NFC, AFC Championship Games : Brock Purdy, Lamar Jackson et d’autres avec le plus d’enjeux

The Athletic couvre en direct Corbeaux contre chefs dans le Match de championnat de l’AFC.

Nous en sommes aux quatre derniers.

Les matchs de championnat de la conférence NFL débuteront dimanche à 15 h HE à Baltimore, où les Ravens accueilleront les Chiefs de Kansas City avec le titre de l’AFC en jeu. Puis, à 18 h 30 HE, les 49ers de San Francisco accueillent les Lions de Détroit pour le match de championnat NFC.

La mission est simple : gagnez et vous participez au Super Bowl, bien sûr. Baltimore est favori avec 3 1/2 points tandis que San Francisco est favorisé par un touché.

Les Ravens et les 49ers sont têtes de série n°1 ; les Chiefs et les Lions sont tous deux têtes de série n°3. Les têtes de série atteindront-elles le Super Bowl, ou l’un ou les deux outsiders l’emporteront-ils ? Kansas City et Philadelphie ont atteint le grand match l’année dernière en tant que têtes de série n°1. Mais ce n’était que la 14e fois depuis que la NFL a institué le classement en 1975 que les deux n°1 se qualifiaient pour le Super Bowl.

Voici un aperçu de certains des chiffres clés les plus en jeu dimanche.

Chiefs de Kansas City contre Ravens de Baltimore

Pour les Chiefs, qui visent leur quatrième participation au Super Bowl au cours des cinq dernières saisons…

• Andy Reid s’est déjà placé en compagnie d’élite la saison dernière lorsqu’il est devenu le 14e entraîneur de l’histoire de la NFL à remporter plusieurs trophées Lombardi. Mais avec une victoire dimanche, il deviendrait seulement le cinquième entraîneur-chef de l’histoire avec cinq participations au Super Bowl. Il se positionnerait également pour tenter sa chance dans un club encore plus exclusif, car seuls quatre entraîneurs – Bill Belichick (six), Chuck Noll (quatre), Bill Walsh et Joe Gibbs (trois) – ont remporté au moins trois Super Bowls. Reid aurait également une chance de devenir le septième entraîneur de l’histoire de la ligue à remporter deux Super Bowls consécutifs.

• Le quart-arrière Patrick Mahomes vise la grandeur tout en participant à son sixième championnat de conférence consécutif. Titulaire de sixième année, il ne sait même pas ce que c’est pas jouer à ce jeu. Il tente d’atteindre son quatrième Super Bowl et de rejoindre Bart Starr, Bob Griese, Terry Bradshaw, Joe Montana, Troy Aikman, John Elway et Tom Brady en tant que seuls quarts à remporter deux Super Bowls consécutifs. Seuls Aikman (trois), Montana et Bradshaw (quatre) et Brady (sept) ont au moins trois bagues du Super Bowl, et Mahomes veut vraiment rejoindre ce club avant même d’avoir 29 ans.

• L’ailier rapproché Travis Kelce et Mahomes viennent de battre le record de Brady et Rob Gronkowski pour le plus grand nombre de touchés en séries éliminatoires dans l’histoire de la ligue, et maintenant Kelce n’a besoin que de sept attrapés pour surpasser Jerry Rice (151) pour le plus grand nombre de réceptions en séries éliminatoires de l’histoire. Kelce a enregistré au moins six attrapés et 70 verges à chacun de ses cinq matchs en carrière contre Baltimore.

Pour les Ravens, qui accueillent le match de championnat de l’AFC pour la première fois et cherchent à participer à leur troisième Super Bowl…

• L’entraîneur John Harbaugh participe à son deuxième match de championnat de l’AFC et vise sa deuxième participation au Super Bowl et sa deuxième victoire depuis qu’il a tout remporté lors de la saison 2012.

• Le quart-arrière Lamar Jackson dispute son premier match pour le titre de l’AFC et veut couronner ce qui devrait être sa deuxième saison de MVP en carrière avec sa première victoire au Super Bowl. Une victoire dimanche aiderait également Jackson à faire taire davantage ses critiques. Malgré ses dons physiques d’élite et sa liste croissante de distinctions, il ne reçoit jamais le même niveau de respect que ses pairs quart-arrière comme Mahomes, Josh Allen et Joe Burrow. Une victoire sur Mahomes et un voyage au Super Bowl peuvent l’aider à cet égard, et un trophée Lombardi dissiperait tout doute sur sa position comme l’un des meilleurs quarts et meneurs de jeu de l’histoire de la ligue.

