‘Neymar: The Perfect Chaos’ – bienvenue dans le monde d’une diva du football dans le déni

Les nouvelles docuseries Netflix sur la superstar du football brésilien Neymar sont raffinées et sur la marque, mais dépeint une personnalité désespérée pour que vous pensiez qu’il s’en fiche

Dès le début de « Neymar : le chaos parfait » nous obtenons une indication claire qu’il s’agit d’un homme avec une puce sur son épaule.

Interrogé sur la façon dont il commencerait la série, Neymar répond qu’il faudrait montrer des citations de personnes le dénigrant dans les médias pour son comportement, lui faisant honte comme « un monstre » ou « un abruti. »

« Et puis ils me rencontreraient, » rit le Brésilien.

À travers les trois parties suivantes de cette docu-série Netflix, qui attribue à l’icône de la NBA LeBron James le rôle de producteur exécutif, c’est exactement ce que nous sommes censés faire lorsque nous avons un aperçu de Neymar et de sa vie – « le chaos parfait. »

En dehors de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le joueur de 29 ans est le plus grand footballeur de la planète. un nom familier avec des centaines de millions de fans sur les réseaux sociaux, mais quelqu’un qui continue de captiver et d’exaspérer les fans dans la même mesure.

C’est une série qui capture les frustrations à la fois d’être Neymar et d’être autour de Neymar ; le footballeur le plus cher de tous les temps, mais une figure qui vit sa vie comme un homme-enfant piégé dans une bulle bizarre.

Né de Neymar Santos Sr et de sa mère plus grande que nature Nadine Santos, Neymar Jr a eu un ballon de foot dès son plus jeune âge et est rapidement devenu un conduit pour les rêves de football ratés de son père.

Le premier épisode de 50 minutes est consacré à une grande partie de ces humbles débuts alors que Neymar tire ses talents de la rue et finalement sur les géants brésiliens Santos.

Au milieu d’images granuleuses de ses talents précoces, nous voyons un jeune Neymar raconter à la caméra ses rêves de footballeur. Il est déjà évident que Neymar Sr n’est pas seulement un père et une influence footballistique, mais un protecteur en chef de la marque Neymar.

« Je reste juste humble. Celui qui s’occupe des clubs qui parlent de moi, c’est mon père, mon manager », dit un Neymar Jr au visage frais dans des images de retour, jouant déjà au jeu des médias bien qu’il ne soit pas assez vieux pour se raser.

Nous assistons à la façon dont Neymar Sr, au nez dur, emmène son fils en procès au Real Madrid à 14 ans, avant de tirer parti d’un nouvel accord avec Santos au Brésil – une décision qui est présentée comme étant le choix ferme de Neymar Jr.

Le jeune est propulsé vers la célébrité après avoir fait irruption dans la première équipe de Santos, les aidant à remporter un tout premier triomphe en Copa Libertadores depuis l’époque de Pelé.

Nous voyons plus de son talent prodigieux alors que Neymar gagne une convocation dans l’équipe nationale et signe des accords de parrainage à gogo – mais de manière révélatrice, nous avons également un aperçu des accusations de « diva » qui ont collé à Neymar lorsqu’un entraîneur rival craint que le Brésil est en danger de « créer un monstre » après avoir jeté un strop sur le terrain.

Neymar était un talent précoce dès son plus jeune âge. © Corbis via Getty Images





La relation de Neymar avec sa patrie est clairement compliquée ; il est idolâtré et pourtant toujours tenu à l’écart du piédestal réservé à des gens comme Pelé. Il y a un sentiment d’irritation purulent à ce fait, qui est présenté simplement comme plus de carburant pour que Neymar puisse prospérer.

L’agonie de la blessure de Neymar à domicile lors de la Coupe du monde 2014 est focalisée dans tout son drame hyperbolique, avec l’impression qu’il a eu de la chance d’émerger sans être paralysé. Cela a au moins épargné à Neymar l’humiliation de faire partie de l’équipe massacrée par l’Allemagne en demi-finale.

La victoire du Brésil pour la médaille d’or olympique contre l’Allemagne à Rio de Janeiro deux ans plus tard – dans laquelle Neymar marque le penalty gagnant – est assez bien décrite comme une rédemption pour Neymar et son pays.

Plus honnêtement, la série au moins ne craint pas le barrage de moqueries que Neymar a reçues pour son jeu éhonté lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

« Est-ce que je me suis jeté par terre sans raison ? Personne, » dit Neymar sans conviction pour sa défense.

Neymar et le Brésil : C’est compliqué. ©Getty Images





Au niveau du club, au moment où il s’est rendu à Barcelone en 2013, le culte de Neymar est déjà clair – et la série souligne involontairement à quel point la gamme de coupes de cheveux douteuses de Neymar a été au fil des ans.

Un début de vie difficile en Catalogne fournit l’un des aperçus les plus touchants alors que Neymar révèle comment il a été consolé par Messi après avoir été laissé en larmes dans le vestiaire au début de son séjour chez les géants du Camp Nou.

La dynamique avec Messi se fraye un chemin à travers la série, avec l’Argentin présent personnellement à divers moments – avec des goûts de David Beckham – pour offrir une approbation retentissante des qualités de Neymar en tant que footballeur et être humain.

