NFL : Ce qu’il faut savoir pour la ronde de division des playoffs

Les séries éliminatoires de la NFL battent leur plein.

La première étape des séries éliminatoires de cette année a commencé avec le match de la semaine dernière «Week-end Super Wild Card.» Désormais, seules huit équipes restent en lice pour le plus gros prix de la NFL. La ronde de division regorge d’affrontements passionnants, notamment des débuts en séries éliminatoires pour deux têtes de série n°1, un match revanche entre Josh Allen et Patrick Mahomes, et le Les Lions’ premier match éliminatoire à Détroit en 30 ans.

Voici tout ce que vous devez savoir.

La ronde de division commence samedi avec les Texans de Houston, quatrième tête de série, qui affronteront la tête de série n°1 de l’AFC, les Ravens de Baltimore.

Il se termine avec les Buffalo Bills accueillant les champions en titre du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City.

Texans de Houston contre Ravens de Baltimore – samedi 20 janvier, 16 h 30 HE (ESPN/ABC/ESPN+)

Packers de Green Bay contre 49ers de San Francisco – samedi 20 janvier, 20 h 15 HE (FOX)

Chiefs de Kansas City contre Buffalo Bills – dimanche 21 janvier, 18 h 30 HE (CBS)

L’action débutera samedi après-midi avec les Texans dirigés par CJ Stroud et les Ravens, têtes de série.

Stroud – le deuxième choix du repêchage de l’année dernière – a connu une saison remarquable, menant les Texans aux séries éliminatoires dès la première demande et faisant ainsi de solides arguments pour le titre de recrue de l’année. Associé à l’entraîneur-chef de première année DeMeco Ryans, cette saison peut être attribuée à un succès pour Stroud et Houston, quel que soit le résultat de samedi.

Même si Stroud et les Texans n’ont rien à perdre, la pression est forte pour Lamar Jackson et les Corbeaux. Le favori MVP vise sa première victoire en séries éliminatoires, cherchant à changer sa réputation d’excellent quarterback qui ne peut pas gagner quand cela compte le plus.

En tant que tête de série n°1 de la conférence, Jackson et les Ravens ont obtenu une semaine de repos pendant la ronde des wild card. Cela n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment, compte tenu de la pléthore de blessures auxquelles l’équipe est aux prises. Huit joueurs figuraient sur le rapport de blessure de mardi, notamment le receveur Zay Flowers et le demi de coin Marlon Humphrey.

Houston a également été touché par des blessures, énumérant 13 joueurs sur son rapport de blessures, dont trois membres clés de la défense. Les meilleurs passeurs Will Anderson Jr. et Jonathan Greenard ont été limités cette semaine par des blessures à la cheville, et le plaqueur défensif Sheldon Rankins ne s’est pas entraîné en raison de blessures aux côtes et à la cheville.

Bien que ce jeu puisse finalement se résumer à quelle équipe est la plus saine et a plus de profondeur, les fans auront droit à une bataille passionnante entre les favoris ROY et MVP.

Le quart-arrière Jordan Love a brillé dans son rôle de titulaire depuis qu’il a succédé à Aaron Rodgers échangé. Contre les Cowboys, il a mené la plus jeune formation de la NFL à la victoire en complétant 16 passes sur 21 pour 272 verges et trois touchésdéchirant la défense classée cinquième et marquant 48 points dans la soirée.

Outre son talent évident sur le terrain, la qualité la plus impressionnante du joueur de 25 ans est sa confiance. Il a montré sa capacité à jouer sous pression et n’a montré aucun signe de nervosité même s’il s’agissait de son premier match en séries éliminatoires.

La victoire des outsiders à Dallas a prouvé que les Packers sont capables de rivaliser avec certains des meilleurs talents de la ligue. Cependant, les 49ers représentent un défi unique. San Francisco est sans aucun doute la meilleure équipe sur le papier, bénéficiant d’une défense de premier plan et d’une attaque créative dirigée par ancien M. hors de propos Brock Purdy et le porteur de ballon vedette Christian McCaffrey. Sans oublier qu’ils n’ont pas perdu un match éliminatoire au Levi’s Stadium depuis 2012.

Comme les Ravens, les 49ers ont bénéficié d’une semaine supplémentaire pour se reposer et se préparer lors de la ronde Wild Card. Purdy, McCaffrey et plusieurs autres ont également raté le dernier match de la saison régulière puisque la tête de série n°1 était déjà assurée. Maintenant qu’ils entament leur match inaugural des séries éliminatoires, ce repos supplémentaire est tout simplement inestimable.

Green Bay ne bénéficie pas de repos supplémentaire, mais ils ont un élan de leur côté. Afin de battre une équipe des Niners bien reposée, l’offensive des Packers devra continuer à tirer à plein régime tandis que la défense devra surperformer si elle espère arrêter Purdy, McCaffrey et compagnie.

Sans doute aucune équipe n’est plus heureuse de participer aux séries éliminatoires que les Lions. Après plusieurs années de saisons perdantes et ratant complètement les séries éliminatoires, Detroit a remporté son premier match éliminatoire en 32 ans en battant les Rams le week-end dernier. Désormais, ils chercheront à maintenir le rêve vivant contre Baker Mayfield et les Buccaneers.

Mayfield a pris son rôle de titulaire après le départ à la retraite du futur membre du Temple de la renommée. Tom Brady. Il a adopté un pedigree gagnant, même si le succès de Brady n’a pas immédiatement déteint sur Mayfield et le nouveau look des Bucs.

Avance rapide jusqu’à présent, Tampa Bay a réussi à se frayer un chemin vers les séries éliminatoires en tant que vainqueur de la NFC Sud. Ils ont semblé atteindre leur rythme au bon moment, mais affronter cette équipe des Lions devant les fidèles de Ford Field est une tâche ardue.

La base de fans fidèles de Détroit sera présente en force dimanche, et l’avantage du terrain pour une équipe comme les Lions ne peut être sous-estimé.

Détroit maintiendra-t-il en vie l’histoire de Cendrillon ? Ou Tampa Bay va-t-il gâcher sa fin heureuse ?

La finale du week-end présente un autre épisode de la rivalité en constante évolution entre les Bills et les Chiefs.