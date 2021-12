NFL DFS Picks Semaine 16: Meilleurs dormeurs, joueurs de valeur pour DraftKings, alignements quotidiens de FanDuel Fantasy Football

Joyeuses Fêtes à tous ! C’est la période la plus merveilleuse de l’année : des festivités avec la famille et les amis, des échanges de cadeaux, de la nourriture et des boissons délicieuses et le meilleur football de la saison régulière. Et si vous maîtrisez les dormeurs et les jeux de valeur dans NFL DFS toute la saison, vous avez probablement rassemblé toute une panoplie de cadeaux. Nous ne sommes pas matérialistes, nous le jurons, mais mec, aimons-nous gagner des tournois FanDuel et DraftKings.

Nous sommes là chaque semaine pour vous aider à identifier les dormeurs et les choix DFS de grande valeur. Plus vous ajoutez de joueurs de valeur, plus il vous restera d’argent pour des haras hebdomadaires éprouvés sur d’autres points de la liste.

Si vous avez lu cette chronique avant la semaine 15, vous auriez bénéficié de nos conseils pour saisir une pléthore de joueurs à faible coût et de grande valeur pour vos gammes DFS classiques. Voici notre « belle liste » de la semaine dernière, un groupe de mecs qui ont répandu la joie des Fêtes et ramené le bacon à la maison pour des milliers de concurrents (les matchs de la semaine 15, les coûts et le rendement sont répertoriés).

James Robinson, Jaguars contre Texans (DK : 5 400 $ | FD : 6 300 $) : 17,8

Javonte Williams, Broncos contre Bengals (DK : 6 100 $ | FD : 7 000 $) : 12,1

Brandin Cooks, Texans chez Jaguars (DK : 5 800 $ | FD : 6 900 $) : 29,2

Braxton Berrios, Jets at Dolphins (DK : 3 200 $ | FD : 5 300 $) : 10,6

Mike Gesicki, Dauphins contre Jets (DK : 5 000 $ | FD : 6 200 $) : 9,3

Factures D/ST contre Panthers (DK : 3 100 $ | FD : 4 900 $) : 8,0

C’est une liste bien rangée de six jeux DFS à faible coût et de grande valeur, et Philly QB Jalen Hurts y ajoutera probablement d’ici la fin du match reporté COVID de ce soir. Nous avons tué des jeux de valeur toute l’année, et nous sommes prêts à remplir le traîneau du Père Noël avec plus de bonté fantastique en ce moment. Alors, prenez du lait de poule avec Rumchata, et venez gagner plus d’argent avec moi !

NFL DFS Picks Semaine 16: dormeurs QB, valeurs pour DraftKings, FanDuel

Matthew Stafford, Béliers chez Vikings (DK : 6 700 $ | FD : 7 900 $)

Stafford et les Rams vont saliver ce week-end pour une multitude de raisons. D’une part, la défaite de l’Arizona à la semaine 15 contre les Lions remet le titre NFC West dans la portée de LA. Deuxièmement, le secondaire terne du Minnesota donne au candidat MVP une chance de mettre en place une énorme ligne de statistiques. Les Vikings se classent 26e contre les QB en fantasy cette saison, et au moment d’écrire ces lignes, Stafford a marqué au moins 23,4 points lors de trois matchs consécutifs (peut-être quatre d’ici mardi soir). Ce n’est pas un dormeur, mais il est absolument une valeur à ces prix modestes.

Russell Wilson, Seahawks contre Bears (DK : 6 100 $ | FD : 7 500 $)

Wilson a finalement redevenu lui-même lors de la semaine 14 contre les Texans, atteignant 260 verges et deux touchés pour la première fois depuis la semaine 2. J’aime ses chances de mettre en place un autre goodie ce week-end. Hé, il a une saison assez décente, tout bien considéré. La plupart des gars tueraient pour enregistrer 16 touchés, quatre INT, 2 302 verges et une note de 103,7 sur 10 matchs. Nous sommes juste gâtés par les choses incroyables que nous avons vu M. Unlimited faire dans le passé. Allez avec la hausse à 6 100 $ ici. Les Bears se sont débattus contre la passe toute la saison, et ils sont actuellement décimés par des blessures et des protocoles COVID.

Tyler Huntley, Ravens at Bengals (DK : 6 000 $ | FD : 7 500 $)

De toute évidence, ce jeu dépend du fait que Huntley commence réellement son deuxième match à la place de Lamar Jackson (cheville). Huntley a fait sa meilleure impression sur Jackson dimanche dernier, et il a fini par mieux performer que Jackson ces derniers temps. Sa ligne: 28 sur 40 pour 215 verges aériennes et deux touchés (note 99,5), 13 rushes pour 73 verges et deux touchés (5,6 verges par course) et 35,9 points de fantaisie au total. Ouais, je prendrai même une fraction de cette performance dans une bataille divisionnaire avec les Bengals, qui luttent souvent contre les QB mobiles.

