Neymar sur la liste de Manchester United alors que les pourparlers de confrontation de Cristiano Ronaldo s’éternisent

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Neymar à Man Utd si Ronaldo s’enfuit?

Manchester United a déjà dressé une liste restreinte de remplaçants pour Cristiano Ronaldoselon Le miroir quotidienalors que la star portugaise est toujours déterminée à quitter Old Trafford après que des discussions sur son avenir ont eu lieu mardi à la base d’entraînement de Carrington.

2 Connexe

Le rapport indique que la liste de quatre hommes des remplaçants potentiels comprend Neymar, alors que le Paris Saint-Germain cherche à retirer l’attaquant de 30 ans de sa masse salariale. L’international brésilien a déjà été lié à un passage en Premier League, le club français l’aurait proposé à Manchester City.

Capitaine de l’AS Monaco Wissam Ben Yedderqui a marqué 32 buts en Ligue 1 la saison dernière, aux côtés de Stuttgart Sasa Kalajdzic et celui de Brentford Ivan Toneysont également à l’étude.

Le télégraphe a ajouté que Ronaldo, qui était accompagné de l’agent Jorge Mendes aux pourparlers de mardi, est resté insensible après avoir rencontré le PDG du club Richard Arnold et l’ancien mentor Sir Alex Ferguson.

ESPN a rapporté plus tôt ce mois-ci que Ronaldo avait présenté une demande de transfert en raison de son désir de jouer en Ligue des champions, mais les destinations potentielles pour un transfert sont limitées. L’Atletico Madrid était le dernier club lié à l’ancienne star du Real Madrid, mais le président de l’Atleti, Enrique Cerezo, a rejeté une décision de Ronaldo, la qualifiant mardi de “pratiquement impossible”.

– Guide ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus (États-Unis)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

BLOG EN DIRECT

08h55 BST : Chelsea est intéressé par la signature du défenseur de Leicester City Wesley Fofanaselon Sports du ciel.

Fofana, 21 ans, était sur le radar de plusieurs grands clubs après un début impressionnant dans sa carrière à Leicester, pour subir une jambe cassée l’été dernier, ce qui l’a exclu de la majeure partie de la saison 2021-22.

Le défenseur central français est sous contrat jusqu’en 2017, mais cela n’a pas empêché Chelsea de le considérer comme un candidat pour renforcer sa défense.

Les Bleus ont déjà signé Kalidou Koulibaly cet été pour 40 millions d’euros, alors qu’ils ont également été en pourparlers pour le FC Séville Jules Koundé et celui de Manchester City Nathan Aké.

08h38 BST : Le manager de Barcelone Xavi Hernandez a déclaré Lionel Messi revenir dans l’équipe est “impossible” pour le moment, mais il n’a pas définitivement fermé la porte à son retour dans le futur.

Le président du Barça, Joan Laporta, a déclaré à ESPN la semaine dernière qu’il considérait qu’il était de sa responsabilité de s’assurer que Messi ait une “plus belle fin” au Camp Nou après sa sortie douloureuse l’été dernier.

Cependant, Xavi a minimisé les chances de re-signer Messi du Paris Saint-Germain, qu’il a rejoint pour un contrat de deux ans l’été dernier car le Barça ne pouvait pas se permettre de renouveler son contrat.

“Leo a un contrat, donc c’est impossible, impossible”, a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse à Dallas avant le match amical de mardi contre la Juventus au Cotton Bowl.

“Cela n’a aucun sens de parler de Messi. Il est le meilleur joueur du monde et le meilleur de tous les temps. Le président a déjà dit qu’il espérait que l’histoire de Messi ne se termine pas avec Barcelone. Nous verrons à l’avenir, mais c’est ce n’est pas le moment de parler de Leo, c’est le moment de parler des joueurs passionnants que nous avons ici.”

L’ère post-Messi s’est accélérée à Barcelone cet été avec les signatures des attaquants Robert Lewandowski et Raphinha. Ils font suite aux arrivées en janvier de Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang.

