NFL Draft 2021: Trevor Lawrence sélectionné par les Jaguars de Jacksonville alors que les quarts font les manchettes | Nouvelles de la NFL

Trevor Lawrence jouera à Jacksonville après avoir été sélectionné en premier par les Jaguars lors du repêchage de la NFL 2021. (Logan Bowles / NFL via AP)

Comme prévu, les Jaguars de Jacksonville ont fait de Trevor Lawrence le premier choix général du repêchage de la NFL 2021, qui a vu des quarts sélectionnés avec les trois premiers choix pour la première fois depuis 1999.

Sur les rives du lac Érié à Cleveland, et coincés entre le stade Browns et le Rock & Roll Hall of Fame, ce sont les Chicago Bears et les New England Patriots qui ont fait les surprenants mouvements de quart-arrière, mais seulement après que Jacksonville a officialisé leur sélection de Lawrence.

Les Jaguars possédaient le premier choix général pour la première fois de l’histoire de la franchise et, bien que Lawrence soit le choix n ° 1 du consensus, ils ont mis presque toutes les 10 minutes allouées pour rendre leur carte avant que le commissaire de la NFL, Roger Goodell, annonce ce que tout le monde avait prévu.

Lawrence fera équipe avec le nouvel entraîneur-chef Urban Meyer alors que les Jags visent à changer les choses après le record de 1-15 de la saison dernière et il est rejoint à Jacksonville par son coéquipier de Clemson, Travis Etienne, qui était le deuxième choix de première ronde de la franchise à 25 ans.

« Je ne pourrais pas être plus excité; je pense que c’est un bon ajustement, nous n’en sommes même pas encore là, et nous ressentons définitivement l’amour et le soutien », a-t-il déclaré.

« Vraiment excité d’apporter de l’énergie à la ville et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour nous ramener là où nous voulons être. Ce sera une année vraiment amusante et sachez qu’une fois que j’y serai, toute ma concentration, toute mon attention est de faire de nous le meilleur que nous pouvons. «

«Tous les premiers choix du classement général ne sont pas les mêmes, si vous êtes les Jaguars, vous êtes reconnaissant de choisir le numéro un parce que des gars comme Trevor Lawrence, ils ne viennent pas très souvent. « Je pense que les Jaguars sont positionnés avec quelqu’un comme Trevor Lawrence, avec ses capacités, la force du bras, le toucher, la précision et la capacité de jeu et le fait qu’il est un gagnant pour réussir une course assez rapidement, » Daniel Jeremiah, analyste du repêchage du réseau NFL

Plus tôt cette intersaison, les Jets ont échangé Sam Darnold aux Panthers, trois ans plus tard après l’avoir repêché troisième au classement général, et un choix plus haut dans le repêchage, ils ont fait BYU’S Zach Wilson le deuxième QB hors du plateau.

C’est la première fois dans l’histoire du repêchage qu’une équipe prend des quarts dans les trois premiers à trois ans d’intervalle, et Wilson a promis de faire sa marque pour une franchise affamée de succès.

Zach Wilson s’habitue à ses nouvelles couleurs après avoir été sélectionné par les Jets de New York (AP Photo / Tony Dejak)

« Je vais donner tout ce que j’ai, j’ai travaillé aussi dur que possible pour ce moment », a déclaré Wilson qui était à Cleveland.

« Nous allons être une équipe spéciale, nous allons pour un Super Bowl. Tout comme chaque situation qui se présente dans ma vie, je vais lui donner tout ce que j’ai. »

NFL Draft 2021 – Qui est allé où (choix 1-5) (1) Jaguars de Jacksonville Trevor Lawrence, QB, Clemson (2) Jets de New York Zach Wilson, QB, BYU (3) 49ers de San Francisco Trey Lance, QB, État du Dakota du Nord (4) Falcons d’Atlanta Kyle Pitts, TE, Floride (5) Bengals de Cincinnati Ja’Marr Chase, WR, LSU

Avec les deux premiers choix suivant la plupart des projections, l’intrigue a commencé lorsque San Francisco était au compteur avec le troisième choix et après avoir assommé le monde de la NFL avec leur échange de 12 à 3 il y a un mois, ils ont finalement donné une réponse à tout le monde.

