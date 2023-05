Neymar veut quitter le PSG cet été : et après ?

Des informations en provenance du Brésil indiquent que la superstar Neymar est prête à quitter le PSG après la fin de cette saison. Neymar, ainsi que Messi, pourraient partir dans le cadre d’une refonte massive de l’équipe du club. En fait, l’Argentin aurait déjà accepté de rejoindre le club saoudien d’Al-Hilal pour la saison prochaine.

Selon la publication brésilienne Uol Sport, Neymar est prêt à entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Alors que sa valeur de transfert a diminué par rapport au montant record payé par le PSG en 2017, l’important pour le club est son salaire. À l’heure actuelle, Neymar gagne un peu moins de 60 millions de dollars par an avec le PSG. Ce contrat expire à l’été 2025.

Les clubs affrontant Neymar devraient supporter ce genre de salaire. Instantanément, cela exclut un certain nombre de clubs. Parmi ceux-ci se trouve Barcelone, car le club à court d’argent s’efforce de joindre les deux bouts. Cela laisse quelques options à la disposition de Neymar. Les clubs de Premier League Chelsea, Manchester United et Newcastle peuvent être des points d’atterrissage pour Neymar. Non seulement ces clubs ont le soutien financier, mais chacun recherche un meneur de jeu pour faire passer le club au niveau supérieur.

Neymar passe une période tumultueuse au PSG

Neymar est au milieu d’une saison chargée de blessures et incohérente avec le PSG. A son époque, c’est une star. Bien qu’il ait plus de buts que d’apparitions cette saison, le Brésilien a raté les 11 derniers matchs du club en raison d’une opération à la cheville après que les médecins l’ont étiré hors du terrain lors d’une éventuelle victoire contre Lille. Cela comprenait le match retour contre le Bayern Munich en UEFA Champions League, où le PSG a été éliminé de la compétition. La blessure l’exclut pour le reste de la saison.

Conséquence de son incapacité à mener le club vers la terre promise de la gloire européenne, Neymar s’est transformé en bouc émissaire. Les supporters des Parisiens ont manifesté au domicile de Neymar, scandant « perdez-vous » sur les soupçons qu’il était simplement désintéressé de jouer pour le PSG.

Malgré cela, Neymar maintient qu’il est attaché au club.

