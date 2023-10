NFL et membres du Congrès alarmés par des incidents de drones au-dessus de stades bondés

Cathy Lanier, chef de la sécurité de la NFL, a déclaré à NBC News que depuis 2018, lorsque le FBI et le DHS ont obtenu l’autorisation d’atténuer les drones, il y a eu 121 000 demandes pour qu’ils envoient des équipes dans des stades et d’autres lieux. «Ils ont pu en approuver 77», a-t-elle déclaré.

Et même cette autorité limitée de « retrait » est ténue : elle devrait expirer le 17 novembre, date à laquelle le projet de loi de dépenses actuel du Congrès expirera. Peters et d’autres législateurssoutenu par une coalition de ligues sportives, dont la NFL, la NCAA, la MLB et la NASCAR, milite en faveur d’une législation qui donnerait aux forces de l’ordre nationales et locales le pouvoir d’abattre les drones malveillants.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a approuvé ce concept : en disant en 2022, le FBI a enquêté sur plusieurs cas de personnes tentant de militariser de petits drones.

Lanier a déclaré que la loi fédérale interdit déjà aux drones de survoler les grands événements sportifs. Mais il n’existe souvent aucun moyen d’empêcher que cela se produise.

« Ils pénètrent dans cet espace aérien restreint, ils violent la loi », a-t-elle déclaré. « Tout ce que nous demandons, c’est la capacité de prendre le contrôle de ce drone et de le déplacer hors de notre espace aérien. »

Lanier a déclaré qu’il y avait eu environ 2 500 incursions de drones au-dessus des stades de la NFL la saison dernière, contre 1 300 l’année précédente. L’année dernière, un match entre les Seahawks de Seattle et les Falcons d’Atlanta a eu lieu interrompu pendant 10 minutes lorsqu’un drone a survolé Lumen Field à Seattle. En 2018, un homme a modifié un drone pour larguer des tracts lors des matchs de la NFL à Santa Clara et Oakland, tous deux en Californie.

« Cela aurait pu être n’importe quoi », a-t-elle déclaré. « Pour moi, cela ressemble à un grand trou dans notre clôture. »

Un drone au-dessus d’un stade pourrait provoquer le chaos même s’il n’était pas équipé d’explosifs, estiment les experts. Si les spectateurs pensaient qu’il s’agissait d’une menace, une ruée paniquée vers les sorties pourrait coûter des vies.

« Nous avons 70 000 personnes dans ces stades et arènes », a déclaré Lanier. « Si vous introduisez la panique dans ce scénario, cela devient alors beaucoup plus difficile à gérer. Et puis il y a des gens qui peuvent être blessés. Nous ne voulons donc pas que quiconque introduise quoi que ce soit qui puisse provoquer la panique dans le stade.»

En 2017, un drone écrasé à quelques centimètres d’un spectateur lors d’un match MLB entre les Diamondbacks de l’Arizona et les Padres de San Diego au Petco Park de San Diego.

Lanier, qui a été chef de la police de Washington, DC, de 2007 à 2016, s’est exprimé lors d’une interview à FedExField, le stade des Washington Commanders à Landover, dans le Maryland, quelques heures avant le match. Toute personne tentant d’accéder au stade devait passer par un poste de contrôle des véhicules de police, puis passer par des détecteurs de métaux avant d’entrer dans le bâtiment. Mais aucune mesure de sécurité de ce type ne protégeait l’espace aérien.

« Je pense que l’appel le plus proche que nous ayons eu depuis que je suis ici, c’est au Super Bowl à Atlanta (en 2019) », a-t-elle déclaré.

Juste avant que six F-16 de l’Air Force n’effectuent un survol avant le match, une équipe du FBI a repéré un drone. Nous n’avons pas eu le temps de le démonter.

« Heureusement, l’équipe du FBI a pu communiquer avec l’équipe de survol et l’équipe de survol a élevé son altitude pour s’assurer qu’il n’y avait aucune possibilité de collision. »

Il ne s’agit pas seulement des stades : le DHS a déclaré au Congrès en juillet 2022 qu’il y avait eu près de 2 000 observations de drones à proximité des aéroports américains depuis 2021, « y compris des incursions dans les principaux aéroports presque tous les jours ».

Et Peters a déclaré que les cartels de la drogue mexicains utilisent de plus en plus des drones pour transporter des drogues illégales à travers la frontière.

« Un mur n’empêche pas un drone de survoler avec des stupéfiants », a-t-il déclaré.

« Nous devons cesser de jeter des coups de pied sur la route », a déclaré Lanier. « La politique ne suit pas le rythme de la technologie, et c’est un problème. »