John Lynch et Kyle Shanahan avaient été invités à sélectionner Mac Jones, mais ont opté pour le quart-arrière inexpérimenté mais extrêmement talentueux et athlétique de l’État du Dakota du Nord. Trey Lance pour faire du repêchage 2021 le premier en plus de 20 ans que les quarts ont été sélectionnés avec les trois premiers choix.

Tim Couch (Cleveland), Donovan McNabb (Philadelphie) et Akiki Smith (Cincinnati) ont été sélectionnés avec les trois premiers choix en 1999.

Atlanta a fait un bout serré de la Floride Kyle Pitts le premier non-QB à quitter le plateau et avec la quatrième sélection, le joueur le plus élevé jamais repêché de son groupe de position, avant Ja’Marr Chase est devenu le premier receveur large sélectionné lorsque Cincinnati l’a réuni avec son ancien quart-arrière du LSU Joe Burrow.

Miami a ajouté le récepteur large de l’Alabama Jaylen Waddle avec la sixième sélection avant que Detroit n’opte pour le tacle offensif de l’Oregon Penei Sewell pour établir un record pour la première fois, sept joueurs d’un côté du ballon ont été sélectionnés avec les sept premiers choix.

Cornerback Jaycee Horn (Caroline) et Patrick Surtain II (Denver) a mis fin à la série de joueurs offensifs avant que le premier échange de la nuit ne voit Philadelphie abandonner un choix de troisième tour pour échanger avec Dallas, son rival de NFC East et prendre le receveur large DeVonta Smith, vainqueur du Heisman Trophy de l’Alabama, avec une sélection qui complète le sommet. dix.

NFL Draft 2021 – Qui est allé où (choix 6-15) (6) Dauphins de Miami Jaylen Waddle, WR, Alabama (7) Lions de Détroit Penei Sewell, OT, Oregon (8) Panthères de la Caroline Jaycee Horn, Caroline du Sud, CB (9) Broncos de Denver Patrick Surtain II, Alabama, CB (10) Eagles de Philadelphie (de Dallas) DeVonta Smith, Alabama, WR (11) Ours de Chicago (des Giants de New York) Justin Fields, État de l’Ohio, QB (12) Cowboys de Dallas (de Philadelphie) Micah Parsons, État de Penn, LB (13) Chargeurs Los Angeles Rashawn Slatar, Northwestern, OT (14) New York Jets (du Minnesota) Alijah Vera-Tucker, USC, G (15) Patriots de la Nouvelle-Angleterre Mac Jones, Alabama, QB

Les ours et les patriotes font leur mouvement de quart-arrière

En route vers le brouillon Justin Fields et Mac Jones étaient attendus les deux autres quarts au premier tour, et malgré leur chute, ils se sont tous les deux retrouvés dans des foyers dignes de nouvelles.

Les Fields de l’Ohio State ont été sélectionnés 11e par les Bears de Chicago, qui ont échangé contre la 20e sélection globale et ont abandonné leur choix de première ronde en 2022 dans le cadre de l’accord avec les Giants de New York. Fields va maintenant rivaliser avec Andy Dalton qui est arrivé à Soldier Field en agence libre et a été immédiatement étiqueté QB1 – il pourrait maintenant avoir une bataille entre les mains.

Mac Jones a été le 15e choix des Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors du premier tour de jeudi (AP Photo / Tony Dejak)

Le mouvement le plus fascinant pourrait bien avoir été la sélection de Jones par la Nouvelle-Angleterre avec le 15e choix au total. Les Patriots n’ont pas sélectionné de quart-arrière au premier tour depuis que Drew Bledsoe a été pris au premier rang du classement général en 1993 et ​​ils avaient été invités à échanger potentiellement pour l’un des espoirs de cette année.

