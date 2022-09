NFL 2022: comment regarder les factures contre les béliers jeudi soir

La saison 2022 de la NFL débute jeudi à Los Angeles avec le champion du Super Bowl, les Los Angeles Rams, accueillant les Buffalo Bills. Les Rams sont dirigés par le quart-arrière Matt Stafford et le receveur large Cooper Kupp en attaque et le plaqueur défensif Aaron Donald et le demi de coin Jalen Ramsey en défense. Les Bills sont les favoris pour remporter l’AFC avec Josh Allen, armé d’une fusée, derrière le centre, lançant à Stefon Diggs, un large joueur de confiance. Le match entre les Rams et les Bills commence le Jeudi à 20 h 20 HE (17 h 20 PT) sur NBC.

Voici ce que vous devez savoir pour regarder le match d’ouverture et nos recommandations sur les meilleures façons de regarder le reste de la saison 2022 de la NFL, semaine après semaine, sans câble.

Harry Comment/Getty Images



Quelles sont mes options de streaming pour les matchs de la NFL en 2022 ?

Payer pour le câble est la solution la plus simple mais pas la moins chère. Pour coupe-cordons cherche à économiser de l’argentles options de streaming de football NFL peuvent devenir un peu compliquées, avec des matchs joués sur trois jours et nuits différents chaque semaine sur différentes chaînes et services de streaming.

La plupart des matchs de la NFL se jouent le dimanche, avec un match chaque semaine le jeudi soir et un autre chaque semaine le lundi soir. Le dimanche, les matchs commencent à 13 h HE (10 h PT) et 16 h HE (13 h HE), avec la plupart des équipes AFC sur CBS et la plupart des équipes NFC sur Fox.

Bien que le premier match du jeudi soir soit sur NBC, le reste des matchs de Thursday Night Football sera diffusé sur Amazon Prime Video. Contrairement à la saison dernière, Prime Video est maintenant la maison exclusive de Thursday Night Football et les jeux ne sont plus disponibles sur Fox ou NFL Network (bien que les jeux soient disponibles à la télévision sur les marchés locaux des équipes).

Comme lors des saisons précédentes, les matchs de football du lundi soir seront sur ESPN. De plus, NFL Network diffusera trois matchs internationaux disputés à Londres et à Munich cette saison.

Tous les cinq des services de diffusion de télévision en direct portent ESPN et Fox, et tous sauf Sling TV portent CBS. Tous, sauf DirecTV Stream, diffusent le réseau NFL. Pour les jeux sur CBS et Fox, gardez à l’esprit que tous les services ne transportent pas tous les réseaux locauxalors vérifiez chacun en utilisant les liens ci-dessous pour vous assurer qu’il transporte CBS et Fox dans votre région.

En plus de Prime Video, il existe trois autres services de streaming que les fans de la NFL devraient envisager. Le plan Premium payant de Paramount Plus diffusera les matchs de CBS le dimanche et le plan Premium payant de Paon montrera les émissions de NBC de Sunday Night Football.

Et puis il y a ESPN Plus, qui aura un jeu exclusif dans la semaine 8 quand les Broncos affrontent les Jaguars à Londres.

Attendez, il y a un autre service de streaming à considérer cette année. La NFL lance un nouveau service de streaming pour regarder des matchs sur votre téléphone ou votre tablette – pas de diffusion sur votre téléviseur. Au cours des années passées, vous pouviez le faire gratuitement avec l’application Yahoo Sports, mais maintenant vous devrez payer 5 $ par mois ou 40 $ pour la saison pour le Application NFL Plus. Avec lui, vous pourrez regarder tous les matchs locaux le dimanche et les matchs nationaux les lundis et jeudis soirs ainsi que les séries éliminatoires et le Super Bowl – encore une fois, uniquement sur votre téléphone ou votre tablette.

Enfin, il y a NFL RedZone, une chaîne qui prend vie chaque automne et montre l’action en direct de la NFL pendant les matchs du dimanche après-midi. Il apparaît dans et hors des matchs en direct et tente de montrer chaque touché marqué dans chaque match. RedZone est disponible en tant que module complémentaire sur quatre des cinq principaux services de streaming TV en direct, tous sauf DirecTV Stream.

