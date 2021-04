NFL Draft: Kings of Leon bombe, Mac Jones a des fans hystériques – et Trevor Lawrence ne surprend personne

La soirée a débuté avec le rock indépendant vieillissant jouant un set mal reçu qui comprenait les chansons ‘Echoing’, ‘Stormy Weather’ et ‘The Bandit’ de leur nouvel album ‘When You See Yourself’, qui sortira en NFT. .

Les fans se sont plaints que le groupe de Memphis, qui a connu un grand succès dans les années 2000, était « dépassé » et avait ruiné le courant d’air avant même d’avoir eu la chance de décoller.

«On ne peut pas dire qu’un événement commence à 20 h et que Kings of Leon soit toujours sur scène à 20 h 10», a commenté un détracteur.

À leur grande consternation, le mini-concert a retardé le premier choix de près de 20 minutes.

Tout le monde a écouté le repêchage pour regarder Kings of Leon. – Peter King (@peter_king) 30 avril 2021

rois de leon au repêchage de la nfl ??? pic.twitter.com/JaqqOFSHBd – 𝙰𝚟𝚊 ʕ ﹒︣ ᴥ ﹒︣ ʔ (@avatarrant) 29 avril 2021

on ne peut pas dire qu’un événement commence à 20h et que les rois de leon soient encore sur scène à 20h10 – tryler (@tylerlauletta) 30 avril 2021

Vous savez que votre cerveau est brisé lorsque les Kings of Leon entrent sur scène lors du repêchage de la NFL et tout ce que vous pouvez voir est pic.twitter.com/Vu7ZqAnjl8 – ANTIFAldo (@ANTIFAldo) 29 avril 2021

À la surprise de personne, cependant, qui a vu les Jaguars de Jacksonville, qui ont terminé la saison dernière 1-15, choisir Trevor Lawrence au premier rang.

Considéré comme l’une des meilleures perspectives de football au lycée de tous les temps, le joueur de 21 ans qui a conduit son collège Clemson à la finale du championnat national 2020 et du Sugar Bowl 2021 est considéré comme une superstar en devenir, plus le plus -prêt des quarts qui ont été rédigés pour les demandes de la NFL.

LETS GOOOOO !!!!!!! Tellement excité d’être à Jacksonville. Le meilleur est à venir. #DUUUVAL Allons travailler. pic.twitter.com/jMSrFbiyiH – Trevor Lawrence (@Trevorlawrencee) 30 avril 2021

L’édition 2021 de l’événement qui attribue des talents universitaires à des équipes professionnelles a vu les QB prendre les trois premiers choix pour la première fois depuis 1999, Zach Wilson se dirigeant vers les Jets de New York et Trey Lance rejoignant les 49ers de San Francisco ailleurs.

Pourtant, le lanceur le plus viral de la soirée était Mac Jones – et pas seulement parce que c’était la première fois que l’entraîneur des New England Patriots, Bill Belicick, rédigeait un quart-arrière au premier tour.

Les fans de Pats après que Bill Belichick ait repêché le QB Mac Jones au premier tour … 🤯 #NFLDraftpic.twitter.com/PSUt0pCKM0 – Sports Illustrés (@SInow) 30 avril 2021

« Avec le 15e choix en 2021 #NFLDraft, les 6X champions du monde des New England Patriots sélectionnent @ MacJones_10. « 📺: #PatsDraft sur NFLN / ESPN / ABC pic.twitter.com/juGmJ893Uj – Patriots de la Nouvelle-Angleterre (@Patriots) 30 avril 2021

Se rendant sur scène pour être accueilli par un commissaire de la NFL vacciné Roger Goodell, la star de l’Alabama Crimson Tide a plissé les téléspectateurs avec une jambe de force qui était comparée à « un administrateur de lycée qui a besoin de rompre une bagarre à la cafétéria ».

D’autres ont remarqué qu’il a fait un « dans un restaurant conduit à la promenade de la salle de bain », ou il semblait qu’il était sur le point de « dire à quelqu’un ».

« Le type de corps de Mac Jones est ‘tante’, » il a également été souligné.