Au lieu de cela, Bill Belichick s’est assis et a attendu pendant que Jones, qui a remporté un championnat national avec l’Alabama cette année, est tombé sur ses genoux pour accompagner Cam Newton et Jarret Stidham dans la salle des quarts à Foxborough, au grand plaisir du joueur de 22 ans.

« C’est ce que je voulais depuis le début et j’ai hâte de jouer pour la plus grande franchise de l’histoire de la NFL », a déclaré Jones sur scène à Cleveland.

« J’ai joué avec des entraîneurs légendaires et maintenant j’ai hâte de jouer pour Bill Belichick. »

Repêchage de la NFL 2021 – Top 5 des choix

(1) Jaguars de Jacksonville

Trevor Lawrence, Clemson, QB

Pas de désordre de Jacksonville qui a perdu peu de temps pour confirmer ce que tout le monde attendait. Mesurant 6 pieds 6 pouces et pesant 220 lb, le joueur de 21 ans cite Peyton Manning et Drew Brees comme source d’inspiration – les Jaguars seront ravis s’il livre quelque chose de proche des deux appelants légendaires.

6:37 Les jours 2 et 3 du repêchage offrent souvent des moments divertissants, découvrez Pat McAfee, David Akers et Drew Pearson, sans que personne ne sache où se situent leurs allégeances. Les jours 2 et 3 du repêchage offrent souvent des moments divertissants, découvrez Pat McAfee, David Akers et Drew Pearson, sans que personne ne sache où se situent leurs allégeances.

(2) Jets de New York

Zach Wilson, BYU, QB

Trois ans après avoir choisi Sam Darnold comme quart-arrière du futur dans la Big Apple, les Jets recommencent et font de Wilson, 21 ans, le dernier joueur à tenter de renverser la franchise.

(3) San Francisco 49ers (depuis Miami)

Trey Lance, État du Dakota du Nord, QB

Trey Lance a fait preuve de talents de meneur de jeu spectaculaires et s’associera avec le gourou offensif Kyle Shanahan à San Francisco (AP Photo / Bruce Kluckhohn)

Entré comme l’un des plus grands mystères du repêchage, mais un mystère avec un énorme avantage pour les 49ers et l’attaque de Kyle Shanahan. Malgré seulement 17 départs au total dans l’État du Dakota du Nord, Lance a présenté un athlétisme phénoménal, des passes de précision et une capacité de jeu naturelle, notamment avec une marge de croissance.

(4) Falcons d’Atlanta

Kyle Pitts, Floride, TE

Kyle Pitts jouera son football dans la NFL à Atlanta après que les Falcons aient opté contre un quart-arrière pour remporter la partie serrée du jeu (Image: Phelan M. Ebenhack via AP)

La licorne, le cauchemar de l’inadéquation, le meilleur joueur du Draft? Kyle Pitts caractérise le côté serré moderne en ce qui concerne ce package hybride qu’il propose. Crée une séparation avec une facilité de receveur, a la taille et la puissance brute pour être une menace dominante de zone verticale et rouge, offre de grandes compétences en mains et en balle, fonctionne bien à l’extérieur, sur le dessus et en dessous.

(5) Bengals de Cincinnati

Ja’Marr Chase, LSU, WR

Parmi ceux qui ont choisi de ne pas participer à la saison 2020 en raison du COVID-19, mais qui ont sans doute présenté tout ce que vous auriez besoin de savoir sur lui lors d’une saison 2020 exceptionnelle, gagnante du championnat national, au cours de laquelle il a réalisé 84 attrapés pour 1780 verges et 20 touchés. Il fera tout cela et rejoint Tee Higgins et Tyler Boyd dans un corps de receveurs pour le premier choix de l’année dernière, Joe Burrow.

La couverture du repêchage de la NFL se poursuit Sky Sports NFL le vendredi et samedi, les choix de deuxième et troisième tours ayant lieu le vendredi à partir de minuit