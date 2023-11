NFL Hokies : aperçu de la semaine 10

Alors que la semaine 9 de la saison de la NFL se termine et que l’enthousiasme monte pour une semaine 10 mouvementée, tous les regards sont à nouveau tournés vers les anciens joueurs de Virginia Tech qui font leur marque au niveau professionnel. Le talent Hokie continue de briller cette saison, perpétuant l’héritage de ses jours à Blacksburg.

Qu'y a-t-il de prévu pour la semaine 10 ?

Performances notables de la semaine 9

G Wyatt Teller

Après la victoire de Cleveland contre l’Arizona, les notes du joueur de ligne offensive Wyatt Teller Pro Football Focus (PFF) ont considérablement augmenté. La note de blocage de passe de Teller a augmenté de 33 points, atteignant un sommet de la saison de 88,4, et sa note offensive globale a également atteint un sommet de la saison de 78,8.

TE Logan Thomas

Lors de la victoire contre la Nouvelle-Angleterre, l’ailier rapproché du Washington Commander, Logan Thomas, a réalisé une autre solide performance. Thomas a démontré ses compétences en effectuant des attrapés constants, saisissant quatre des six cibles pour un total de 31 verges, dont une réception de 11 verges.

Kendall Fuller

Le demi de coin Kendall Fuller a enregistré six plaqués pour la défense des Commanders contre les Patriots, dont cinq en solo et un plaqué assisté. Il s’agit de son deuxième plus grand nombre de tacles en solo de la saison.

LB Amare Barno

Le secondeur Amare Barno a réalisé une solide performance lors du match de la Caroline contre Indianapolis. Barno a contribué quatre plaqués au total, enregistrant deux plaqués en solo et deux plaqués assistés. Le secondeur a également eu un impact notable en enregistrant un plaquage pour perte.

S Chamarri Conner

Lors du troisième match seulement de la série NFL International, les Chiefs de Kansas City sont sortis victorieux contre les Dolphins de Miami à Francfort, en Allemagne. Débutant Chamarri Conner a emmené ses talents à l’étranger et a enregistré deux plaqués et un plaquage pour perte.

Match de la semaine 10

Jeudi 9 novembre

Caroline à Chicago 20 h 15 HE – Fox

Pour le premier match de la semaine 10, les anciens Hokies devraient s’affronter dans un affrontement prometteur. Les Panthers de la Caroline comptent deux anciens Hokies dans leur équipe, dont le secondeur Amare Barno et le porteur de ballon Raheem Blackshear, qui devrait jouer après une rééducation suite à une blessure tenace. Pendant ce temps, les Bears de Chicago comptent cinq anciens Hokies, dont Jeff King, qui est codirecteur du personnel des joueurs, et le demi de coin Greg Stroman, connu pour ses performances défensives significatives cette saison.