NFL All-Pros : Travis Kelce, Justin Jefferson unanimes ; 16 débutants

Travis Kelce et Justin Jefferson sont des choix unanimes pour l’équipe All-Pro NFL 2022 de l’Associated Press, et Sauce Gardner est le premier demi de coin recrue sélectionné en 41 ans.

Le Kelce des Chiefs et le Jefferson des Vikings ont reçu vendredi les votes de la première équipe des 50 membres d’un panel national de membres des médias qui couvrent régulièrement la ligue.

Le quart-arrière de Kansas City Patrick Mahomes, le rusher des 49ers de San Francisco Nick Bosa et le joueur de ligne défensive des Chiefs Chris Jones ont chacun obtenu 49 des 50 votes de la première équipe. Les Chiefs et Niners ont ouvert la voie avec quatre joueurs chacun dans la première équipe.

Gardner, le quatrième choix au total des Jets de New York, a été nommé sur les 50 bulletins de vote, recevant 43 votes de première place. Ronnie Lott, membre du Temple de la renommée du football professionnel, a été le dernier demi de coin recrue choisi pour la première équipe en 1981.

“C’est un gros problème pour moi”, a déclaré Gardner à l’AP. “C’était l’un de mes objectifs avant le camp d’entraînement. C’est quelque chose pour lequel je prie. J’ai travaillé si dur pour cela. C’est une vraie bénédiction, c’est certain.”

Le frère aîné de Kelce, Jason, a également remporté les honneurs de l’équipe première pour la cinquième fois de sa carrière pour garder une longueur d’avance sur son frère qui attrape les passes. Le compagnon de trio des Eagles de Philadelphie de Jason Kelce, le plaqueur droit Lane Johnson, le rejoint dans l’équipe.

“Grand honneur, particulièrement heureux pour (Johnson) qui est sans aucun doute le meilleur plaqueur de la NFL, en particulier du côté droit”, a déclaré Jason Kelce à l’AP.

Johnson, un All-Pro pour la deuxième fois, a raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure à l’adducteur, mais espère revenir lorsque la tête de série n ° 1 des Eagles accueillera un match éliminatoire de la ronde de division la semaine prochaine.

“Nous avons investi beaucoup de temps et d’efforts dans le jeu, d’autant plus que vous vieillissez, vous commencez à le chérir”, a déclaré Johnson à l’AP.

Le porteur de ballon des Las Vegas Raiders Josh Jacobs fait partie des 16 All-Pros pour la première fois. Jacobs a mené la NFL au sol avec 1 653 verges, a marqué 12 touchés au sol et une moyenne de 4,9 verges par course. Les Raiders avaient trois choix en équipe première malgré une fiche de 6-11.

“L’année ne s’est définitivement pas déroulée comme nous le souhaitions mais, individuellement, c’est définitivement un honneur d’être sélectionné”, a déclaré Jacobs à l’AP.

Jefferson, qui a réussi un record de la ligue avec 128 attrapés et 1 809 verges en réception, est l’autre nouveau venu en attaque. Tyreek Hill de Miami l’a fait pour la quatrième fois, troisième en tant que receveur. Hill a capté 119 passes pour 1 710 verges et sept touchés lors de sa première saison avec les Dolphins. Le large des Raiders, Davante Adams, a obtenu le feu vert pour la troisième fois. Adams a eu 100 réceptions pour 1 516 verges et 14 touchés lors de sa première saison à Las Vegas.

Le garde droit des Cowboys Zack Martin est six fois All-Pro, le plaqueur gauche des 49ers Trent Williams et le garde gauche des Browns Joel Bitonio l’ont fait pour la deuxième saison consécutive.

Mahomes était également un All-Pro en 2018 lorsqu’il était le MVP de la NFL. Il a mené la ligue avec 5 250 verges par la passe et 41 touchés, aidant les Chiefs à aller 14-3 pour remporter leur septième titre consécutif à l’AFC West. Jalen Hurts de Philadelphie a obtenu un vote de la première équipe, empêchant Mahomes d’être un choix unanime.

Le rusher des Cowboys Micah Parsons, le secondeur des 49ers Fred Warner et la sécurité des Steelers Minkah Fitzpatrick sont les seuls All-Pros de retour en défense. C’est une troisième fois pour Fitzpatrick. Parsons, qui a récolté 13 1/2 sacs, a fait sa saison recrue en tant que secondeur l’an dernier.