08h00 BST: Luis Suárez a conclu un accord de pré-contrat pour rejoindre le club uruguayen Nacional en tant qu’agent libre, a déclaré mardi l’ancien attaquant de Liverpool et de Barcelone.

L’attaquant de 35 ans a commencé sa carrière professionnelle au Nacional avant de rejoindre l’équipe néerlandaise du FC Groningen en 2006.

“Tout d’abord, je voulais vous remercier pour l’amour à travers tous les messages que ma famille et moi avons reçus ces derniers jours, ce qui a été impressionnant. Cela a touché nos cœurs à ce moment où nous avons dû prendre une décision”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

“Et il était impossible de gâcher cette opportunité de rejouer à Nacional et nous avons un pré-accord avec le club.

“Dans les prochaines heures, les détails seront finalisés et nous espérons que l’accord que nous souhaitons tous sera atteint et que nous pourrons tous profiter de cette nouvelle étape et nous voir dans les prochains jours.”

– Des milliers de fans portent des masques Suarez pour le pousser à revenir à Nacional

jouer 1:55 Shaka Hislop s’inquiète du manque de signatures significatives de Chelsea dans la fenêtre de transfert estivale par rapport à Arsenal et Tottenham.

PAPER GOSSIP (par Abbie Ingham)

– Si Frenkie de Jong est contraint de quitter Barcelone, ce ne sera que pour Chelsea, selon sport. Le milieu de terrain de 25 ans se bat toujours pour rester au Camp Nou la saison prochaine et n’a aucun intérêt à rejoindre Manchester United, avec qui il a été lié à plusieurs reprises. L’international néerlandais aimerait le projet actuel de Chelsea sous le nouveau propriétaire Todd Boehly, mais l’équipe londonienne n’est pas disposée à offrir plus que les 85 millions d’euros proposés par United dans leur offre d’ouverture.

– Chelsea est intéressé à signer Harry Kanemais pense que Tottenham Hotspur préférerait conclure un accord avec le Bayern Munich, selon Image. L’attaquant de 28 ans est surveillé à la fois par Thomas Tuchel et Julian Nagelsmann, car l’attaquant a encore deux ans sur son contrat avec les Spurs. Cependant, Chelsea reconnaît que le Bayern aurait la voie intérieure pour le capitaine anglais car il est peu probable qu’il parte pour un rival de Premier League.

– Borja Mayoral décidera de son avenir au Real Madrid après son retour de la tournée de pré-saison du club aux États-Unis, rapporte Mundo Deportivo. Le joueur de 25 ans semblait prêt à rejoindre Getafe pour un contrat permanent d’une valeur de 10 millions d’euros, après une période de prêt dans la seconde moitié de la saison dernière. Cependant, l’attaquant aurait demandé de retarder le transfert pour voir s’il avait une place dans les plans à venir de Carlo Ancelotti en tant que remplaçant pour Karim Benzéma. Le Celta Vigo est également intéressé mais Getafe reste en tête car Mayoral veut rester dans la ville de Madrid la saison prochaine.

– Flamengo a entamé des négociations avec Shanghai SIPG pour l’ancienne star de Chelsea oscarselon Fabrice Romano. Le milieu de terrain de 30 ans ferait pression pour un transfert vers l’équipe brésilienne de Serie A l’été prochain, alors que les deux parties cherchent à conclure un accord qui le déplacerait à Rio de Janeiro jusqu’en juin 2023.

– Le Borussia Dortmund n’est pas intéressé Mauro Icardi, écrit CMR Sport. Icardi, 29 ans, est sur la liste du PSG pour être transféré cet été, mais l’international argentin serait trop cher pour l’équipe de Bundesliga. Monza, nouvellement promu, a entamé des pourparlers pour ramener l’ancienne star de l’Internazionale en Serie A. Dortmund est à la recherche d’une solution à court terme à l’attaquant en l’absence de Sébastien Haller, qui a été mis à l’écart indéfiniment après avoir reçu un diagnostic de tumeur testiculaire.