Le meilleur pour tout : YouTube TV (65 $)

Sarah Tew / Crumpe



Notre choix des deux dernières années reste notre choix de prédilection en 2022.

À 65 $ par mois chacun, Télévision YouTube coche toutes les cases de la NFL. Les chaînes locales CBS, NBC et Fox sont incluses dans de nombreux marchés, et ESPN et le réseau NFL sont également inclus afin que vous puissiez regarder le dimanche et le lundi soir. Les meilleures options suivantes sont FuboTV et Hulu Plus Télévision en direct; les deux offrent les mêmes chaînes que YouTube TV pour les fans de la NFL, mais pour 70 $ par mois.

Vous voulez suivre votre équipe de fantasy avec RedZone ? C’est disponible sur les trois services dans le cadre d’un module complémentaire. Si vous êtes abonné à YouTube TV, vous pouvez ajouter le module complémentaire Sports Plus à 11 $ par mois en cliquant sur votre profil et en accédant à Paramètres, puis à l’onglet Abonnement. Les abonnés FuboTV peuvent accéder à Mon profil et choisir Gérer les modules complémentaires pour obtenir son offre Sports Plus de 11 $ par mois avec NFL RedZone. Et les utilisateurs de Hulu peuvent désormais ajouter RedZone pour 10 $ par mois avec son module complémentaire Sports.

YouTube TV et FuboTV permettent à trois personnes de regarder à la fois (Hulu autorise deux flux en direct) et tous les trois ont des applications sur presque tous les appareils mobiles et les principales plateformes de streaming, y compris Amazon Fire TV, Google TV, Roku et Apple TV.

Bien que les trois soient largement similaires, nous aimons YouTube TV pour son DVR supérieur – stockage illimité par rapport à 30 heures sur FuboTV et 50 heures sur Hulu. Nous aimons également YouTube TV car il vous offre la possibilité de diffuser en 4K pour 20 $ de plus par mois. FuboTV le fait aussi avec son forfait Elite à 80 $ par mois. Gardez à l’esprit que seuls Fox et NBC proposent des émissions 4K NFL; CBS et ESPN ne le font pas.

DirecTV flux offre les principales chaînes de diffusion pour les jeux NFL, mais il commence à 70 $ par mois et manque de NFL Network et RedZone.

Sling TV Le plan Orange et Bleu pour 50 $ par mois vous donne ESPN et le réseau NFL, et, en sélectionner les principaux marchés, Fox et/ou NBC, mais il vous manquera toujours CBS. Vous pouvez également ajouter RedZone pour 11 $ par mois avec le module complémentaire Sports Extra.

Le moyen le moins cher de diffuser NFL RedZone

Rob Carr/Getty Images



Une méthode préférée des fans pour suivre toute l’action de la NFL le dimanche, RedZone est un moyen d’attraper tous les grands jeux de la ligue. La route la moins chère vers RedZone est d’obtenir Sling TV Blue pour 35 $ par mois et d’ajouter le module complémentaire Sports Extra de 11 $ par mois.

Cette option peut également être diffusée sur une multitude d’appareils, notamment iOS, Android, Apple TV, Roku, Chromecast, Amazon Fire TV et les navigateurs Web.

Remarque : Si vous vous abonnez uniquement au forfait Orange de Sling, vous ne pourrez pas obtenir RedZone dans Sports Extra. Votre forfait de base doit être Sling Blue ou son plus grand forfait Sling Blue Plus Orange pour que vous puissiez obtenir RedZone en tant que module complémentaire. Si vous choisissez ce dernier, le module complémentaire Sports Extra coûte 15 $ par mois, car vous obtiendrez également des chaînes supplémentaires telles que le réseau SEC, le réseau ACC et le réseau PAC 12.