Célèbre, les choses ont cliqué avec Messi et Luis Suarez alors qu’ils remportaient des titres espagnols consécutifs et la couronne de la Ligue des champions en 2015. Avec le recul, le documentaire décrit ces jours comme des jours heureux pour Neymar, mais le chaos titulaire du titre de la série n’est pas pas loin derrière.

Messi, Neymar et Suarez ont formé le formidable partenariat « MSN ». © FIFA via Getty Images





L’une des plus belles heures de Neymar sous un maillot de Barcelone – la « Remontada » contre les futurs employeurs du Paris Saint-Germain en Ligue des champions en 2017 – est décrite comme un tournant alors que Messi obtient la gloire malgré le fait que le Brésilien tire les ficelles.

Son père le nie, mais l’incident indique clairement ce que la plupart des gens savent déjà – c’était un catalyseur du désir de Neymar de se libérer de l’ombre de Messi dans une vaine tentative de devenir la véritable star de la série.

Financé par le pétrocash qatari, le PSG était la solution idéale alors que les Parisiens ont effacé le record du monde de transfert pour s’assurer les services de Neymar en 2017. l’attraction la plus excitante.

Le PSG s’est séparé d’un record du monde de 222 millions d’euros pour Neymar en 2017. © PA Images via Getty Images





Mais les frustrations de la vie à Paris sont mises à nu alors que Neymar est gâché par des problèmes de blessures, et la vilaine saga du désir brésilien de retourner à Barcelone à l’été 2019 est difficile à éviter.

Le documentaire ne tente pas de l’écarter et présente le vicieux « fils d’ab *** h » insultes proférées par les supporters du PSG à l’étoile numéro 10 lorsqu’il émerge pour la nouvelle saison après l’effondrement des pourparlers avec Barcelone.

Avec défi, Neymar affirme que le vitriol n’a servi qu’à le motiver, suggérant avec désinvolture que les fans du PSG peuvent « f ** k leurs sentiments » dans une remarque qui ne lui plaira probablement pas auprès des fidèles parisiens, quelle que soit la quantité d’eau qui a passé depuis sous les ponts de la Seine.

L’incident résume une grande partie de ce qui est au cœur de la série : un protagoniste qui prétend ne pas se soucier de ce que les gens pensent, tout en étant obsédé par son image et avec une marque judicieusement entretenue tout autour de lui.

C’est une contradiction flagrante qui ne sera probablement pas perdue pour la plupart des téléspectateurs.

Dans sa vie privée, Neymar semble beaucoup plus content des jets privés, des fêtes, des jeux informatiques et du défilement de son téléphone. Déjà père à 19 ans, Neymar apparaît comme un parent aimant mais incapable de sortir d’une rêverie d’adolescent. L’illustration sur le thème du Joker et de Batman sur le mur de sa maison indique qu’il s’agit d’un homme coincé dans son propre multivers de bande dessinée.

Le côté le plus sombre de son style de vie de playboy est abordé alors que la série jette un regard rapide sur les allégations de viol faites par le mannequin brésilien Najila Trindade contre Neymar en 2019 après leur rencontre dans une chambre d’hôtel parisienne.

L’affaire a été abandonnée et Trindade a ensuite été accusé d’avoir tenté d’extorquer la star. Le scandale, cependant, fournit la toile de fond à l’un des échanges les plus authentiques de la série alors que Neymar et son père se disputent le style protecteur de ce dernier et « agressif » façon de faire ses affaires.

« Savez-vous ce qu’est l’arrogance ? Quand tu n’écoutes pas » dit Neymar Sr, mettant le doigt sur la tête alors qu’il s’inquiète de la carrière de son fils.

Neymar Sr est une force formidable, supervisant l’empire et gérant l’armée d’employés associés à son fils. La relation du couple semble complexe, même Neymar la décrivant comme plus « loin. »

La mère de Neymar, quant à elle, est présentée comme une ancre excentriquement émotionnelle pour la famille et – avec sa sœur Rafaella rarement présentée – est clairement une figure bien-aimée pour son fils qui pourrait facilement commander sa propre série Netflix.

Comme le plus rebattu des intrigues, l’acte final de la série est conçu comme celui de la résurrection et de la progression vers des jours meilleurs.

Le début de la pandémie de Covid marque un tournant alors que Neymar aide le PSG à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec une victoire sur le Borussia Dortmund à huis clos à Paris, avant que les joueurs ne célèbrent avec des fans déchaînés qui ont été exclu du stade.

Neymar est montré en train de s’échapper au Brésil pendant le verrouillage, affirmant que le temps d’arrêt l’a aidé « pour découvrir que j’aime le football pour de vrai. »

Neymar a joué un rôle central dans la course du PSG à une première finale de Ligue des champions, où ils ont finalement échoué contre le Bayern Munich. Encore une fois, cependant, il semble mensonger de le présenter comme une histoire de réconciliation pour la star et la base de fans du PSG.

Avant que le générique ne soit lancé pour la dernière fois, la série se termine avec la nouvelle du renouvellement du contrat de Neymar en 2021 avec le PSG, ajoutant que « Plus tard cette année-là, Messi a retrouvé Neymar au PSG. »

Certains pourraient lire cela comme une implication que l’Argentin est celui qui a fini par déplacer son axe pour orbiter le Brésilien, plutôt que l’inverse.

Mais tout comme avec tant d’autres choses dans le monde chaotique de Neymar, ce serait une sorte d’illusion.

Par Liam Tyler

Les déclarations, vues et opinions exprimées dans cette colonne sont uniquement celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles de RT.