a couru pour un touché, a lancé un bon deux points et le touché gagnant a été parfaitement délivré à Romeo Doubs, il y a donc quelque chose pour les Packers. Il y a une luminosité dans leur jeu.

Ils ne pouvaient pas, n’est-ce pas ? Ils ne pouvaient pas passer de Favre à Rodgers en passant par un autre grand quart-arrière ; seul le temps nous le dira.

4) Frustration au Minnesota

Rendons d’abord un peu de crédit aux Chargers pour avoir trouvé un moyen de gagner ce match, mais les Vikings du Minnesota doivent frustrer leurs fans. Ils ont désormais une fiche de 0-3 dans les matchs à un score après avoir été 11-0 dans de tels matchs l’année dernière. Ils se tirent une balle dans le pied : mauvais fondamentaux, sécurité du ballon, réussite de simples réceptions.

Lors du dernier entraînement, lorsqu’ils ont laissé 24 secondes s’écouler avant de reprendre le ballon, je pense que cela a été un facteur dans la décision de Kirk Cousins ​​de précipiter sa passe dans la zone des buts qui a été interceptée.

C’était une équipe décente l’année dernière qui a trouvé le moyen de gagner ; pour le moment, ils ressemblent à une mauvaise équipe qui trouve le moyen de perdre. Un rappel que les marges dans la NFL sont effectivement bonnes.

5) La puissance de feu des Niners

Je veux revenir à jeudi de la troisième semaine, lorsque les 49ers de San Francisco ont remporté une victoire de 30-12 contre les Giants de New York. Il s’agissait de leur 13e victoire consécutive en saison régulière. Brock Purdy a encore été très bon et Christian McCaffrey arrive toujours au premier plan. Il a maintenant marqué un touché lors de 12 matchs consécutifs de saison régulière pour les Niners, égalant ainsi un record établi par le grand Jerry Rice.

L’étendue de leur talent est incroyable : c’était Brandon Aiyuk qui était leur principal receveur lors de la première semaine ; Deebo Samuel a ouvert la voie au cours de la deuxième semaine ; lors de la troisième semaine contre les Giants, c’était George Kittle. Je ne sais pas exactement qui vous allez arrêter sur l’offensive de San Francisco, et c’est pourquoi ils continuent d’en mettre 30 au tableau à chaque fois qu’ils entrent sur le terrain.

Joueur de la semaine – De’Von Achane, RB, Miami Dolphins

Il est difficile de s’éloigner des Dolphins de Miami compte tenu de cette performance historique, alors je vais opter pour De’Von Achane.

Il a réalisé 18 courses, 203 verges, 11,3 verges par course, deux touchés et quatre attrapés pour deux autres touchés.

C’est juste une fête de rookie. Faites équipe avec Raheem Mostert et Tyreek Hill et les Dolphins présenteront un problème semblable à celui des 49ers : qui arrêterez-vous à Miami ?

Jeu de la semaine – La pelle de Tua passe

Je reviens aux Dolphins pour le jeu de la semaine, et il y a eu en fait deux passes, des passes sans regard de Tua Tagovailoa, des passes de la main droite pour le quart-arrière gaucher. Petites pelles à De’Von Achane qui ont abouti à des touchdowns.

Mike McDaniel se révèle inarrêtable en ce moment, il était certainement heureux d’envoyer un message aux propriétaires de Miami selon lequel ils avaient finalement eu raison de l’accompagner et non de Sean Payton.

Ces jeux ont été créés et seuls Patrick Mahomes et Kirk Cousins ​​​​ont réussi plus de passes de touché pour droitiers que Tua Tagovailoa au cours de la troisième semaine – pas mal pour un quart-arrière gaucher.

Entraîneur de la semaine – Jonathan Gannon, Cardinals de l’Arizona

Je pense qu’il a surpris quelques personnes. Les Cardinals ont été très compétitifs au cours des deux premières semaines de la saison, étant donné que les gens pensaient qu’ils pourraient tanker et essayer d’obtenir le premier choix au repêchage l’année prochaine. Ils étaient très compétitifs, mais on s’attendait à ce que cela devienne difficile contre les Cowboys de Dallas. Que font-ils? Allez battre les Cowboys 28-16.

Ils se sont précipités pour 222 verges et deux touchés, et ils le font également avec Josh Dobbs au poste de quart-arrière, donc il y a certainement quelque chose pour Jonathan Gannon. Cela montre simplement que nous devons laisser ces matchs se dérouler avant de nous précipiter pour juger les équipes, les joueurs et les entraîneurs.

Sur mon radar… Sean Payton

Sur mon radar se trouve Sean Payton des Broncos de Denver. Le masque n’a pas mis longtemps à glisser. Il était de plus en plus agressif avec les médias, refusant de répondre aux questions après la défaite 70-20 de dimanche contre les Dolphins et il a une fiche de 0-3. Russell Wilson joue un peu mieux mais ne produit pas de victoires.

Vous n’abandonnez pas 70 points et plus de 700 verges en attaque sans abandonner un match, donc Sean Payton doit aborder ce problème dans son propre vestiaire, même s’il ne veut pas en parler avec les médias.

C’était du karma. C’est un entraîneur qui a critiqué Nathaniel Hackett pour avoir effectué l’un des pires travaux d’entraîneur de l’histoire de la NFL. Eh bien, Sean Payton vient de servir quelque chose d’historique et pour toutes les mauvaises raisons. Il est sur mon radar, Russell Wilson est sur mon radar, les Broncos sans victoire sont sur mon radar.