Bosa, Jones, le joueur de ligne défensive des Jets Quinnen Williams, le secondeur des Ravens Roquan Smith, le secondeur des Bills Matt Milano, le demi de coin des Broncos Patrick Surtain II et la sécurité des Niners Talanoa Hufanga ont tous remporté leur première sélection All-Pro.

Bosa a mené la NFL avec 18 1/2 sacs. Williams en avait 11.

“Je dis à ma femme mes objectifs tous les jours afin qu’elle puisse me tenir responsable et s’assurer que je fais la bonne chose et c’est devenu un Pro Bowler et un All-Pro”, a déclaré Williams à l’AP. “Pour avoir cette nouvelle, tout le travail que j’ai fait a porté ses fruits et je dois continuer à faire la même chose.”

Les six joueurs des équipes spéciales sont également des débutants.

Ce sont: le botteur des Raiders Daniel Carlson, le parieur des Chiefs Tommy Townsend, le retourneur des Packers Keisean Nixon, le retourneur des Patriots Marcus Jones, l’équipe spéciale des Commandants Jeremy Reaves et le long vivaneau des Vikings Andrew DePaola.

C’était la première année du nouveau système de vote de l’AP. Les électeurs ont choisi une première équipe et une deuxième équipe. Les votes de la première équipe valent 3 points, les votes de la deuxième équipe valent 1.

INFRACTION

Quart-arrière – Patrick Mahomes, Kansas City

Running Back – Josh Jacobs, Las Vegas

Ailier serré – Travis Kelce, Kansas City

Récepteurs larges – Justin Jefferson, Minnesota; Tyrek Hill, Miami ; Davante Adams, Las Vegas

Plaqueur gauche – Trent Williams, San Francisco

Tacle droit – Lane Johnson, Philadelphie

Garde gauche – Joel Bitonio, Cleveland

Garde droit – Zack Martin, Dallas

Centre – Jason Kelce, Philadelphie

LA DÉFENSE

Edge Rushers – Nick Bosa, San Francisco; Micah Parsons, Dallas

Monteurs de ligne intérieurs – Chris Jones, Kansas City; Quinnen Williams, Jets de New York

Secondeurs – Fred Warner, San Francisco; Roquan Smith, Baltimore; Matt Milano, Buffalo

Cornerbacks – Sauce Gardner, Jets de New York; Patrick Surtain II, Denver

Sécurités – Minkah Fitzpatrick, Pittsburgh; Talanoa Hufanga, San Francisco

ÉQUIPES SPÉCIALES

Placekicker – Daniel Carlson, Las Vegas

Parieur – Tommy Townsend, Kansas City

Retourneur de coup de pied – Keisean Nixon, Green Bay

Punt Returner – Marcus Jones, Nouvelle-Angleterre

Équipe spéciale – Jeremy Reaves, Washington

Vivaneau long — Andrew DePaola, Minnesota

DEUXIÈME ÉQUIPE

INFRACTION

Quart-arrière – Jalen Hurts, Philadelphie

Running Back – Nick Chubb, Cleveland

Fin serrée – George Kittle, San Francisco

Récepteurs larges – AJ Brown, Philadelphie ; Stefon Diggs, Buffalo; CeeDee Lamb, Dallas

Plaqueur gauche – Andrew Thomas, Giants de New York

Tacle droit – Tristan Wirfs, Tampa Bay

Garde gauche – Joe Thuney, Kansas City

Garde droit – Chris Lindstrom, Atlanta

Centre – Creed Humphrey, Kansas City

LA DÉFENSE

Edge Rushers – Myles Garrett, Cleveland; Haason Reddick, Philadelphie

Monteurs de lignes intérieurs – Dexter Lawrence, Giants de New York; Jeffrey Simmons, Tennessee

Secondeurs – Bobby Wagner, Rams de Los Angeles; CJ Mosley, Jets de New York; Demario Davis, La Nouvelle-Orléans.

Cornerbacks – Jaire Alexander, Green Bay; James Bradberry, Philadelphie

Sécurités – Derwin James, Los Angeles Chargers; Justin Simmons, Denver

ÉQUIPES SPÉCIALES

Placekicker – Justin Tucker, Baltimore

Parieur – Ryan Stonehouse, Tennessee

Retourneur de coup de pied – Kene Nwangwu, Minnesota

Retourneur de botté — Kalif Raymond, Détroit

Équipe spéciale – George Odum, San Francisco

Long Snapper – Nick Moore, Baltimore

