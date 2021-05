L’Equipe a annoncé la nouvelle de l’histoire au tournant de la semaine et a affirmé que l’homme mystérieux avait escaladé le mur d’enceinte de la résidence de luxe du Brésilien avant de s’approcher de sa porte d’entrée.

Neymar a marqué le premier des buts du PSG lors de la déroute 4-0 aux Parcs des Princes, ce qui signifiait que la course au titre de Ligue 1 avec Lille se prolongerait jusqu’à la dernière journée.

Mais Neymar ne pouvait pas être blâmé si son esprit avait été ailleurs après la peur dans la course au coup d’envoi.

Quelqu’un a essayé d’entrer dans la maison de Neymar pour lui transmettre « la parole de Dieu » avec plusieurs Bibles sur lui. Il a été arrêté et placé dans un hôpital psychiatrique. [L’Equipe] pic.twitter.com/RRbQuWvRXz – Discussion sur le football (@Football_TaIk) 17 mai 2021

INFO L’ÉQUIPE – Un homme interpellé après s’être installé dans la propriété de NeymarL’intrus avait été mis en fuite par le service de sécurité de la star brésilienne après avoir réussi à escalader le mur de sa propriété https: // t. co / 7DbfkywSflpic.twitter.com/uslN0eGI1M – L’ÉQUIPE (@lequipe) 17 mai 2021

L’intrus a ensuite été arrêté par la police et placé dans un hôpital psychiatrique pour l’incident dans le quartier de La Celle-Saint-Cloud, dans la capitale française. Selon ESPN, l’intrus avait un sac à dos rempli de Bibles lorsqu’il a été détenu.

La nouvelle fait suite à un incident survenu en mars lorsque le coéquipier de Neymar au PSG, Angel Di Maria, a souffert des mêmes craintes d’effraction à son domicile.

Di Maria a été remplacé lors d’une défaite 2-1 contre Nantes par son compatriote Mauricio Pochettino afin qu’il puisse se précipiter chez lui pour s’occuper de sa famille ébranlée après avoir été pris pour cible par des raiders.

Le défenseur vedette Marquinhos a également subi un tel sort, ses parents de Sao Paulo seraient également à la maison lorsqu’il a fait cambrioler sa maison à Paris.

L’intrusion de Neymar a marqué le début d’un week-end misérable pour la star, qui a perdu dimanche un ami proche de la star brésilienne du funk MC Kevin.

La variation locale du rap inspirée par le mouvement des basses de Miami jouit d’une popularité de masse dans le plus grand pays d’Amérique du Sud après avoir progressé des fêtes de rue clandestines dans les favelas au grand public.

Agé de 23 ans, Kevin Nascimento Bueno comptait 10 millions d’abonnés sur Instagram et est décédé tragiquement en tombant d’un immeuble du cinquième étage du quartier aisé de Barra da Tijuca à Rio de Janeiro, à peine quinze jours après son mariage.

L’épouse de Nascimento Bueno, l’avocate en droit pénal Deolane Bezerra, s’est rendue sur la plateforme de médias sociaux pour pleurer la perte en écrivant: « Tu es et tu seras toujours l’amour de ma vie, le plus bel amour que j’ai eu, l’homme qui m’a aimé et admiré le plus! Va avec Dieu, mon garçon, je t’aimerai toujours !!! »

Et Neymar a également emboîté le pas en changeant sa photo de profil en un ruban noir et sa biographie en un simple « MC Kevin » avec un emoji de prière et un cœur d’amour noir.

« Je ne peux pas y croire, 23 ans …, » il a écrit à côté d’une vidéo qui a déjà été vue 14,5 millions de fois.

« Mec, je jure que je ne sais pas quoi dire. »

« Je ne peux que vous remercier pour l’affection que vous aviez pour moi … [the] tatouage, chemise, photos, images, bottes, t-shirts, etc. «

«Nous avions accepté de nous rencontrer pendant mes vacances mais malheureusement nous ne pourrons pas le faire maintenant. Je suis sûr que je vais toujours vous embrasser et vous remercier de me faire confiance, [for trusting] dans la personne que je suis. Va en paix, mon garçon !!! » il a signé.