NFL Allemagne : Les Buccaneers de Tampa Bay affrontent les Seahawks de Seattle à Munich lors de la dernière première pour l’expansion mondiale de la NFL | Nouvelles de la NFL

L’Allemagne accueille la NFL pour la première fois dimanche, avec les Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady affrontant les Seahawks de Seattle – en direct sur Sky Sports !

La NFL a franchi une nouvelle étape dans ses aventures mondiales cette semaine en atterrissant en Allemagne avant le match historique de dimanche à Munich entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Seahawks de Seattle.

Après s’être établie avec succès comme un élément permanent dans le paysage sportif britannique, la ligue tourne désormais son attention vers la plus grande base de fans de la NFL en Europe en organisant un premier match de saison régulière en Allemagne.

Tel était le vaste intérêt que la ligue a affirmé avoir reçu trois millions de demandes de billets après une vente instantanée plus tôt cette année.

L’amour pour le sport découle fortement de l’Allemagne qui a organisé cinq matchs de pré-saison entre 1990 et 1994, ainsi que d’être représentée par les Hamburg Sea Devils, Fire, Berlin Thunder, Cologne Centurions et Galaxy dans l’ancienne Ligue mondiale de football américain/NFL Europe/NFL. Europa à différentes étapes entre 1991 et 2007.

L’ancien plaqueur offensif vainqueur du Super Bowl des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Sebastian Vollmer, né dans la ville allemande de Kaarst, a déclaré que le match de dimanche se préparait depuis plus d’une décennie.

“Dans mes rêves les plus fous peut-être (je croyais que ce serait possible), je me souviens avoir été repêché par les Patriots en 2009 et je parlais à M. Kraft, il est venu vers moi et m’a dit ‘L’Allemagne est vraiment intéressante, je pense que nous sommes va jouer là-bas bientôt “, a déclaré Vollmer Sports du ciel.

“Évidemment, cela a pris encore 13 ans environ, mais cela a juste montré la vision que lui et d’autres propriétaires avaient pour le continent et évidemment ce pays, nous avons joué à Londres et avons vu à quel point c’était réussi, mais on dirait que l’Allemagne est et était le prochain naturel Entrez dans ce qui deviendra véritablement un sport mondial. Chaque jour, cela devient de plus en plus excitant ici.

“Nous avons vu au cours des six ou sept dernières années une croissance de 20%, c’est grâce à la télévision et à Internet, la plupart des fans n’ont pas vu un match en direct dans leur pays. Les événements sportifs en direct dans un stade sont une sensation différente.

“La NFL l’a clairement indiqué, ce n’est pas un fait unique pour nous, nous voulons faire partie de la communauté et nous intégrer dans ce mode de vie.”

Il s’agit du premier match d’un accord qui verra Munich et Francfort en accueillir deux chacun au cours des quatre prochaines saisons après que la paire ait obtenu les droits avant Düsseldorf après que la ligue ait réduit sa recherche d’un partenaire hôte à trois villes finalistes.

Les Bucs étaient l’une des quatre équipes à avoir obtenu les droits de commercialisation en Allemagne dans le cadre de l’initiative International Home Marketing Area aux côtés des Panthers de la Caroline, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Chiefs de Kansas City.

“Cela signifie beaucoup, j’aurais aimé pouvoir jouer dans mon pays d’origine. Cela ressemble à une finale, ce n’est qu’une prochaine étape, mais le chemin a été long pour beaucoup de gens”, a ajouté Vollmer.

“C’est la partie de redonner, beaucoup d’Allemands ont soutenu la ligue depuis l’étranger, maintenant ils peuvent réellement voir leurs stars.

“C’est excitant, émouvant, hier j’ai rencontré une fan et je m’approche d’elle et elle a commencé à pleurer, absolument émue à propos du football et c’est comme” wow “.

“Sans eux (les fans), ce ne serait pas possible, n’est-ce pas? C’est un énorme pas en avant pour la ligue, une énorme entreprise, une énorme entreprise, la plus grande ligue sportive du monde qui dit” nous allons faire nos valises et venir par ici’.

“C’est un grand merci aux fans qui ‘sans vous, cela ne serait pas possible’.”

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, admet que l’établissement d’une base en Allemagne est une de ses ambitions à long terme, avec d’autres à venir en ce qui concerne les opérations internationales de la ligue.

“Nous avons une longue histoire ici, nous avons joué en 1990 après la chute du mur à Berlin avec une American Bowl Series, puis nous avons eu la Ligue mondiale et la NFL Europe”, a déclaré Goodell à Sky Sports. “C’est le premier match de saison régulière en Allemagne, je pense que c’est spectaculaire, ce marché le mérite.

“La ligue est dans un endroit parfait pour cela, nous avons des accords médiatiques à long terme, nous avons de la stabilité, nous croyons vraiment que l’international est une opportunité très importante pour nous.

“Je pense qu’il va y avoir un effort renouvelé, une concentration renouvelée sur cela pour faire de notre jeu un jeu véritablement mondial.

“Je vais probablement penser à cette histoire, à quel point nous sommes venus depuis 1990, c’était en quelque sorte un de mes projets favoris.

“Je n’étais pas sûr que ce ballon allait être lancé, mais maintenant de le voir démarrer lors d’un match de saison régulière, je pense simplement que cela montre tout le chemin parcouru et le potentiel jusqu’où nous voulons aller.”

Les équipes arrivent avec des récits contrastés par rapport à ceux qui ont été projetés lorsque les Seahawks et les Bucs ont été annoncés pour la première fois comme le premier match contre l’Allemagne.

Le quart-arrière remplaçant devenu MVP Geno Smith dirige une équipe de Seattle en plein essor dans l’ère post-Russell Wilson, tandis que Tom Brady, son attaque boiteuse et les Bucs arrivent en cherchant à maintenir leur saison en vie.

Pour Smith, l’Allemagne attend comme un autre ajout bienvenu à une année de carrière pour le vétéran.

“Je suis extrêmement excité, j’ai hâte d’y être”, a-t-il déclaré. “C’est la première fois que je joue dans un match international, donc ça va être amusant. Nos gars sont ici pour s’amuser. Nous essayons de voir ce qu’est Munich.

“Je pense que tout le monde dans notre équipe était excité, entraîneur inclus. Ce n’est certainement pas une nuisance. Chaque fois que vous arrivez à représenter votre pays à l’échelle internationale, c’est une grande chose. Je compare cela à être sur le basket olympique américain ou quelque chose comme ça.

“Vous allez à l’étranger et vous pratiquez votre sport, mais vous représentez également votre pays et attirez également de nouveaux fans dans ce sport. Je sais qu’il y a un grand nombre de fans ici, et nous avons hâte d’organiser un spectacle pour ceux les mecs.

“Plus nous pouvons amener des fans, plus nous pouvons aller là-bas et être les défenseurs des États-Unis et de notre sport de football américain pour peut-être que plus d’enfants en Allemagne ou de personnes en Allemagne regardent et veulent jouer, c’est très important .”