*Bonus de bas de Noël*

Cam Newton, Panthers contre Buccaneers (DK : 5 600 $ | FD : 7 200 $)

Newton a marqué plus de 24 points fantastiques contre les Bills la semaine dernière, et il s’est précipité pour un score dans chacun des cinq matchs depuis qu’il a déclaré « Je suis baaaack! » Il a également lancé quatre touchés, donc ça n’a pas été si mal. Ce ne sera pas joli, mais cela vaudra probablement la dépense de 5 600 $.

NFL DFS Picks Semaine 16: dormeurs RB, valeurs pour DraftKings, FanDuel

Javonte Williams, Broncos chez Raiders (DK : 6 100 $ | FD : 6 300 $)

Si Williams ne fait pas attention, il obtiendra le DFS Value Lifetime Achievement Award. Il est apparu plusieurs fois sur cette liste, principalement parce que l’existence omniprésente de Melvin Gordon dans ce champ arrière limite le plafond de Williams. Mais il est tout à fait possible, et même probable, que les deux dos continuent de prospérer. Les Broncos ont accordé la priorité au jeu de course presque autant que Cleveland l’a fait au cours des dernières années. Williams a reçu au moins 14 courses en quatre matchs consécutifs, et il a marqué quatre touchés et a été ciblé 19 fois au cours de cette séquence. Il a accumulé 342 verges au cours des trois dernières semaines (114 verges par match) et Vegas se classe 30e pour les points fantastiques accordés aux porteurs de ballon. Le vieil adage demeure : « Commencez vos étalons ». Williams se qualifie et il a une valeur énorme à 6 100 $.

James Robinson, Jaguars chez Jets (DK : 5 900 $ | FD : 8 200 $)

J-Rob est probablement l’un des gars qui a dit « dueces! » quand Urban Meyer a obtenu la hache la semaine dernière, car il a de nouveau (heureusement) reçu des touches à deux chiffres après un temps mort bizarre de deux semaines. Robinson a répondu, marquant 88 verges au total et un touché contre les Texans. Maintenant, il obtient les Jets, qui se classent au dernier rang des points fantastiques autorisés aux porteurs de ballon cette saison. Offrez-vous un festin de vacances, roi !

David Montgomery, Bears at Seahawks (DK : 5 700 $ | FD : 6 600 $)

Montgomery a discrètement enregistré une moyenne de 18,1 points PPR au cours des trois derniers matchs de Chicago, et il a bénéficié de 68 touches au total au cours de cette période. Il est clairement le point central de cette attaque des Bears, et maintenant il peut infliger sa volonté à une équipe des Seahawks qui sert de deuxième défense la plus généreuse aux porteurs de ballon fantastiques. Le plancher de Montgomery est sa moyenne de la saison, 14,8 points, et son plafond se situe quelque part entre le bas et le milieu de la vingtaine.

*Bonus secret du Père Noël*

Ronald Jones II, Buccaneers at Panthers (DK : 5 100 $ | FD : 5 400 $)

RoJo pourrait servir de défenseur principal des Bucs pendant quelques semaines, le Playoff Lenny Fournette souffrant d’une blessure aux ischio-jambiers au cours de la semaine 15. Jones a réalisé 10 touches en 71 mètres après la chute de Fournette – un exploit assez solide contre une solide défense de la Nouvelle-Orléans. La Caroline a accordé 548 verges au sol au total au cours des quatre dernières semaines, ce qui représente 137 verges par match.

NFL DFS Picks Semaine 16: dormeurs WR, valeurs pour DraftKings, FanDuel

Russell Gage, Falcons vs Lions (DK : 5 900 $ | FD : 6 700 $)

Gage a été une révélation fantastique en fin de saison, marquant 77,7 points DK chanceux depuis la semaine 12 (19,5/match). Matt Ryan fait clairement confiance au jeune large comme son WR1, le parsemant d’au moins 11 cibles au cours de deux des trois dernières semaines. Maintenant, ils peuvent accumuler des statistiques contre les Lions, qui lanceront de nombreux bottés de dégagement si Jared Goff est toujours en quarantaine. Surfez sur la vague Gage.

Amon-Ra St. Brown, Lions at Falcons (DK : 5 600 $ | FD : 6 500 $)

Je sais que je viens de dire que Detroit jouera beaucoup contre Atlanta, mais St. Brown récoltera également une tonne de cibles dans un scénario de jeu riche en passes. Comme Gage, ce gamin a émergé dans la dernière ligne droite de la saison. Il a 63,6 points PPR au cours des trois dernières semaines, bon pour 21,2 points par match. Il a vu 35 cibles au cours de cette période et a réussi au moins huit attrapés dans les trois matchs. Peu importe qui commence au QB pour les Lions, St. Brown est un jeu solide contre les Falcons, qui se classent au 29e rang contre les larges dans la fantasy cette saison.

