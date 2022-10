NFL à Londres: les Vikings du Minnesota devancent les Saints de la Nouvelle-Orléans 28-25 dans une finition palpitante alors que Will Lutz rate le placement de 61 verges | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Vikings du Minnesota s’affrontent au Tottenham Hotspur Stadium

Les Vikings du Minnesota ont battu les Saints de la Nouvelle-Orléans 28-25 dans une finale palpitante de leur match de la NFL International Series au Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Fortunes mitigées pour Lutz dans une fin palpitante

Dans un concours déchirant et à bascule qui a particulièrement pris vie en seconde période, les Vikings semblaient avoir mis le jeu au lit lorsque Greg Joseph a tiré à travers son cinquième panier du concours pour assurer au Minnesota une avance de 28-25. avec seulement 24 secondes restantes.

Mais c’était assez de temps pour que la Nouvelle-Orléans prépare son propre coup de pied dans les dernières secondes, Will Lutz avec la chance de mener le match en prolongation à partir de 61 mètres, après avoir réussi à partir de 60 moins de deux minutes plus tôt pour égaliser le match. à 25-25.

Vikings

Kirk Cousins, 25/38, 273 yards, 1 TD, 1 INT

Dalvin Cook, 20 courses, 76 verges

Justin Jefferson, 10 attrapés, 147 verges (et TD au sol)

Saintes

Andy Dalton, 20/28, 236 verges, 1 touché

Latavius ​​Murray, 11 courses, 57 yards, 1 TD

Chris Olave, quatre attrapés, 67 yards, 1 TD

Le coup de pied de Lutz a semblé avoir à nouveau la distance, seulement pour qu’il double ensuite de manière angoissante le montant gauche et le pied du poteau de but pour échouer et assurer la victoire du Minnesota (3-1).

Wil Lutz, qui a réussi un 60 verges plus tôt dans le match, demande à un 61 verges de l'envoyer en prolongation, mais regarde le ballon rebondir deux fois sur le montant avant d'atterrir court alors que les Vikings battent les Saints à Londres.

Les Saints (1-3), quant à eux, perdent leur troisième match consécutif pour se glisser au bas de la NFC Sud et plus loin derrière les pionniers du rythme, les Buccaneers de Tampa Bay (3-1).

Résumé de la notation PREMIER QUART Vikings 7-0 Saintes Kirk Cousins ​​passe TD de 15 verges à Alexander Mattison (point supplémentaire) DEUXIÈME QUARTIER Vikings 7-7 saintes Andy Dalton passe TD de quatre verges à Chris Olave (point supplémentaire) Vikings 10-7 Saintes Panier de 28 verges de Greg Joseph Vikings 13-7 Saintes Panier de 36 verges de Greg Joseph TROISIÈME QUART Vikings 16-7 Saintes Panier de 24 verges de Greg Joseph Vikings 16-14 saintes Course de touché d’un mètre de Latavius ​​Murray (point supplémentaire) QUATRIÈME TRIMESTRE Vikings 19-14 saintes Panier de 46 verges de Greg Joseph Vikings 19-22 saintes Course TD de deux verges de Taysom Hill (conversion en deux points) Vikings 25-22 saintes Justin Jefferson TD de trois verges (point supplémentaire manqué) Vikings 25-25 saintes But sur le terrain de 60 verges de Will Lutz Vikings 28-25 Saintes Panier de 47 verges de Greg Joseph

Histoire du jeu

Kirk Cousins ​​a complété 25 des 38 passes pour 273 verges et un touché pour les Vikings, tandis qu’Andy Dalton – partant à la place de Jameis Winston blessé pour les Saints – a réussi avec 20 des 28 lancers pour 236 verges et un touché.

Kirk Cousins ​​des Vikings du Minnesota pensait que le match avec les Saints de la Nouvelle-Orléans se dirigeait vers les prolongations après que le panier de dernière minute de Wil Lutz ait rebondi sur le montant et la barre transversale.

