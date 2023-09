NFC West Stock Watch : à l’intérieur de l’évasion de la semaine 1 des Rams WR Puka Nacua

Éric Williams Écrivain NFC Ouest

Depuis son arrivée dans les locaux de l’équipe après que les Rams de Los Angeles l’ont sélectionné au cinquième tour du repêchage de cette année, le receveur Puka Nacua s’est rapidement adapté à la vie dans la NFL et à l’offensive de passe précise de l’entraîneur-chef Sean McVay.

Avec le receveur vedette Cooper Kupp sur la réserve des blessés pour les quatre premières semaines de la saison régulière en raison d’une blessure persistante aux ischio-jambiers, Nacua a contribué à combler le vide. Du point de vue de l’équipe, peu de gens ont été surpris par sa performance au travail hors saison et au camp d’entraînement.

Cependant, la manière dont le produit BYU a annoncé son arrivée dans la NFL était stupéfiante. Contre l’un des meilleurs secondaires de la ligue, Nacua a terminé avec 10 attrapés pour 119 verges sur 15 cibles lors d’une surprenante victoire sur la route contre les Seahawks de Seattle lors de la première semaine.

Nacua a rapidement compris l’offensive complexe de McVay et sert de receveur privilégié de l’équipe avec Kupp absent.

« Puka Nacua est arrivé et il est une recrue aussi mature que je n’ai jamais connu », a déclaré McVay. « Et c’est un joueur physique, coriace et fort. Il a une très bonne personnalité. »

Grâce à un travail assidu et à de nombreux représentants, Nacua a gagné la confiance du quart-arrière Matthew Stafford. Lors du match contre Seattle, plus de 40 % des passes de Stafford sont allées en direction de Nacua.

« Cela n’a pas vraiment commencé au camp d’entraînement. Cela a commencé à la seconde où il a été repêché ici et était dans les OTA », a déclaré Stafford aux journalistes lorsqu’on l’a interrogé sur ses liens avec Nacua. « J’ai passé beaucoup de temps dans les OTA à travailler avec lui, j’ai passé du temps entre les OTA et le camp d’entraînement à lui lancer des lancers. J’ai passé beaucoup de temps pendant le camp d’entraînement, juste des répétitions. Et sa compréhension du jeu lui vient vraiment naturellement. »

Tout comme Kupp, Nacua est un choix de mi-tour d’une école de division I de la côte ouest moins mise en avant qui ne jouait pas régulièrement contre des compétitions de niveau élite. Le Nacua de 6 pieds 2 pouces et 201 livres a réalisé un 4,55 40 lors de la journée professionnelle de BYU, on se demandait donc s’il avait suffisamment de vitesse pour s’ouvrir systématiquement au niveau de la NFL.

Cependant, comme Kupp, Nacua a une capacité innée à se séparer en haut du parcours et est physique au point de rattrapage, ce qui lui permet de remporter des attrapés contestés. Et il peut également jouer après la capture. Nacua s’est également révélé un bloqueur efficace lors du match de course contre les arrières défensifs de Seattle.

Nacua a déclaré que Kupp avait été là pour l’aider tout au long du processus.

« Coop a été comme un deuxième entraîneur », a déclaré Nacua. « C’est toujours agréable de l’avoir sur le terrain. … Quand nous revenons pour vérifier les iPads, il est le premier à dire soit bon travail, soit voici ce que je vois et ce que je regarde. » Coop est l’homme. J’adore ce type. J’ai l’impression d’avoir de la chance d’être dans cette situation. «

Le grand jour de Nacua mène le NFC West Stock Watch de cette semaine.

En hausse

Puka Nacua, Béliers

Les Rams ont fait du bon travail en attaquant le milieu du terrain contre la défense de Seattle. Selon Next Gen Stats, Nacua a été ciblé 15 fois lors de ses débuts dans la NFL, le plus par une recrue au cours de la semaine 1 au cours des huit dernières saisons (taux cible de 44,1 %). Il a réalisé l’essentiel de sa production dans la zone courte (0-9 verges aériennes), où il a attrapé 6 cibles sur 9 pour 64 verges.