Si vous prévoyez principalement de regarder sur un téléphone, vous pouvez également consulter RedZone Mobile, qui se trouve dans le . Il s’agit d’un abonnement distinct de NFL Plus et coûte 35 $ pour la saison (ce qui revient à environ 7,78 $ par mois pour les quatre mois et demi environ de football de la saison régulière). Bien que ce soit l’un des moyens les moins chers d’obtenir RedZone, sachez que – similaire à NFL Plus – vous ne pourrez pas l’AirPlay ou le Chromecast sur un écran plus grand et devrez le regarder sur votre téléphone.

Alternative économique pour les fans de NFC dans les grandes villes : Sling Blue (35 $) ou une antenne (20 $ une seule fois)

Sarah Tew / Crumpe



Ceux qui cherchent à économiser de l’argent voudront peut-être consulter Sling Blue pour 35 $ par mois. Bien qu’il manque ESPN, ce qui signifie que vous manquerez le football du lundi soir, dans sélectionner des marchés vous pourrez obtenir Fox et NBC. Le hic, c’est que ces marchés se trouvent principalement dans les grandes villes, donc si vous vivez en dehors de l’une de ces zones, Sling Blue n’est peut-être pas pour vous.

Vous pouvez également ajouter RedZone via le module complémentaire Sports Extra de 11 $ par mois de la société.

Fox diffuse la plupart des matchs NFC le dimanche, tandis que NBC propose Sunday Night Football. CBS, qui diffuse la majeure partie des jeux AFC, n’est pas du tout inclus sur Sling. Mais un l’antenne peut combler ces lacunes de canal local sans frais mensuels.

Alternatives budgétaires pour les fans de l’AFC : Paramount Plus (ou une antenne)

Sarah Tew / Crumpe



Certaines applications proposent en direct la liste des matchs AFC du dimanche de CBS, y compris le niveau Premium de Paramount Plus pour 10 $ par mois. Selon l’endroit où vous vivez, cependant, votre station CBS locale (et ces jeux NFL) peut ne pas être disponible. CBS propose des services de diffusion en direct sur de nombreux marchés ; vous pouvez vérifier par vous-même si votre région dispose d’un streaming CBS en direct ici.

Une antenne est une autre option pour obtenir CBS. Et comme nous l’avons mentionné ci-dessus, une antenne en direct connectée à votre téléviseur offre une autre option, aucun streaming ou frais mensuels requis, tant que vous avez une bonne réception.

Football du jeudi soir: Amazon Prime Video

Au cours des dernières années, les matchs de Thursday Night Football étaient diffusés sur Prime Video, mais étaient également disponibles sur Fox ou NFL Network. Cette année, à partir de la semaine 2, les matchs du jeudi soir ne seront disponibles que sur Prime Video, ce qui incitera davantage les fans de la NFL qu’une livraison gratuite de deux jours à ouvrir un compte Amazon Prime pour 15 $ par mois ou 139 $ par an. Vous pouvez également vous abonner uniquement à Prime Video pour 9 $ par mois.

Amazone



Qu’en est-il du billet du dimanche ?

Pour une saison de plus, NFL Sunday Ticket est encore largement limité aux abonnés du satellite DirecTV. Alors que qui devrait changer en 2023, ceux qui vivent dans des immeubles qui ne peuvent pas ajouter d’antenne parabolique peuvent déjà obtenir une version en streaming pour regarder le football à partir de 294 $ pour son forfait To Go pour la saison, ou 396 $ pour un forfait Max qui inclut la chaîne RedZone (une version étudiante est également disponible à prix réduit). Tu peux vérifiez votre adresse sur le site Sunday Ticket. Les deux forfaits ont un essai gratuit d’une semaine.

Le problème ici, cependant, est que même si vous êtes éligible, cela n’inclut pas les jeux locaux. Vous ne pouvez regarder que les matchs du dimanche qui ne sont pas diffusés sur CBS, Fox ou NBC dans votre région. Ils ne seront pas non plus utiles au moment des séries éliminatoires – car vous aurez besoin de vos stations locales et d’ESPN pour capter tous ces matchs.

