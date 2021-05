Neymar sur la cible alors que le PSG s’échauffe pour Manchester City avec une victoire cruciale sur Lens

Neymar a marqué un but et s’est emparé de l’autre alors que le Paris Saint-Germain s’échauffait pour le match retour de sa demi-finale de Ligue des champions contre Manchester City avec une victoire 2-1 vitale contre Lens en Ligue 1 samedi.

Neymar a marqué à la 33e minute et son corner était ramené à la maison par Marquinhos juste avant l’heure au Parc des Princes, avec l’attaquant camerounais Ignatius Ganago repoussant un but pour Lens.

C’était un énorme trois points pour le PSG dans sa tentative de conserver le titre de Ligue 1, alors que l’équipe de Mauricio Pochettino s’écartait provisoirement de deux points d’avance sur Lille en haut du tableau.

Cependant Lille peut revenir au sommet en battant Nice à domicile plus tard samedi, tandis que Monaco, troisième, reviendra à un seul point du PSG s’il bat Lyon dimanche.

Le PSG cherche à remporter son huitième titre de Ligue 1 en neuf ans et, compte tenu de la proximité de la course au titre en France cette saison, il ne pouvait pas se permettre de se détendre entre les deux manches de leur match de Ligue des champions contre City.

Les finalistes de la Ligue des champions de la saison dernière lui font face après avoir perdu 2-1 à domicile contre l’équipe de Pep Guardiola au match aller, avec le retour à Manchester mardi.

Avec ce match à l’esprit, Kylian Mbappe était reposé contre Lens alors qu’il donnait un coup de mollet, et Pochettino a apporté six changements à son alignement au total. Angel Di Maria a également été exclu du onze de départ.

Lens avait battu les Parisiens à domicile en septembre et s’était rendu dans la capitale sur une série de 13 matchs sans défaite qui les avait vus entrer en week-end en cinquième position, juste devant Marseille dans la lutte pour la dernière place de qualification européenne de la France.

Cependant, le PSG a pris les devants lorsque le défenseur argentin Facundo Medina a tenté de renvoyer le ballon vers son but sous pression et n’a réussi qu’à donner un coup de départ à Neymar, qui a pris une touche et n’a marqué que son septième but de la saison en Ligue 1.

Pablo Sarabia est venu près d’ajouter à l’avance du PSG avant la pause mais ils sont montés 2-0 à la 59 minutes.

Marquinhos avait marqué avec une tête d’un corner contre City et il a répété le truc ici, se dirigeant vers la livraison de Neymar depuis le bord de la surface de réparation de six mètres.

Lens a récupéré un droit dès le redémarrage alors que la tentative de coup de pied au-dessus d’Arnaud Kalimuendo sur un centre de Jonathan Clauss s’est transformée en une passe décisive parfaite pour Ganago.

Cependant, Lens n’a pas pu trouver d’égalisation et le PSG pensait avoir un troisième but tardif lorsque Mauro Icardi a remplacé le centre bas du remplaçant Marco Verratti.

Cependant, un drapeau de hors-jeu contre Verratti a interrompu les célébrations.