Cousins ​​et Alexander Mattison se sont connectés sur un touché de 15 verges pour couronner la première possession du match et donner aux Vikings une avance de 7-0, mais les deux infractions ont autrement lutté pendant une grande partie de la première mi-temps.

Après une interception de Cousins, les Saints ont converti trois troisièmes essais, dont le dernier – une passe de touché de quatre verges de Dalton à la recrue Chris Olave – a égalé le score. Sinon, le score a été laissé à la botte de Joseph alors qu’il marquait des buts sur le terrain de 28 et 36 verges de part et d’autre d’un échappé de Dalton pour assurer au Minnesota une avance de 13-7 à la mi-temps.

Après un troisième Joseph FG au début de la seconde mi-temps, Dalton et Marquez Callaway ont fait équipe sur un parcours de 33 verges, menant à un TD sur la ligne de but de Latavius ​​Murray qui a réduit l’avance des Vikings à deux points, à 16-14.

Le Minnesota a ensuite utilisé un faux botté de dégagement pour convertir sur un quatrième et 2, menant à un quatrième panier de Joseph, à partir de 46 verges, mais Taysom Hill a ensuite couru pour un touché de deux verges – et Dalton a trouvé Jarvis Landry pour un deux- conversion de points – pour voir soudainement les Saints en hausse de 22-19 avec un peu moins de 10 minutes à jouer dans le match.

Justin Jefferson chronomètre parfaitement le mouvement de balayage, prend le relais de Kirk Cousins ​​et valse pour un touché facile de trois mètres

Les Vikings ont retrouvé leur avantage alors que Justin Jefferson – qui a connu une journée monstre, avec 10 attrapés et 147 verges en réception – a couru sur un score de trois verges, bien que cette fois Joseph ait échoué avec une tentative de point supplémentaire.

Wil Lutz divise les poteaux avec facilité à partir de 60 mètres pour égaliser le match avec 1,51 à jouer

Ce raté a permis à la Nouvelle-Orléans d’égaliser le concours grâce au but sur le terrain monstre de 60 mètres de Lutz, mais il restait encore suffisamment de temps pour que Joseph expie son raté précédent avec un cinquième FG et ce qui s’est finalement avéré être le vainqueur du match, avec Lutz cette fois, échouant de façon dramatique avec un autre essai de 60 verges alors que le temps passait.

Ce qu’ils ont dit… ‘Les Vikings sont arrivés à bout’

Le porteur de ballon des Vikings Alexander Mattison : “Ce match s’est déroulé jusqu’au bout. Nous nous sommes juste appuyés les uns sur les autres, nous nous sommes fait confiance et le résultat a basculé dans notre direction.

“On a ça [Vikings] Chant SKOL en cours ; ils étaient vraiment bruyants pour nous, c’est une belle chose. Nous adorons ça ici au Royaume-Uni, ils sont sortis grands pour nous.”

L’entraîneur-chef des Saints, Dennis Allen : “Une façon frustrante de terminer ce match. Nous avons eu nos chances. Nous pensions que nos gars se sont battus après la seconde mi-temps. Nous avons fait trop d’erreurs en première mi-temps, ce qui nous a mis à la traîne.

“D’où je me tenais, je pensais que c’était [Lutz’s field goal] allait être bon. De toute évidence, il a frappé sur le montant gauche et sur la barre transversale et a rebondi dans le mauvais sens pour nous.”

L’ancien joueur de ligne défensive de la NFL, le Londonien Jack Crawford : “En tant que joueur de ligne défensive, vous détestez quand les matchs échappent à votre contrôle, ce n’est jamais parfait, c’est le football. La défense a fait ce qu’elle pouvait pour aider les Saints.

“L’attaque des Vikings s’est manifestée alors qu’ils devaient le faire à la fin du match dans l’embrayage, vous ne voulez pas abandonner un gros jeu, surtout en fin de match.”