« Je l’aime. Il est parfait, » il a été dit.

Et pour remplir les crampons de GOAT Tom Brady, il devra être irréprochable.

Mac Jones marche comme un administrateur de lycée qui a besoin de rompre une bagarre à la cafétéria pic.twitter.com/03f7OkBnjm – Pete Hailey (@PeteHaileyNBCS) 30 avril 2021

Mac Jones avait ça, dans un restaurant se dirigeant vers la promenade de la salle de bain. #NFLDraftpic.twitter.com/th2hQalh2v – Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) 30 avril 2021

Mac Jones a traversé le tunnel comme s’il allait le dire à quelqu’un 😂 – Torrey Smith (@TorreySmithWR) 30 avril 2021

Le prix officieux du récit le plus réconfortant de la nuit a été décerné à Kwity Paye.

Né dans un camp de réfugiés en Guinée pendant la guerre civile au Libéria, l’ancien défenseur du Michigan s’est enfui dans le Rhode Island avec sa mère alors qu’il n’avait que six mois.

Arraché par les Colts d’Indianapolis en tant que choix 21, il a dit à sa mère rayonnante Agnes, qui a travaillé trois emplois pour financer ses études universitaires, qu’elle avait maintenant « pris sa retraite » du travail, dans ce qui a été surnommé un « moment incroyable ».

Les nouveaux Colts passent le rusher Kwity Paye en disant à sa mère qu’elle a fini de travailler et qu’elle prendra sa retraite est un moment incroyable 🙌 pic.twitter.com/Bti1MHWBmn – Champ Yates (@FieldYates) 30 avril 2021

« Pour ma famille, elle a fini de travailler, » déclara-t-il, alors qu’Agnès dansait avec le clan Paye en applaudissant et en dansant de joie. «Elle est à la retraite.

«Une fois qu’il a été annoncé que j’avais été choisi, je me suis retourné et j’ai vu ma famille là-bas. C’était un moment réconfortant», a-t-il ajouté. Paye a ensuite expliqué le moment lors d’une conférence de presse.

« C’est à ce moment-là que j’ai commencé à me souvenir de toutes les longues nuits et de tout le travail que j’ai fait au fil des ans. »

«Je fais tout cela pour elle, pour qu’un jour, elle n’ait plus jamais à lever le petit doigt.» À travers la douleur, la lutte et le sacrifice, @OfficialKwity ’17 tient sa promesse. Il a été rédigé dans le @NFL en tant que membre de la @Colts! pic.twitter.com/jDfGTmpwG3 – École secondaire Bishop Hendricken (@HendrickenHawks) 30 avril 2021

« C’est un rêve. Je voulais que mon fils réussisse de cette façon », sa mère Agnès a avoué au Providence Journal.

«En tant que petite fille, me séparant de ma famille à un jeune âge, Dieu m’a donné l’opportunité de me risquer pour mes propres enfants afin que je puisse les voir arriver à ce point. Je suis très, très heureux». elle a jailli.

« Je suis débordé. Je suis tellement heureux pour lui, » Agnès continua. « Je sais que Dieu l’a mis entre les mains des bonnes personnes pour que cela se produise pour lui. »

Kwity Paye (@OfficialKwity) m’a dit plus tôt dans la journée que Chadwick Boseman était le premier super-héros noir signifiait le monde pour lui, donc son projet de combinaison reflétait cela. Le costume a été fabriqué par l’ancien joueur des Packers Adonis Jennings pic.twitter.com/tqZ7qLfnio – Tyler R. Tynes (@TylerRickyTynes) 29 avril 2021

Interrogé sur ses réflexions par le même journal régional, Buddy Croft, le père de l’entraîneur Keith de l’école secondaire Bishop Hendricken de Paye, a déclaré: « Si les meilleurs écrivains hollywoodiens s’assoyaient tous et essayaient d’écrire ce scénario, ils ne pourraient pas écrire un scénario mieux que ce qui s’est passé ce soir. »

« C’est juste un jeune homme merveilleux et il le mérite, » Croft a conclu sur le joueur le plus repêché de l’Ocean State à l’époque du Super Bowl.