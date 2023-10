Neymar va subir une intervention chirurgicale après s’être blessé au genou

Le Brésil a confirmé que Neymar subirait une intervention chirurgicale après une rupture du ligament croisé antérieur (LCA) et du ménisque de son genou gauche.

Le joueur de 31 ans a dû être retiré sur une civière lors de la première mi-temps de la défaite 2-0 du Brésil contre l’Uruguay à Montevideo et a été remplacé par Richarlison de Tottenham.

Les scanners ont depuis révélé l’étendue de la blessure de Neymar. Son club, Al Hilal, a confirmé qu' »il subira une opération chirurgicale puis un programme de traitement qui sera déterminé ultérieurement ».

Neymar ne s’est remis que récemment d’une blessure à la cheville à long terme qui l’avait tenu à l’écart pendant son séjour au Paris Saint-Germain. Il a ensuite rejoint Al Hilal en Arabie Saoudite au cours de l’été et a disputé cinq matches avant la trêve internationale, marquant un but.

Neymar a écrit sur Instagram : « C’est un moment très triste, le pire. Je sais que je suis fort mais cette fois, je vais avoir encore plus besoin de ma famille et de mes amis. Ce n’est pas facile de subir des blessures et des opérations chirurgicales, imaginez revivre tout cela après 4 mois de convalescence.

L’attaquant devra faire face à une course pour être apte à la Copa America 2024, qui se déroulera aux États-Unis entre le 20 juin et le 14 juillet. La guérison d’une blessure au LCA peut prendre entre six mois et plus d’un an.

Le Brésil a terminé deuxième derrière l’Argentine lors du tournoi 2021.

Le président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Ednaldo Rodrigues, a ajouté : « Le football brésilien et mondial a besoin de Neymar et de sa récupération, car le football est plus heureux quand il est sur le terrain.

« Neymar peut compter sur mon amitié et aussi sur tout le soutien de l’entité. »

