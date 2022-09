nference lance une plateforme de données du monde réel et étend son partenariat avec la Mayo Clinic

La société de données EHR nference a lancé mercredi sa plate-forme de génération de preuves dans le monde réel et a élargi son partenariat existant avec la clinique Mayo.

La plate-forme, baptisée nSights, recueille des données cliniques anonymisées sur les patients provenant de centres médicaux universitaires, y compris des notes cliniques, des résultats de radiologie, des tests de laboratoire et des électrocardiogrammes. La société a déclaré qu’elle ajouterait éventuellement des données de pathologie numérique et de génomique. nference présente la plate-forme comme un moyen pour les chercheurs de développer des thérapies et des diagnostics à l’aide de données recueillies auprès de nSights.

La société étend également son partenariat stratégique de 12 ans avec la Mayo Clinic, offrant aux clients et partenaires de nference un accès aux données de santé électroniques anonymisées de la plate-forme Mayo Clinic. Ils construiront également une version de la plate-forme nSights de la marque Mayo Clinic, appelée Mayo Clinic Platform_Discover.

“Le potentiel des données de santé électroniques reste verrouillé dans les centres médicaux et est souvent sous-exploité en raison de la complexité des données, des problèmes de confidentialité et de sécurité”, a déclaré Mike Koenig, directeur commercial de nference, dans un communiqué. “Notre collaboration élargie avec Mayo Clinic Platform fournit le cadre pour le déploiement de nSights par nference et permet à nos clients d’accéder à des données anonymisées “au niveau du patient” pour stimuler la recherche et le développement de nouvelles thérapies. Je suis impatient de continuer à construire et à renforcer notre partenariat avec l’équipe de la Mayo Clinic alors que nous travaillons ensemble pour améliorer les soins de santé grâce à des informations et des connaissances dérivées de données.”

LA GRANDE TENDANCE

Peu de temps après nference fermé un Tour de table de série B de 60 millions de dollars début 2020, Mayo Clinic a annoncé la startup comme sa première Partenaire de la plateforme d’analyse de données cliniques. Mayo Clinic Ventures a participé en tant qu’investisseur stratégique à cette augmentation et a également rejoint le tour de table de série C de 60 millions de dollars de nference qui s’est terminé fin 2020.

Ils ont également collaboré à Recherche sur le vaccin COVID-19 et élargi leur partenariat pour inclure la pathologie numérique et le diagnostic du rythme cardiaque. L’année dernière, ils formé Anumana dans le but d’utiliser les capacités d’intelligence artificielle de nference et les données médicales de Mayo pour créer des diagnostics de capteurs numériques, en commençant par la détection des maladies cardiaques.

Anumana a reçu FDA Breakthrough Device Designation ce printemps pour son algorithme d’IA basé sur l’ECG visant à la détection précoce de l’hypertension pulmonaire. Il s’est également associé au géant pharmaceutique Novartis pour développer des outils d’IA pour détecter les maladies cardiovasculaires.