• La tournée de retour du receveur large Odell Beckham Jr. se poursuit avec une chance de revenir au Super Bowl pour la première fois depuis 2022, lorsqu’il a aidé les Rams à vaincre les Bengals. L’expérience de Beckham au Super Bowl a cependant été incomplète, car il a subi une déchirure du LCA en première mi-temps après avoir enregistré deux attrapés pour 52 verges et un touché. Beckham a été absent du football toute la saison dernière pour se réadapter, et les Ravens lui ont donné l’opportunité tant attendue de reprendre sa carrière cet automne. Le joueur de 31 ans n’est plus aussi explosif qu’avant, mais ses 35 attrapés pour 565 verges et trois touchés ont contribué à rendre plus complète l’unité de réception remaniée des Ravens. Beckham adorerait revenir au Super Bowl et contribuer du début à la fin, mais il doit d’abord aider les Ravens à dépasser une défense coriace des Chiefs.

Lions de Détroit contre 49ers de San Francisco

Pour les Lions, qui disputent seulement leur deuxième match de championnat NFC de l’histoire de la franchise…

• Dan Campbell tente d’accéder au Super Bowl pour la première fois en tant qu’entraîneur, après avoir transformé les Lions de la risée qui a ouvert la saison 2021 0-10-1 à l’une des meilleures équipes de la ligue. Campbell était un ailier rapproché de l’équipe des Giants de New York qui a perdu contre Baltimore au Super Bowl XXXV en janvier 2001.

• Le quart-arrière des Lions Jared Goff a pour mission de prouver que les Rams de Los Angeles se sont trompés lorsqu’ils l’ont jugé incapable de diriger une équipe championne et l’ont échangé à Détroit contre Matthew Stafford en 2021. Au cours de la saison 2018, Goff a aidé les Rams à atteindre le Super. Bowl, mais il (comme le reste des Rams) a eu du mal contre les Patriots. Goff n’a réussi que 229 verges, avec un taux de réussite de seulement 50 pour cent et une interception. Il a également été limogé quatre fois. Depuis qu’il a été échangé à Détroit, Goff a contribué au changement de culture des Lions et à leur ascension vers la respectabilité. Il a obtenu un grand degré de justification en battant Sean McVay et les Rams il y a deux semaines lors de la ronde des wild-cards, et il a de nouveau brillé lors de la ronde de division contre les Buccaneers de Tampa Bay. Vaincre les 49ers serait énorme pour Goff.

• L’ailier défensif Aidan Hutchinson, qui a grandi dans la banlieue de Détroit et a joué à l’Université du Michigan, a grandi en encourageant les Lions. Il ne veut rien de plus que de continuer à élever l’équipe de sa ville natale et à offrir à ses fans leur première victoire au Super Bowl. Hutchinson est en larmes, enregistrant huit sacs au cours des quatre derniers matchs, dont trois en séries éliminatoires. En saison régulière, il a récolté un sommet en carrière de 11 1/2 sacs et 14 plaqués pour une défaite, ainsi que trois échappés forcés et sept passes décisives.

Pour les 49ers, qui ont participé au match de championnat NFC ces trois dernières années et quatre fois au cours des cinq dernières saisons…

• L’entraîneur Kyle Shanahan tente de ramener son équipe au Super Bowl pour la première fois depuis la saison 2019, lorsque les 49ers ont perdu contre les Chiefs. Les blessures du quart-arrière ont fait dérailler San Francisco lors du match pour le titre de conférence de l’année dernière, mais avec un Brock Purdy en bonne santé, Shanahan espère maintenant faire enfin passer son équipe sur la bosse. L’entraîneur-chef de septième année tente également de rejoindre son père, Mike Shanahan, en tant que premier duo père-fils à remporter le Super Bowl. L’aîné Shanahan a remporté les Super Bowls XXXII et XXXIII en tant qu’entraîneur des Denver Broncos.

• Purdy tente de rejoindre Kurt Warner, Brady, Ben Roethlisberger et Russell Wilson en tant que seuls quarts à avoir mené leurs équipes à des victoires au Super Bowl lors de leur deuxième saison dans la ligue. Purdy a eu une performance fragile pendant la majeure partie du match éliminatoire de division de la semaine dernière contre Green Bay avant de finalement atteindre son rythme et de diriger l’entraînement gagnant au quatrième quart. Purdy a tenté d’ignorer les critiques selon lesquelles il n’est qu’un simple gestionnaire de jeu, mais une solide performance lors d’une victoire dimanche fournirait une certaine justification.

• Le demi offensif Christian McCaffrey a enregistré 128 verges au total (98 au sol, 30 sur réception) et deux touchés lors du premier match des séries éliminatoires de la semaine dernière. Grâce à cette performance, il a enregistré au moins 50 verges de mêlée et un touché à chacun des cinq premiers matchs éliminatoires de sa carrière. Avec une autre performance de ce type, McCaffrey ne peut devenir que le troisième joueur de l’histoire de la NFL (rejoignant Marcus Allen et Terrell Davis) à prolonger sa séquence à six matchs. McCaffrey a réalisé une saison de calibre MVP, avec 1 459 verges au sol et 14 touchés, ainsi que 564 verges sur réception et sept touchés. Mais il veut une bague du Super Bowl pour pouvoir être comme son père, Ed, un receveur qui en a remporté trois (un avec San Francisco et deux avec les Broncos de Mike Shanahan).