Van Jefferson Jr., Rams chez Vikings (DK : 5 500 $ | FD : 6 300 $)

Voilà pour le récit que le jeu de passes de LA glisserait après la blessure de WR2 Robert Woods! Les Rams ont bénéficié d’une production constante en fin de saison de Jefferson, qui a marqué lors de trois matchs consécutifs et a récolté en moyenne 16,4 points au cours de cette séquence. Il est rapide comme l’éclair et parcourt d’excellents itinéraires, il est donc sûr de voir une utilisation continue cette semaine contre les Vikings, qui permettent aux points les plus fantastiques de la NFL de s’étendre. Les paris sportifs donnent à LA un total implicite de 26 dans celui-ci, donc Van the Man devrait à nouveau contribuer fortement.

*Bonus de chance du pot*

Antonio Brown, Buccaneers at Panthers (DK : 4 900 $ | FD : 7 000 $)

Les étiquettes de prix d’AB ont chuté depuis que nous l’avons vu pour la dernière fois sur le terrain au cours de la semaine 6 grâce à une pléthore de blessures combinées à sa décision entêtée de rouler avec une fausse carte de vaccin. Eh bien, le knucklehead sera utile pour Tampa ce week-end, avec Chris Godwin (ACL) et Leonard Fournette (ischio-jambiers/cheville) tous les deux absents et Mike Evans (ischio-jambiers) à tort de « discutable » pour les champions en titre. Tom Brady devrait regarder dans la direction de Brown tôt et souvent.

NFL DFS Picks Semaine 16: dormeurs TE, valeurs pour DraftKings, FanDuel

Dallas Goedert, Eagles vs Giants (DK : 5 100 $ | FD : 5 900 $)

Goedert a décroché l’or au cours de la semaine 13, attrapant les six cibles pour 105 verges et deux touchés. Ma boule de cristal ne me parlera pas des Eagles mardi après la rédaction de cet article, mais elle répertorie Goedert comme un excellent jeu contre les G-men au cours de la semaine 16. Il est (espérons-le) en bonne santé et affronte une défense qui se classe 19e contre des bouts serrés en fantasy cette année.

Hunter Henry, Patriots vs. Bills (DK : 4 700 $ | FD : 6 000 $)

Henry est resté un point central de l’offensive de la Nouvelle-Angleterre toute la saison, voyant trois cibles ou plus dans 12 de ses 14 matchs. Il a neuf touchés au cours de la saison, et il est fort à parier d’avoir une journée beaucoup plus chargée que la dernière fois que ces équipes se sont rencontrées lors d’une violente tempête hivernale. Henry a attrapé six cibles sur huit contre Indy la semaine dernière, trouvant la zone des buts à deux reprises. Tirez le roi Henri vers le haut.

*Bonus Elfe sur l’étagère*

Jared Cook, Chargers chez Texans (DK : 3 500 $ | FD : 5 100 $)

Les Chargers sont au cœur de la course aux éliminatoires de l’AFC, pris en sandwich entre Indy et Buffalo dans le tableau des jokers. Ne vous attendez pas à ce que le QB de la recrue de l’année 2020 Justin Herbert retire son pied du gaz contre les humbles Texans, qui saignent des points et des verges par la passe. Cook a deux TDs au cours des quatre dernières semaines, il est donc un bon jeu à la hausse si vous êtes coincé avec 3 500 $ à dépenser chez TE.

NFL DFS Picks Semaine 16 : dormeurs D/ST, valeurs pour DraftKings, FanDuel

Seahawks vs. Bears (DK : 3 000 $ | FD : 4 500 $)

Les Seahawks ne sont en aucun cas une bonne défense, mais ils ont forcé quatre revirements au cours des semaines 12 et 13, montrant qu’ils peuvent encore créer de gros jeux. Les Bears ont été un gâchis ces derniers temps, entachés de blessures et de protocoles COVID-19. Je n’aime pas ce jeu, mais c’est le meilleur que nous puissions obtenir à 3 000 $ ou moins. Seattle est toujours un endroit difficile à jouer pour un QB recrue, surtout en décembre, alors prenez le pari et croisez les doigts pour que Justin Fields implose.

*Belle liste de bonus*

Broncos chez Raiders (DK : 2 800 $ | FD : 3 800 $)

Coincé avec 2 800 $ après avoir rempli vos places ? Considérez les Broncos, qui ont enregistré deux fois des performances fantastiques à deux chiffres au cours des quatre dernières semaines. Les Raiders sont décents offensivement, mais le vétéran QB Derek Carr fait encore beaucoup d’erreurs dans le temps critique. Le D de Denver est légitime, et Vegas pourrait encore être sans le meilleur receveur de passes Darren Waller (genou) cette semaine. Vous pourriez faire bien pire à ce prix.

Joyeux Noël à tous. Merci d’être des lecteurs fidèles tout au long de l’année ! Je vous souhaite, à vous et aux vôtres, de joyeuses fêtes, en bonne santé et en sécurité, et j’espère que tous vos alignements DFS encaisseront ce week-end de vacances !