Nacua a été l’un des joueurs les plus recherchés du football Fantasy cette semaine en raison de son succès lors de la première semaine. Il fera face à un test plus difficile dimanche contre les 49ers de San Francisco, qui renforcent l’un des meilleurs fronts défensifs de la ligue et une défense talentueuse de deuxième niveau dirigée par le secondeur All-Pro Fred Warner.

Jake Maugrey, 49ers

Le botteur de troisième ronde du Michigan a connu des difficultés lors de la pré-saison, ratant deux paniers et un point supplémentaire. Parallèlement à cela, Moody a subi un quad tendu, suscitant des inquiétudes quant à sa capacité à exécuter la première semaine pour une équipe bâtie pour remporter le Super Bowl.

Moody a mis ces questions de côté en réussissant 3-en-3 aux paniers, avec une longueur de 41 verges, et en marquant tous ses points supplémentaires lors de l’éruption de San Francisco contre les Steelers de Pittsburgh.

49ers ou Cowboys : qui a fait une déclaration plus importante ?

Brandon Aiyuk, 49ers

Aiyuk continue de montrer qu’il est devenu le receveur numéro un de l’offensive de San Francisco, attrapant les huit cibles que Brock Purdy a lancées sur 129 verges et deux scores. Pour ses efforts, Aiyuk a remporté les honneurs du joueur offensif NFC de la semaine.

Aiyuk a particulièrement réussi contre le demi de coin vétéran Patrick Peterson, qui avait prédit qu’il obtiendrait une interception contre Purdy. Selon Next Gen Stats, Aiyuk a capté les trois réceptions pour 43 verges et deux touchés avec Peterson sur lui.

Chute

Géno Smith, Faucons de mer

Élu joueur de retour de l’année la saison dernière, Smith a gagné un gros salaire pour avoir redressé sa carrière. Mais ses difficultés lors de la défaite décevante de son équipe contre les Rams ont poursuivi une tendance troublante de la seconde moitié de la saison dernière. Smith a terminé 16 sur 26 pour 112 verges, avec un touché et aucune interception contre Los Angeles. Il a été limogé deux fois et a affiché une note de passeur de 84,1. En seconde période, Smith n’avait que neuf verges par la passe.

Depuis la semaine 10 de la saison dernière, Smith a complété 66 % de ses passes pour 2 448 verges, avec 18 touchés et huit interceptions pour une note de passeur de 94,3. Les Seahawks ont une fiche de 3-7 dans ces compétitions.

Dre’Mont Jones, Faucons de mer

Il a signé un contrat de 51,3 millions de dollars sur trois ans en agence libre cette intersaison pour aider à déclencher la ruée vers les passes de Seattle. Mais Jones a terminé avec seulement trois plaqués combinés et aucun sac ou coup sûr du quart-arrière lors de la défaite de son équipe contre les Rams. Les Seahawks n’ont pas limogé Stafford et ont terminé avec seulement deux coups sûrs du quart-arrière sur 38 tentatives de passes.

Rendant les fans des Seahawks encore plus frustrés, le joueur que Seattle a abandonné au premier tour du repêchage de cette année, DT Jalen Carter, a enregistré six pressions et un sack sur 32 passes précipitées lors de ses débuts dans la NFL pour les Eagles de Philadelphie. Selon Next Gen Stats, c’est à égalité avec le plus de pression exercée par n’importe quel plaqueur défensif recrue dans un match au cours des cinq dernières saisons.

Le choix de première ronde de Seattle, le demi de coin Devon Witherspoon, n’a pas joué lors de la première semaine en raison d’un problème persistant aux ischio-jambiers auquel il souffre depuis le mois dernier.

David Helman décrit la superbe victoire des Rams contre les Seahawks

Josué Dobbs, Cardinaux

Il est probablement injuste d’attendre grand-chose de Dobbs au cours de la première semaine puisqu’il a rejoint l’équipe il y a quelques semaines à peine. Mais lors de son premier départ pour l’Arizona, il a terminé 21 sur 30 pour 132 verges, sans touché ni interception pour une note de passeur de 78,8.

Même avec la défense de l’Arizona créant trois revirements contre Washington, il sera difficile pour les Cardinals, apparemment tankistes, de gagner des matchs si Dobbs et l’offensive ne fonctionnent pas mieux.

Eric D. Williams rend compte de la NFL depuis plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

